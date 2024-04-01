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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÇAYCUMA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÇAYCUMA Toplam Seçmen 24.892
  • Açılan Sandık 83
  • Kullanılan Oy 19.978
  • Geçerli Oy 18.955
  • Geçersiz Oy 1.023
  • Katılım Oranı %80.26
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BÜLENT KANTARCI cumhuriyet-halk-partisi
BÜLENT
KANTARCI
%53.78 10.194 Oy
BÜNYAMİN BOSTANCI adalet-ve-kalkinma-partisi
BÜNYAMİN
BOSTANCI
%30.60 5.801 Oy
ENGİN ZEREN saadet-partisi
ENGİN
ZEREN
%8.49 1.609 Oy
MURAT ALDEMİR yeniden-refah-partisi
MURAT
ALDEMİR
%2.90 550 Oy
SEMİH AYDIN milliyetci-hareket-partisi
SEMİH
AYDIN
%1.75 331 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.71 135 Oy
İyi Parti
%0.68 129 Oy
BAĞIMSIZ
%0.46 87 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.44 84 Oy
Hür Dava Partisi
%0.13 24 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 24.892
  • Kullanılan Oy 19.968
Cumhuriyet Halk Partisi
%50.56 9.576 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%28.56 5.409 Oy
Saadet Partisi
%7.59 1.437 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.81 1.100 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.82 724 Oy
Zafer Partisi
%1.45 275 Oy
İyi Parti
%1.31 249 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.63 119 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.26 50 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.95 4.703
%48.82|5.747
NURİ TEKİN 		%6.11 719 %2.14 252 %0 0 %0 0 %2.98 351
ÇAYCUMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.60 5.801
%53.78|10.194
BÜLENT KANTARCI 		%1.75 331 %0.68 129 %0 0 %0.46 87 %12.73 2.413
DEVREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.35|7.221
ÖZCAN ULUPINAR 		%43.27 6.463 %2.45 366 %1.09 163 %0 0 %0 0 %4.83 722
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.42 19.757
%45.12|31.365
HALİL POSBIYIK 		%2.57 1.785 %16.70 11.610 %0 0 %0 0 %7.18 4.991
GÖKÇEBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.88 2.295
%51.99|2.849
VEDAT ÖZTÜRK 		%2.45 134 %1.41 77 %0 0 %0 0 %2.28 125
KİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92|4.677
KAMİL ALTUN 		%26.90 3.232 %5.03 605 %24.91 2.994 %0 0 %0 0 %4.24 509
KOZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.98 7.094
%51.07|11.328
ALTUĞ DÖKMECİ 		%6.04 1.340 %1.78 394 %0 0 %0 0 %9.13 2.024
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.60 20.869
%54.52|30.256
TAHSİN ERDEM 		%0 0 %0.88 489 %0.11 63 %0 0 %6.88 3.820
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAKACAKKADI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.80 1.007
%51.63|1.187
OKTAY ALBUZ 		%2.52 58 %0 0 %0 0 %0 0 %2.04 47
BEYCUMA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.58|638
VURAL KUNDAKÇIOĞLU 		%41.92 490 %0.94 11 %0 0 %0 0 %0 0 %2.57 30
ÇATALAĞZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.88 778 %35.60 1.549
%43.81|1.906
YAVUZ PALABAŞ 		%0.41 18 %0 0 %0 0 %2.30 100
ÇAYDEĞİRMENİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%72.06|2.566
SATILMIŞ GEBEŞ 		%20.39 726 %4.13 147 %0 0 %0 0 %0 0 %3.43 122
ELVANPAZARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.82 603 %34.23 716
%35.80|749
ÜMİT UZUN 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.15 24
FİLYOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.32 1.438
%56.63|2.071
EROL ACAR 		%1.34 49 %0 0 %0 0 %1.53 56 %1.18 43
GELİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.19 859
%48.66|946
BURHAN SEZGİN 		%0.93 18 %0.67 13 %0 0 %0 0 %5.56 108
GÜLÜÇ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.19 1.851 %13.64 644 %0.95 45
%44.89|2.120
GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ 		%0 0 %0 0 %1.33 63
GÜMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.05|526
AYTAÇ TOSUN 		%23.91 405 %0.35 6 %17.41 295 %0 0 %0 0 %27.27 462
KANDİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.27|1.215
OSMAN ÇAKMAKOĞLU 		%36.51 736 %2.38 48 %0 0 %0 0 %0 0 %0.84 17
KARAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.82 658
%52.30|751
MUSTAFA KALAYCI 		%0.91 13 %0 0 %0 0 %0 0 %0.97 14
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.90|1.240
NECDET DERNEK 		%36.00 733 %0.64 13 %0.93 19 %0 0 %0 0 %1.52 31
MUSLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.31 27
%60.79|710
FIRAT KABADAYI 		%33.99 397 %1.28 15 %0 0 %0.34 4 %1.28 15
NEBİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.66|801
ALİ ÖZDAL 		%47.57 783 %1.82 30 %0 0 %0 0 %0 0 %1.94 32
ORMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.13|747
BAYRAM BAŞOL 		%2.87 42 %43.67 638 %0 0 %0 0 %0 0 %2.33 34
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.49|1.444
TURHAN OKUMUŞ 		%34.09 1.082 %18.65 592 %0 0 %0 0 %0 0 %1.76 56
SALTUKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.74 901
%36.88|1.081
ALİM GENÇ 		%28.35 831 %2.59 76 %0 0 %0 0 %1.43 42
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.22 4.251
%43.04|5.051
 %12.52 1.469 %3.70 434 %0 0 %0 0 %4.52 530
ÇAYCUMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.56 5.409
%50.56|9.576
 %5.81 1.100 %1.31 249 %0 0 %0 0 %13.75 2.605
DEVREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.44|6.305
 %40.61 6.034 %8.14 1.210 %1.72 255 %0 0 %0 0 %7.09 1.053
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.99 19.481
%43.38|30.197
 %4.52 3.147 %15.10 10.512 %0 0 %0 0 %9.00 6.267
GÖKÇEBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.49 1.988
%47.25|2.574
 %10.33 563 %2.57 140 %0 0 %0 0 %3.36 183
KİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.32|4.100
 %29.80 3.560 %8.22 982 %20.90 2.497 %0 0 %0 0 %6.76 808
KOZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.85 6.594
%46.71|10.320
 %7.11 1.570 %2.26 499 %0 0 %1.52 335 %12.56 2.775
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.14 19.474
%53.03|29.388
 %0 0 %1.95 1.081 %0 0 %0 0 %9.87 5.472
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAKACAKKADI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.37 980
%51.49|1.191
 %6.14 142 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYCUMA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.15|607
 %43.21 503 %2.23 26 %0 0 %0 0 %0 0 %2.41 28
ÇATALAĞZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.29 838 %36.89 1.603
%41.27|1.793
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.55 111
ÇAYDEĞİRMENİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.36|2.073
 %21.68 757 %13.66 477 %0 0 %0 0 %0 0 %5.30 185
ELVANPAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.34 631
%34.42|716
 %34.23 712 %0 0 %0 0 %0 0 %1.01 21
FİLYOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.02 1.301
%55.98|2.022
 %6.92 250 %0 0 %0 0 %0 0 %1.08 39
GELİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.47 865
%46.63|907
 %2.06 40 %0 0 %0 0 %0 0 %6.84 133
GÜLÜÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.96|1.880
 %16.71 786 %2.27 107 %39.21 1.845 %0 0 %0 0 %1.85 87
GÜMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.02|471
 %27.01 454 %0.42 7 %18.20 306 %0 0 %0 0 %26.35 443
KANDİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.32|1.178
 %35.25 712 %5.25 106 %0 0 %0 0 %0 0 %1.19 24
KARAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.44 685
%48.59|687
 %1.27 18 %0 0 %0 0 %0 0 %1.70 24
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.35|1.222
 %36.44 738 %1.38 28 %1.83 37 %0 0 %0 0 %0 0
MUSLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.11 48
%58.01|677
 %30.25 353 %6.08 71 %0 0 %0.69 8 %0.86 10
NEBİOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.26 767
%48.31|784
 %4.44 72 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.20|696
 %5.33 77 %41.41 598 %0 0 %0 0 %0 0 %5.06 73
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.99|1.429
 %34.25 1.064 %18.67 580 %0 0 %0 0 %0 0 %1.09 34
SALTUKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.19 884
%36.27|1.062
 %28.04 821 %4.00 117 %0 0 %0 0 %1.50 44
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BÜLENT KANTARCI 9.652 %57.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET GÜRAL KARAYILMAZ 6.414 %38.12
İyi Parti
İYİ PARTİ 		NUSRET YAKICI 249 %1.48
Saadet Partisi
SAADET 		SEDAT BAŞOĞLU 185 %1.10
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAYDAR ORUÇ 176 %1.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ZÜLFİKAR UÇAR 77 %0.46
Demokrat Parti
DP 		İSMAİL ORTABEL 33 %0.20
Demokratik Sol Parti
DSP 		SONER ÇINAR 28 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MESUT EREN 13 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MİTHAT GÜLŞEN 6.657 %50.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TÜMER PEKER 4.767 %36.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAYRİ ŞENTÜRK 765 %5.84
Saadet Partisi
SAADET 		ERTAN AKKAŞ 432 %3.30
Demokratik Sol Parti
DSP 		SEZAİ SAKA 366 %2.79
Demokrat Parti
DP 		YALÇIN GÜN 77 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ENGİN ERTÜRK 37 %0.28
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.754 %52.69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.228 %37.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		575 %3.46
İyi Parti
İYİ PARTİ 		522 %3.14
Saadet Partisi
SAADET 		375 %2.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		75 %0.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		34 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.11
Demokrat Parti
DP 		19 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.511 %46.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.165 %44.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		767 %4.77
Saadet Partisi
SAADET 		455 %2.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		86 %0.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		66 %0.41
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		17 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.816 %44.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.894 %37.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		865 %6.65
Saadet Partisi
SAADET 		765 %5.88
Demokratik Sol Parti
DSP 		526 %4.04
Demokrat Parti
DP 		140 %1.08
Kaynak: Anadolu Ajansı