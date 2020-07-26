26 Temmuz EYT son durum nedir? EYT torba yasa çıktı mı?

Milyonlarca emekli vatandaşımız emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden EYT konusunda son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EYT SON DURUM NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son açıklamasında emekliliği hak etmenin üç yolu olduğundan bahsederek bunların yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresinden ibaret geldiğini sözlerine eklemişti. EYT dendiğinde yaşından dolayı emeklilik hakkını kazanamayanların olduğunu belirten Albayrak, konuyu detaylıca incelediklerini ve birden fazla alternatiflerden üzerinde durduklarını kaydederek kısa zamanda yeni çıkacak olan EYT torba yasa ile bu sorunun ortadan kalkacağına değindi.
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
EYT SORU ÖNERGESİNE CEVAP GELDİ
Daha önce EYT soru önergelerine cevap gelmemişti. Bakan Selçuk, Gürer 'in bu sorusuna şu şekilde cevap verdi:
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun yürürlük tarihinden öcne sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları mülga 506 sayılı sosyal sigortalar kanuınu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti emekli sandığı kanunundaki hükümlere göre belirlenmekte, sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve sosyal güvenlik kurumundna yazılı istekte bulunma koşullarının birlikt eyerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşulların herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, emeklilik sistemlerinde yaş şartı, 8.9.1999 tarihinde 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı kanunda yaş şartı 58 ve 60 olarak belirlenmekle birlikte, yine kademeli geçiş süreci ön görüleerek yaş şartı kademeli olarak 65'e yükseltilmişti.