“Pazar günleri kapansın” tartışması marketler sektörünü böldü
Perakende sektörü zincir marketlerin pazar günü kapanması konusunda ikiye bölündü. Yerel marketler ve esnaf kapanmasını istiyor. Büyük zincirlerin dernekleri istihdam kaybı olacağını söylüyor. Tüketici dernekleri ise tüketici aleyhine olacağını savunuyor
Marketlerin pazar günü kapanıp kapanmayacağı tartışması perakende sektörünü ikiye böldü. Yerel market zincirlerini temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisini getirdi. Aile yapısı ve istihdam gerekçesiyle pazar tatilini savundu. Ulusal zincirlere ait 47 bin satış noktası ve 465 bin çalışanı temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği ile Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ise haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağını ve ekonomik faaliyetleri daraltacağını bildirdi. Tüketiciler Konfederasyonu da marketlerin pazar günü kapanmasının tüketici açısından dezavantajlı bir durum oluşturacağını belirtti. Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise SABAH'a yaptıkları değerlendirmede marketlerle ilgili kararın ekonomik ve sosyolojik analizlerinin yapılması gerektiğini, etki analizleri çıkmadan karar alınamayacağını bildirdi.
KİM NE DİYOR?
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde sektör genelinde herhangi bir görüş birliği bulunmadığını açıkladı. Haftada bir gün kapanma uygulamasının, daha az istihdam ve küçülme anlamına geleceği vurgulandı. Çalışma günlerine getirilecek kısıtlamanın, kısa ve uzun vadede istihdamı olumsuz etkileyeceği, sadece perakende sektöründe değil üretim ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde de iş kayıplarına yol açacağı ifade edildi.
TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN İTİRAZ
Tüketıcıler Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, pazar tatilinin tüketicilerin aleyhine bir durum yaratacağını belirterek, "Zincir marketlerin hafta sonu kapalı olması tartışılırken akla ilk soru internet üzerinden satışlarda engellenecek mi? Çünkü vatandaş market kapalı olduğu zaman söz konusu ihtiyaçlarını satış portallarından temin edecekler. Dolayısıyla ek bir fiyat farkı ya da bunların kuryelerinden ötürü bir ek ücret oluşacak mı düşüncesi meydana geliyor. Hafta sonu satışa kapanması küçük esnaf ve bakkallar açısından avantajlı görünse de dijital çağda bu satışlar internette devam edecekse bu durum küçük esnafa ne de bakkala yarar. Tüketici açısından dezavantajlı bir durum oluşur" dedi
KAYITLI EKONOMİ ETKİLENİR
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu da pazar günü zorunlu kapanmaya ilişkin iddialara karşı çıkarak, sektör genelinde böyle bir görüş birliği bulunmadığını açıkladı. Federasyon, haftalık zorunlu kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından riskler doğuracağını savundu. Tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceğini belirtti.
BERBER KARARINA DÖNER!
Daha önce berber ve kuaförlerin pazar günleri kapalı olmasına dair karar alınmıştı. Karar tüketiciler ve birçok işletme tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine Temmuz 2024 tarihinde başlatılan uygulama ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftada bir gün kapalı olması zorunluluğu getirilmişti. Kapalı olunacak günü, illerin sektörel yapısı ve tüketici ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenmesine karar verilmişti. Valilikler de kararı işletmelere bırakmıştı.