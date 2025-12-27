Mersin’de acı olay! Anne evde yokken yangın çıktı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Olay yeri (AA)

ANNE EKMEK ALMAYA GİTMİŞTİ

Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.

