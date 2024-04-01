SARAY SEÇİM SONUÇLARI

|
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%21.19
1.158
|
%1.19
65
|
%0
0
|
%1.98
108
|
%21.33|1.166
AYVAZ HAZİR
|
%15.86
867
|
%38.46
2.102
|
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%32.97
5.481
|
%3.11
517
|
%0
0
|
%1.23
205
|
%58.96|9.801
ŞENGÜL POLAT
|
%0.29
48
|
%3.43
571
|
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%34.15
7.300
|
%1.47
315
|
%0
0
|
%0
0
|
%47.72|10.200
HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|
%0
0
|
%16.65
3.560
|
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%27.07
2.440
|
%1.33
120
|
%0
0
|
%0.68
61
|
%57.89|5.218
REŞAT ERASLAN
|
%0
0
|
%13.03
1.174
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%25.51
13.505
|
%2.52
1.336
|
%0
0
|
%0.61
325
|
%59.12|31.300
RABİA BAŞAK KOÇ
|
%0.56
298
|
%11.67
6.180
|
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.25
28.242
|
%1.30
890
|
%0
0
|
%0.51
347
|
%50.81|34.787
BARAN BİLİCİ
|
%0.30
203
|
%5.83
3.990
|
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%32.99
4.298
|
%1.69
220
|
%0
0
|
%0
0
|
%45.45|5.921
RUKNETTİN HAKAN
|
%0
0
|
%19.87
2.589
|
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%28.52
4.344
|
%1.36
207
|
%0
0
|
%0
0
|
%48.01|7.312
MEHMET TAHİR ERTAŞ
|
%0
0
|
%22.11
3.368
|
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%24.04
32.531
|
%3.01
4.077
|
%0
0
|
%0.65
886
|
%58.26|78.851
CEVDET ALTINDAĞ
|
%0.67
903
|
%13.37
18.098
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%39.27
6.941
|
%1.95
345
|
%0
0
|
%0
0
|
%46.24|8.174
HEDİYE SAYİNER
|
%0
0
|
%12.54
2.216
|
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%18.68
4.050
|
%2.95
640