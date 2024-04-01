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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SARAY SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SARAY Toplam Seçmen 11.696
  • Açılan Sandık 47
  • Kullanılan Oy 8.372
  • Geçerli Oy 7.442
  • Geçersiz Oy 930
  • Katılım Oranı %71.58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

DAVUT ACAR halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
DAVUT
ACAR
%51.16 3.807 Oy
KEMALETTİN ARACİ cumhuriyet-halk-partisi
KEMALETTİN
ARACİ
%28.29 2.105 Oy
MEHMET MİNFER ÇELEBİ adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET MİNFER
ÇELEBİ
%15.72 1.170 Oy
DİLBER GÜRBÜZEL yeniden-refah-partisi
DİLBER
GÜRBÜZEL
%1.55 115 Oy
KASIM KEKLİK hur-dava-partisi
KASIM
KEKLİK
%1.40 104 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.67 50 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.56 42 Oy
İyi Parti
%0.46 34 Oy
Saadet Partisi
%0.20 15 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 11.696
  • Kullanılan Oy 8.371
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%51.55 3.765 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.49 1.935 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%16.11 1.177 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.90 139 Oy
Hür Dava Partisi
%1.78 130 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.81 59 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.70 51 Oy
Saadet Partisi
%0.37 27 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.29 21 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAHÇESARAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.19 1.158 %1.19 65 %0 0 %1.98 108
%21.33|1.166
AYVAZ HAZİR 		%15.86 867 %38.46 2.102
BAŞKALE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 5.481 %3.11 517 %0 0 %1.23 205
%58.96|9.801
ŞENGÜL POLAT 		%0.29 48 %3.43 571
ÇALDIRAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.15 7.300 %1.47 315 %0 0 %0 0
%47.72|10.200
HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU 		%0 0 %16.65 3.560
ÇATAK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.07 2.440 %1.33 120 %0 0 %0.68 61
%57.89|5.218
REŞAT ERASLAN 		%0 0 %13.03 1.174
EDREMİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.51 13.505 %2.52 1.336 %0 0 %0.61 325
%59.12|31.300
RABİA BAŞAK KOÇ 		%0.56 298 %11.67 6.180
ERCİŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.25 28.242 %1.30 890 %0 0 %0.51 347
%50.81|34.787
BARAN BİLİCİ 		%0.30 203 %5.83 3.990
GEVAŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.99 4.298 %1.69 220 %0 0 %0 0
%45.45|5.921
RUKNETTİN HAKAN 		%0 0 %19.87 2.589
GÜRPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 4.344 %1.36 207 %0 0 %0 0
%48.01|7.312
MEHMET TAHİR ERTAŞ 		%0 0 %22.11 3.368
İPEKYOLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.04 32.531 %3.01 4.077 %0 0 %0.65 886
%58.26|78.851
CEVDET ALTINDAĞ 		%0.67 903 %13.37 18.098
MURADİYE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.27 6.941 %1.95 345 %0 0 %0 0
%46.24|8.174
HEDİYE SAYİNER 		%0 0 %12.54 2.216
ÖZALP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.68 4.050 %2.95 640