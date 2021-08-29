Ve sonunda netleşti! 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun!

46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en ehemmiyetli nokta oluyor. Belirli bir tarihten önce sigortalı olanlar amacıyla ise yaş şartı düşüyor. Bayanlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Peki kim ne zaman emekli olacak? Ne zaman emekli olabilirim hizmet dökümü. SSK, Bağkur ve memur emeklilik hesaplama aracı yardımıyla emeklilik yaşı hesaplanmakta. Emeklilik yaşı hesaplaması sigorta türüne ve prim gün sayısına göre değişmektedir. Emeklilik yaşı kaçtır? 4A SGK emeklilik yaşı, 4B Bağkur emekli yaşı, 4C emekli sandığı emeklilik yaşı nedir?
48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Posta'da yer alan habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
52 YAŞINDA VE 56 YAŞINDA NASIL EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ?
Posta Gazetesi yazarlarından Sosyal Güvenlik Eksperi Ekrem Sarısu okurlarından gelen emeklilik sorularını cevaplarken erken emekli olmak isteyen şahıslara de yol gösterdi. Sarısu bir okurundan gelen "23 Nisan 1970 doğumluyum. 3 Şubat 1997 tarihinde 657'ye tabi olarak atandım. 390 günlük SSK hizmetimi birleştirdim. Bu şartlarda ne vakit emekli olurum?" sorusuna cevap verdi.
Okurunun 52 yaşında emekli olma ihtimalini bildiren Sarısu "90 günlük SSK prim ödemeniz memuriyet sürenizden evvelce olmalı. Emekli Sandığı'ndan emekli olmak amacıyla 20 tam sene fiili hizmet vakti ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan, 52 yaşınızı dolduracağınız 23 Nisan 2022'de emekli olabilirsiniz" diyerek 2022 senesinin 52 yaşında emekliliğin olası olduğunu söyledi.
1971 doğumlu olan ve 3 Haziran 99 tarihli işe girişi olan bir başka okurunun sarısını da cevaplayan Sarısu emeklilik amacıyla 20 sene sigortalılık vakitı, 5975 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabi olduğunu söyleyerek 56 yaşını beklemesi gerekliliğini söyledi.