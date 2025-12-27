Haberler

Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!

Karataş Hayvan Bakımevi’nde çekildiği iddia edilen poşetlenmiş onlarca köpek ölüsünü gösteren görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Hayvanseverler isyan ederken, ABB Başkanı Mansur Yavaş inkar etti.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 07:02

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çankaya'da bulunan Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz gün sosyal medyaya sızan şoke edici görüntülerle gündeme oturdu. SABAH'ın haberine göre, bir soğuk hava deposunda üst üste yığılmış, siyah poşetlere konulmuş 50-60 civarında köpek ölüsünün yer aldığı görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Videodaki en çarpıcı detay ise, ölü köpeklerin arasında bir köpeğin soğuk hava deposunda ölüme terk edilmiş halde görülmesi oldu.

KAPILAR VATANDAŞA KAPATILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda hayvansever ve aktivist Karataş'taki barınağa akın etti. Ancak içeri girmek isteyen vatandaşlar, barınak girişinin iş makineleriyle kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin geçişe izin vermediğini iddia etti. İçeride ne olduğunu öğrenmek isteyen kitle ile görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.