Mersin'de acı olay! Anne evde yokken yangın çıktı: 2 çocuk hayatını kaybetti
Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan ev yangınında 7 yaşındaki Poyraz ve 1 yaşındaki Ayaz Türker yaşamını yitirdi. Anne ekmek almak için bakkala gittiği sırada yangının çıktığı değerlendiriliyor. Anne eve geri dönüp yaşananları görünce sinir krizi geçirdi.
Mersin'in Silifke ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
EVDE YANGIN ÇIKTI
Mukaddem Mahallesi'nde, Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.