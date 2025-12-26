Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"

"TÜRKİYE ASRIN FELAKETİNİ ASRIN DAYANIŞMASIYLA TAMAMLAMIŞ" Bakan Kurum, asrın inşa seferberliği ile yeniden inşa edilen illerin öncesi ve sonrası görsellerini basın mensuplarıyla paylaşarak inşa çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde çalışmalar devam ederken pek çok konuyla ilgili dezenformasyona maruz kaldıklarını belirterek şöyle konuştu: " Tüm iftiralara cevabımızı 11 ilimizi ayağa kaldırarak; üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik. Allah'ın izniyle yarın itibarıyla, Türkiye asrın felaketini asrın dayanışmasıyla tamamlamış ve artık şahlanış dönemine geçmiştir. Bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen büyük Türk milletinin başarısıdır."

Osmaniye'de inşa edilen konutlar (Takvim.com.tr) "TÜRKİYE ARTIK ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GEÇMİŞTİR" Köylerde yapılan ihya çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kurum, " Kırsal nüfusu korumak için zor olana talip olduk, kuş uçmaz kervan geçmez bir mezrada tek bir ev yıkılmışsa bile, şehirde ev yapmak yerine aynı yerinde yaptık. Tabii şunu da tarihe bir kayıt olarak düşürmek isterim ki; tüm bu süreç boyunca maalesef çok fazla dezenformasyon yapıldı! Neler neler söylediler. Tüm bu iftiralara cevabımızı; 11 ilimizi ayağa kaldırarak; üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik! Allah'ın izniyle yarın itibarıyla, Türkiye Asrın Felaketini asrın dayanışmasıyla tamamlamış ve artık şahlanış dönemine geçmiştir. Bu başarı; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Büyük Türk Milletinin başarısıdır! Bu başarı için Allah'a hamdediyoruz, liderimizle ve devletimizle gurur duyuyoruz, bu milletin bir evladı olmaktan onur duyuyoruz!" dedi.

Şanlıurfa'da inşa edilen konutlar (Takvim.com.tr)

"HATAY'DA TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERECEĞİMİZ BİR ESER ORTAYA ÇIKTI"



"Şükrediyoruz ki böyle büyük ve güçlü bir devletimiz var. Depremzede kardeşlerimizi takip eden bir liderimiz var" ifadesini kullanan Bakan Kurum, Hatay'da 1500 tarihi yapının da yeniden inşa ve ihya edildiğini açıkladı. Bakan Kurum, "Hatay dün afetzede kardeşlerimizin "(Yıkılan) evimizin yeri işte şuradaki yeşil mezarlık, bakın oradan hatırlayabiliyoruz" dediği Emek Mahallesi. Depremden sonraki hali, şimdiki hali. Ve bugün burası umudun, direnişin ve dirilişin başkenti oldu. Burada bizim saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Çok net söylüyorum. Göğsümüzü gere gere tüm Hatay'a, tüm Türkiye'ye göstereceğimiz bir eser ortaya çıktı. Ve 155 bin yeni yuvasıyla Hatay'ımız parklarıyla, bahçeleriyle yeniden ayağa kalktı" dedi.

"İNSAN SEVİNÇTEN AĞLAR MIYMIŞ?"



Bakan Kurum programda, deprem bölgesinde yaşadığı hatıraları da anlattı: İnanın deprem bölgesine gelmek bizim evimize gelmek gibi. Her hafta hemen hemen deprem bölgesindeyiz. Annelerimizin yavrularımızın gözlerine baktığımda da biz kendi ailemizi görüyoruz. Depremin ilk günleri hatırlıyorum. Annesinin seslenmesiyle evden kendini dışarı atan annesinin olduğu yerde orada enkazın başında Kur'an okuyan vatandaşlarımızla karşılaştık. Azerbaycan'da "Arabam eski olabilir ama kalplerimiz bir" diyerek eski arabasına binip yardıma koşan Server kardeşimizi unutmadık. Fransa'dan gurbetçi kardeşlerimiz tırlara yardım malzemelerini yükleyerek benim Hatay'ıma, Malatya'ma, Kahramanmaraş'ıma, Adıyaman'ıma yardım getirmek için yola çıkan koşan Gülfem kızımızı, gönüllü kardeşlerimizi unutmadık. Adıyaman'da konteynırda yaşayan Suzan ablamız var mesela. Kurada kendisine çıkan yuvayı gördükten sonra; "Bizi bir an olsun yalnız bırakmadınız. Sizler de Adıyamanlı gibi bizimle birlikte bu acıyı yaşadınız" deyişi aslında bu dünyada insanın alabileceği en büyük mükafat diye düşünüyorum. Yine Hatay'da yeni yuvasına kavuşan Hatice Kübra kardeşimiz vardı. Şöyle demişti; "İnsan sevinçten ağlar mıymış? Ben yaşadım, Cumhurbaşkanımız dünya durdukça dursun" deyişi hiç unutamadığımız anılarımız. Hatay Dikmece'de Mustafa abimiz yeni yuvasına gelenlerine şunu söylüyor; "Murat bizim evladımızdır. Şantiye şefi olması da bizim gururumuz…" Bizim için en büyük şeref, en büyük gurur. Son sözü de aslında Depremzede kardeşlerimiz için Ayşe teyzemiz söyledi; "Devletimiz bana ailemden bile daha yakın…" İşte şu ifadenin içerdiği manaya bakar mısınız? Bunu anlatmamın nedeni şu; bizim devletimiz bir şefkat devletidir. Bizim milletimiz vatanını yeri geldiğinde ailesinden bile daha fazla seven yiğit bir millettir. Biz de hep birlikte bu milletin hizmetkarlarıyız, evlatlarıyız.

BAKAN KURUM, DEPREM BEBEĞİN HİKAYESİNİ ANLATTI



Bakan Kurum, deprem sırasında ailesini kaybeden ve daha sonra hak sahibi olarak afet konutu inşa edilen bebeğin hikayesini de şöyle aktardı: Depremde Kahramanmaraş'ta anneannesi yavrumuzu koruyor ve kurtarıyor. Tabii deprem sonrasında annesi babası maalesef hayatını kaybediyor. Bu devlet o yetim kızımızın hakkına sahip çıktı. Kurasını çektik. Evini verdik. Şimdi anneannesiyle orada huzurla oturuyor ve 18 yaşına gelince de resmi evin sahibi olacak, hak sahibi olacak. Çok üzüldük, çok acılar yaşadık. Ama hep birlikte üstesinden geldik. Biz devletçe, milletçe bu büyük felaketin üstesinden geldik.