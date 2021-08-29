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    • SGK
    • 29.08.2021 12:25
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    • 29.08.2021 12:28
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    Ve netleşti! Emeklilikte 10 yıl formülü belli oldu! 9 Eylül 1999 öncesi için on sene çalışarak anında emekli olun! 3600 ve 7200 gün...

    Emeklilik hakkı elde edebilmek amacıyla çalışanların SGK mevzuatında oluşturulan son düzen etmelerin sonrasında emekli olabilmeleri amacıyla kesinlikle bir yaşa erişmeleri aynı anda SGK prim ve gün şartlarını da sağlıyor olmaları gerekiyor. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş tarihine göre şahıslara erken emeklilik hakkı tanıyor. 10 senelik çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik ile ilgili ise standart 3 emeklilik şartının yanı sıra ek şartlar bulunuyor. 10 sene çalışma yani 3600 prim günüyle emekli olmak isteyen kişilerin ilgi edecekleri ilk konu işe giriş tarihi.

    takvim.com.tr
    9 Eylül 1999 öncesi için on sene çalışarak anında emekli olun...

    Emekli olmak isteyen birtakım vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu alanda sağladığı imkânları ve uygulamada olan haklarını tüm olarak öğrenmiyorlar. Bu kapsamda emeklilik hakkı elde ettiği durumda emekli olma ihtimalini öğrenmeyen vatandaşlar bulunuyor. Oldukça detaylı olan emeklilik mevzusunda sağlanan 10 yıl tekniği ve bu teknik ile nasıl emekli olunacağına ait detayları sizlerle paylaşıyoruz. Prim ödemelerinde ödenen tutar ve vakit arttıkça ise birtakım hakların kapsamı genişliyor. Ödemelerin belli bir düzeye gelmesi ile eş güdümlü ise vatandaşlara emeklilik hakkı sağlanıyor. Emekli olmak amacıyla sağlanan haklar ise birtakım durumda esniyor.

    EMEKLİLİKTE 10 YIL FORMÜLÜ

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı değişik emeklilik yöntemleri bulunuyor. SGK emeklilik hakkı amacıyla ilk önce normal emeklilik koşullarını sağlayanlara standart emeklilik hakkı veriyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emeklilik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. SGK'nın sağladığı son hak ise malulen emeklilik.

    10 YIL ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!

    Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı.

    Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

        Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.

        3600 GÜNLE EMEKLİLİK NASIL OLUR?

        Emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken başvuru koşulları arasında yaş şartı, gün şartı ve prim şartı bulunuyor. Bu şartların aynı anda sağlanması durumunda emeklilik hakkı sağlanıyor. SGK bu kapsamda vatandaşlara 3600 gün ve kişiye göre değişmekle beraber 10 yıllık sigortalılık süreci şartı gerekiyor.

        Bunun dışında 3600 gün ile emeklilik için sağlanması gereken bir diğer şart ise işe başlama süreci. 3600 günle emekli olmak isteyen vatandaşların aşağıda yer alan koşullara haiz olmaları gerekiyor.

        1. Durum: 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmak.

        2. Durum: 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

        3. Durum: 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli ek avantaj sağlamıyor.

        1999 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN KISMİ EMEKLİLİK

        1999 yılı öncesinde SGK girişi olanlar için sistem yukarıda yer alan şartlara göre işliyor. 1999 yılı sonrası işe girenler için ise kısmi emeklilik uygulanıyor. Kısmi emeklilik sisteminde ise 15 yıllık süre 25 yıla, 3600 gün ise 4500 güne yükseliyor. Yani vatandaşlar 25 yıllık çalışma süreci ve 4500 gün prim ödemesiyle emeklilik hakkı sağlıyorlar.
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        Akıncı TİHA için büyük gün
        Haberler SGK Ve netleşti! Emeklilikte 10 yıl formülü belli oldu! 9 Eylül 1999 öncesi için on sene çalışarak anında emekli olun! 3600 ve 7200 gün...
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