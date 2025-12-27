PODCAST CANLI YAYIN

Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi!

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamladı. Naaşlar Ankara'da düzenlenen törenin ardından ülkelerine gönderildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi!

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından ülkelerine gönderildi.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ
Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düştü ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyeti için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendiAnkara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyeti için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi

NAAŞLAR LİBYA'YA GÖNDERİLDİ
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra hayatını kaybedenler için dua edildi.

İsimleri okunduktan sonra uçağa taşınan Libya heyetinin naaşları ülkelerine uğurlandı.

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberinde heyet için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberinde heyet için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Libya'dan askeri heyet üyeleri ve aileler katıldı.

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberinde heyet için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi (AA)Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberinde heyet için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi (AA)

Hayatını kaybeden Libya heyetinin kimlik bilgileri ise şu şekilde:

"Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub."

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya askeri heyetinin naaşlarının ülkelerine gönderilmesinin ardından orada düzenlenecek askeri törene katılmak üzere Libya'ya hareket etti.

Ankarada düşen Libya uçağındaydı! Yunan kabin memurunun son mesajları ortaya çıktıAnkarada düşen Libya uçağındaydı! Yunan kabin memurunun son mesajları ortaya çıktı
Ankarada düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep ettiAnkarada düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
İBB'den "parkta" vurgun "mezarlıkta" kamu zararı!
“Pazar günleri kapansın” tartışması market sektörünü böldü: Esnaf istiyor zincir karşı çıkıyor!
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 27 Aralık il il hava durumu: 38 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor | İsrail Filistinlileri mi yerleştirecek?
Galatasaray'a Madrid'den çifte star!
Fahiş site aidatına Meclis freni: Onay alınmadan aidat toplanamayacak
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!