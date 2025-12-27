“Pazar günleri kapansın” tartışması marketler sektörünü böldü

Marketlerin pazar günü kapanıp kapanmayacağı tartışması perakende sektörünü ikiye böldü. Yerel market zincirlerini temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisini getirdi. Aile yapısı ve istihdam gerekçesiyle pazar tatilini savundu. Ulusal zincirlere ait 47 bin satış noktası ve 465 bin çalışanı temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği ile Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ise haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağını ve ekonomik faaliyetleri daraltacağını bildirdi. Tüketiciler Konfederasyonu da marketlerin pazar günü kapanmasının tüketici açısından dezavantajlı bir durum oluşturacağını belirtti. Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise SABAH'a yaptıkları değerlendirmede marketlerle ilgili kararın ekonomik ve sosyolojik analizlerinin yapılması gerektiğini, etki analizleri çıkmadan karar alınamayacağını bildirdi.

Fotoğraf, AA



KİM NE DİYOR?

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde sektör genelinde herhangi bir görüş birliği bulunmadığını açıkladı. Haftada bir gün kapanma uygulamasının, daha az istihdam ve küçülme anlamına geleceği vurgulandı. Çalışma günlerine getirilecek kısıtlamanın, kısa ve uzun vadede istihdamı olumsuz etkileyeceği, sadece perakende sektöründe değil üretim ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde de iş kayıplarına yol açacağı ifade edildi.