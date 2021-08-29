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    • SGK
    • 29.08.2021 11:03
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    • 29.08.2021 11:03
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    Ve sonunda netleşti! 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun!

    46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında erken emeklilik fırsatı! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekiyor. Ne vakit emekli olurum? 2000 senesi evvel ve 2000 ile 20008 yılları arasında ve 2008’den sonra sigortalı olan kişilerin emeklilik hesaplamaları farklıdır. Emeklilik yaşı hesaplaması çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. Emeklilik yaşı hesaplamalarına E-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir. E-devlet’e giren şahıslar arama seksiyonuna SSK amacıyla 4A, Bağ-Kur 4B amacıyla ve Emekli Sandığı amacıyla 4C yazmalıdır.

    takvim.com.tr
    Ve sonunda netleşti! 46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi!

    46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en ehemmiyetli nokta oluyor. Belirli bir tarihten önce sigortalı olanlar amacıyla ise yaş şartı düşüyor. Bayanlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Peki kim ne zaman emekli olacak? Ne zaman emekli olabilirim hizmet dökümü. SSK, Bağkur ve memur emeklilik hesaplama aracı yardımıyla emeklilik yaşı hesaplanmakta. Emeklilik yaşı hesaplaması sigorta türüne ve prim gün sayısına göre değişmektedir. Emeklilik yaşı kaçtır? 4A SGK emeklilik yaşı, 4B Bağkur emekli yaşı, 4C emekli sandığı emeklilik yaşı nedir?

    48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Posta'da yer alan habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;

    1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)

    Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.

    52 YAŞINDA VE 56 YAŞINDA NASIL EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ?

    Posta Gazetesi yazarlarından Sosyal Güvenlik Eksperi Ekrem Sarısu okurlarından gelen emeklilik sorularını cevaplarken erken emekli olmak isteyen şahıslara de yol gösterdi. Sarısu bir okurundan gelen "23 Nisan 1970 doğumluyum. 3 Şubat 1997 tarihinde 657'ye tabi olarak atandım. 390 günlük SSK hizmetimi birleştirdim. Bu şartlarda ne vakit emekli olurum?" sorusuna cevap verdi.

    Okurunun 52 yaşında emekli olma ihtimalini bildiren Sarısu "90 günlük SSK prim ödemeniz memuriyet sürenizden evvelce olmalı. Emekli Sandığı'ndan emekli olmak amacıyla 20 tam sene fiili hizmet vakti ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan, 52 yaşınızı dolduracağınız 23 Nisan 2022'de emekli olabilirsiniz" diyerek 2022 senesinin 52 yaşında emekliliğin olası olduğunu söyledi.

    1971 doğumlu olan ve 3 Haziran 99 tarihli işe girişi olan bir başka okurunun sarısını da cevaplayan Sarısu emeklilik amacıyla 20 sene sigortalılık vakitı, 5975 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabi olduğunu söyleyerek 56 yaşını beklemesi gerekliliğini söyledi.

        4A SGK emeklilik yaşı kaçtır?

        4A'lı SSK'lı çalışan kişilerin emekli olabilmesi için 7200 gün prim gün sayısının doldurulması gerekir.

        4B Bağkur emekli yaşı kaçtır?

        Bağkur'a bağlı ve 4B kapsamında olan kişiler için 9000 prim günlerinin ödenmesi gerekir.

        4C emekli sandığı emeklilik yaşı nedir?

        Emekli Sandığı kapsamında 4C'li olarak çalışan vatandaşların 9000 prim gün sayısının doldurulması gerekir.

        Emeklilik için ödenen prim gün sayısı sigortalı oluş tarihine göre belirlenmektedir. Emeklilik için ödenmesi gereken prim günü,

        Sigortalı oluş tarihi 01.05.2008'den sonra olan kişiler için prim gün sayısının doldurulması sigorta koluna göre belirlenmektedir. Sigortalı oluş tarihi 2008 sonrası olan kişilerin emeklilik yaşı 61 olarak belirlenmiştir.

        Prim gün sayısı erkek ve kadınlara göre değişmektedir. Erkek sigortalılar için 01.01.2036 yılından sonra emekli olacak kişiler için en erken emeklilik yaşı 61'dir.

        SSK'ya bağlı olan 4A'lı çalışanların 20 sene sigorta primi ödemesi gerekmektedir.

        Bağkur'lu olarak 4B'li sigortalı kişiler 25 yıl prim ödemelerini tamamlaması gerekir.

        Vatandaşların en erken emeklilik yaşı 61, en geç yaş ise 65'dir.


        SSK emekli olmak için kaç gün pirim gerekli?

        İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar ne zaman emekli olur? 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
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            Haberler SGK Ve sonunda netleşti! 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun!
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