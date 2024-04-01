ADAPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.61|62.036MUTLU IŞIKSU
|%20.73 30.178
|%0 0
|%5.13 7.472
|%0 0
|%0 0
|%31.54 45.921
|
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.52|26.687BİLAL SOYKAN
|%7.61 4.275
|%0 0
|%1.81 1.019
|%0 0
|%0 0
|%43.05 24.178
|
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.65|11.839İSMAİL KARAKULLUKÇU
|%13.41 3.636
|%0 0
|%1.90 514
|%2.39 648
|%13.86 3.758
|%24.81 6.728
|
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.20 17.137
|%8.06 4.039
|%0 0
|%2.21 1.107
|%1.19 594
|%0.12 62
|%54.22 27.168
|
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.66 5.624
|%3.81 636
|%0 0
|
%43.93|7.340MEHMET ATA
|%0 0
|%0.13 22
|%18.48 3.087
|
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.08 11.145
|%25.45 8.323
|%0 0
|%1.88 615
|%0 0
|%0 0
|%38.59 12.618
|
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%19.86 10.521
|%29.28 15.510
|%2.85 1.509
|%0.40 212
|%0.08 42
|%47.54 25.184
|
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.38 3.807
|%5.19 445
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%50.43 4.326
|
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.34|17.932İSHAK SARI
|%12.80 5.179
|%0 0
|%5.27 2.133
|%0.68 276
|%0.04 18
|%36.86 14.908
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.38 7.452
|%2.39 401
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%53.23 8.939
|
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.21|5.851TURAN YÜZÜCÜ
|%9.17 1.616
|%0 0
|%27.15 4.783
|%0 0
|%0.81 143
|%29.65 5.223
|
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.80|7.355FATİH AKIN
|%20.07 3.905
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.75 340
|%40.38 7.856
|
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.38 10.276
|
%42.58|11.111NİHAT ARDA ŞAHİN
|%0 0
|%5.33 1.391
|%0.88 230
|%0 0
|%11.83 3.086
|
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.32|31.319OSMAN ÇELİK
|%38.18 29.654
|%0 0
|%3.35 2.599
|%0.64 495
|%0 0
|%17.51 13.601
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.59|5.179SELÇUK KURT
|%8.62 883
|%0 0
|%2.38 244
|%0 0
|%0 0
|%38.41 3.932
|
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%2.28 111
|
%38.02|1.848İBRAHİM PİLAVCI
|%2.26 110
|%0 0
|%7.20 350
|%50.23 2.441
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.76|59.236
|%21.16 30.745
|%0 0
|%5.20 7.562
|%0 0
|%0 0
|%32.88 47.782
|
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.00|27.811
|%8.52 4.739
|%0 0
|%2.11 1.174
|%0 0
|%0 0
|%39.37 21.900
|
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.77|12.823
|%16.30 4.377
|%0 0
|%2.78 747
|%2.44 654
|%0 0
|%30.71 8.244
|
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.62|19.708
|%9.73 4.842
|%0 0
|%3.32 1.653
|%1.16 575
|%0 0
|%46.17 22.968
|
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.19|6.173
|%4.92 817
|%0 0
|%35.76 5.936
|%0 0
|%0 0
|%22.12 3.672
|
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.20|11.389
|%24.44 7.907
|%0 0
|%2.20 712
|%0 0
|%0 0
|%38.16 12.348
|
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%21.01 10.993
|
%30.49|15.953
|%4.18 2.189
|%0 0
|%0 0
|%44.32 23.190
|
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.21|3.846
|%5.90 502
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%48.89 4.159
|
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.64|17.571
|%14.97 6.028
|%0 0
|%6.36 2.562
|%0.56 227
|%0 0
|%34.45 13.871
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.28|7.546
|%3.89 648
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%50.83 8.472
|
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.56|6.225
|%11.64 2.038
|%0 0
|%22.46 3.932
|%0 0
|%0.48 84
|%29.85 5.225
|
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.78|7.847
|%20.83 4.007
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.33 255
|%37.07 7.132
|
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.46|9.722
|%32.15 8.344
|%0 0
|%5.42 1.407
|%0 0
|%9.64 2.501
|%15.33 3.978
|
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.78|30.124
|%32.74 25.429
|%0 0
|%3.53 2.740
|%0 0
|%0 0
|%24.96 19.387
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.74|4.948
|%11.51 1.168
|%0 0
|%3.29 334
|%0 0
|%0 0
|%36.46 3.701
|
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%6.63 314
|
%36.19|1.715
|%5.19 246
|%0 0
|%0 0
|%51.99 2.464
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUTLU IŞIKSU
|87.840
|%57.43
|
|AYDOĞAN ARSLAN
|38.460
|%25.14
|
|İSMAHİL KILIÇ
|17.185
|%11.23
|
|ABİDİN BİRİNCİ
|3.877
|%2.53
|
|ERAY YEŞİLÇİMEN
|3.315
|%2.17
|
|EKREM BİRER
|1.007
|%0.66
|
|EROL SAK
|536
|%0.35
|
|TANJU PEKER
|416
|%0.27
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SÜLEYMAN DİŞLİ
|83.163
|%52.71
|
|AHMET TUFAN DEMİRCİOĞLU
|52.019
|%32.97
|
|FATMA KURTULUŞ
|14.170
|%8.98
|
|ABİDİN BİRİNCİ
|4.264
|%2.70
|
|AYŞEGÜL ALTINTAŞ
|1.590
|%1.01
|
|MELAHAT ÜZGÜN ÇAKIR
|1.153
|%0.73
|
|İSMAİL ERGÜL
|750
|%0.48
|
|MEHMET SAĞLAM
|240
|%0.15
|
|ÜMİT BOZYİĞİT
|207
|%0.13
|
|İSMAİL KAYA
|124
|%0.08
|
|MUHARREM ÇİLECİ
|102
|%0.06
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SÜLEYMAN DİŞLİ
|57.823
|%44.99
|
|YÜKSEL AYANOĞLU
|43.281
|%33.67
|
|KAMİL ÖZKAN
|16.307
|%12.69
|
|EYÜP YILDIRIM
|7.861
|%6.12
|
|ALTAR HUN
|1.469
|%1.14
|
|YUSUF SOFUOĞLU
|744
|%0.58
|
|HASAN ÇELEBİ
|601
|%0.47
|
|FUAT ÖZBAY
|311
|%0.24
|
|HALUK AVCI
|137
|%0.11