Ve netleşti! Emeklilikte 10 yıl formülü belli oldu! 9 Eylül 1999 öncesi için on sene çalışarak anında emekli olun! 3600 ve 7200 gün...

Emekli olmak isteyen birtakım vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu alanda sağladığı imkânları ve uygulamada olan haklarını tüm olarak öğrenmiyorlar. Bu kapsamda emeklilik hakkı elde ettiği durumda emekli olma ihtimalini öğrenmeyen vatandaşlar bulunuyor. Oldukça detaylı olan emeklilik mevzusunda sağlanan 10 yıl tekniği ve bu teknik ile nasıl emekli olunacağına ait detayları sizlerle paylaşıyoruz. Prim ödemelerinde ödenen tutar ve vakit arttıkça ise birtakım hakların kapsamı genişliyor. Ödemelerin belli bir düzeye gelmesi ile eş güdümlü ise vatandaşlara emeklilik hakkı sağlanıyor. Emekli olmak amacıyla sağlanan haklar ise birtakım durumda esniyor.
EMEKLİLİKTE 10 YIL FORMÜLÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı değişik emeklilik yöntemleri bulunuyor. SGK emeklilik hakkı amacıyla ilk önce normal emeklilik koşullarını sağlayanlara standart emeklilik hakkı veriyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emeklilik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. SGK'nın sağladığı son hak ise malulen emeklilik.
10 YIL ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı.
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.