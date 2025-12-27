PODCAST CANLI YAYIN

Fahiş site aidatına Meclis freni

AK Parti fahiş site aidatlarına el attı. Meclis’e gelecek düzenlemeyle sitelerde hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Giriş Tarihi:
Fahiş site aidatına Meclis freni

TBMM'ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen kanun teklifiyle, fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak. Sabah'ın haberine göre, Türkiye genelinde 941 bin yapıda yaşayan yaklaşık 20 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçirilecek. AK Parti fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifi çalışmalarını hızlandırdı. Böylelikle "Kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetlerine son verilecek.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

2026'NIN ÖNCELİKLİ BAŞLIĞI OLACAK
Yeni yılda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak. Taslak kanun teklifine göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

YAPTIRIM UYGULANACAK
Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor. Kanun teklifinin taslağına göre kalabalık sitelerdeki harcamalar denetlenecek. Apartman ve site yönetimine yönelik hizmet veren şirketler sınıflandırılacak. Site yönetimini, sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış şirketler üstlenebilecek. Haksız aidat artışına karşı yaptırımlar getirilecek. Aidat tutarı, bir evin taksidini geçemeyecek.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

Şehirlere göre aidat ortalamaları:
Yapılan analizler doğrultusunda en yüksek aidat ortalamasının Muğla'da olduğu görülüyor:
Muğla:........... 2.600 TL
İstanbul:........ 2.480 TL
Ankara:......... 1.743 TL
İzmir:............ 1.512 TL
Özellikle lüks rezidanslarda bu rakamlar 30 bin ila 40 bin TL'yi de geçebiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Hatay'da 455 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: "Biz yapacağız dersek yaparız"
“Pazar günleri kapansın” tartışması marketler sektörünü böldü
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara atama kararı Resmi Gazete'de
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!
Fahiş site aidatına Meclis freni
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!