Mersin'de acı olay! Anne evde yokken yangın çıktı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan ev yangınında 7 yaşındaki Poyraz ve 1 yaşındaki Ayaz Türker yaşamını yitirdi. Anne ekmek almak için bakkala gittiği sırada yangının çıktığı değerlendiriliyor. Anne eve geri dönüp yaşananları görünce sinir krizi geçirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

EVDE YANGIN ÇIKTI

Mukaddem Mahallesi'nde, Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de acı olay

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNE EKMEK ALMAYA GİTMİŞTİ

Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.

