Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi!

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından ülkelerine gönderildi.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düştü ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.