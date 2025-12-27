Fahiş site aidatına Meclis freni

TBMM'ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen kanun teklifiyle, fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak. Sabah'ın haberine göre, Türkiye genelinde 941 bin yapıda yaşayan yaklaşık 20 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçirilecek. AK Parti fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifi çalışmalarını hızlandırdı. Böylelikle "Kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetlerine son verilecek.

Fotoğraf, AA



2026'NIN ÖNCELİKLİ BAŞLIĞI OLACAK

Yeni yılda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak. Taslak kanun teklifine göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak.

Fotoğraf, AA



YAPTIRIM UYGULANACAK

Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor. Kanun teklifinin taslağına göre kalabalık sitelerdeki harcamalar denetlenecek. Apartman ve site yönetimine yönelik hizmet veren şirketler sınıflandırılacak. Site yönetimini, sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış şirketler üstlenebilecek. Haksız aidat artışına karşı yaptırımlar getirilecek. Aidat tutarı, bir evin taksidini geçemeyecek.