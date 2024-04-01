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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ADAPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ADAPAZARI Toplam Seçmen 204.844
  • Açılan Sandık 632
  • Kullanılan Oy 153.611
  • Geçerli Oy 145.607
  • Geçersiz Oy 8.004
  • Katılım Oranı %74.99
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUTLU IŞIKSU adalet-ve-kalkinma-partisi
MUTLU
IŞIKSU
%42.61 62.036 Oy
SABRİ ANIL ÖZKAN cumhuriyet-halk-partisi
SABRİ ANIL
ÖZKAN
%20.73 30.178 Oy
BİRAN YASA yeniden-refah-partisi
BİRAN
YASA
%14.02 20.420 Oy
AYTAÇ ÇAKIROĞLU saadet-partisi
AYTAÇ
ÇAKIROĞLU
%9.45 13.762 Oy
TÜRKER ERGÜL iyi-parti
TÜRKER
ERGÜL
%5.13 7.472 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%4.79 6.970 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.89 1.298 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.43 633 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.41 594 Oy
Demokrat Parti
%0.40 578 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 204.844
  • Kullanılan Oy 153.698
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.76 59.236 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%21.16 30.745 Oy
Yeniden Refah Partisi
%14.19 20.618 Oy
Saadet Partisi
%9.96 14.477 Oy
İyi Parti
%5.20 7.562 Oy
Zafer Partisi
%5.03 7.309 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.97 1.404 Oy
Demokrat Parti
%0.43 627 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.41 589 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61|62.036
MUTLU IŞIKSU 		%20.73 30.178 %0 0 %5.13 7.472 %0 0 %0 0 %31.54 45.921
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.52|26.687
BİLAL SOYKAN 		%7.61 4.275 %0 0 %1.81 1.019 %0 0 %0 0 %43.05 24.178
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|11.839
İSMAİL KARAKULLUKÇU 		%13.41 3.636 %0 0 %1.90 514 %2.39 648 %13.86 3.758 %24.81 6.728
ERENLER Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.20 17.137 %8.06 4.039 %0 0 %2.21 1.107 %1.19 594 %0.12 62 %54.22 27.168
FERİZLİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.66 5.624 %3.81 636 %0 0
%43.93|7.340
MEHMET ATA 		%0 0 %0.13 22 %18.48 3.087
GEYVE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.08 11.145 %25.45 8.323 %0 0 %1.88 615 %0 0 %0 0 %38.59 12.618
HENDEK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.86 10.521 %29.28 15.510 %2.85 1.509 %0.40 212 %0.08 42 %47.54 25.184
KARAPÜRÇEK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 3.807 %5.19 445 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.43 4.326
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.34|17.932
İSHAK SARI 		%12.80 5.179 %0 0 %5.27 2.133 %0.68 276 %0.04 18 %36.86 14.908
KAYNARCA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.38 7.452 %2.39 401 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %53.23 8.939
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.21|5.851
TURAN YÜZÜCÜ 		%9.17 1.616 %0 0 %27.15 4.783 %0 0 %0.81 143 %29.65 5.223
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80|7.355
FATİH AKIN 		%20.07 3.905 %0 0 %0 0 %0 0 %1.75 340 %40.38 7.856
SAPANCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.38 10.276
%42.58|11.111
NİHAT ARDA ŞAHİN 		%0 0 %5.33 1.391 %0.88 230 %0 0 %11.83 3.086
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.32|31.319
OSMAN ÇELİK 		%38.18 29.654 %0 0 %3.35 2.599 %0.64 495 %0 0 %17.51 13.601
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.59|5.179
SELÇUK KURT 		%8.62 883 %0 0 %2.38 244 %0 0 %0 0 %38.41 3.932
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.28 111
%38.02|1.848
İBRAHİM PİLAVCI 		%2.26 110 %0 0 %7.20 350 %50.23 2.441
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.76|59.236
 %21.16 30.745 %0 0 %5.20 7.562 %0 0 %0 0 %32.88 47.782
AKYAZI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.00|27.811
 %8.52 4.739 %0 0 %2.11 1.174 %0 0 %0 0 %39.37 21.900
ARİFİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.77|12.823
 %16.30 4.377 %0 0 %2.78 747 %2.44 654 %0 0 %30.71 8.244
ERENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.62|19.708
 %9.73 4.842 %0 0 %3.32 1.653 %1.16 575 %0 0 %46.17 22.968
FERİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.19|6.173
 %4.92 817 %0 0 %35.76 5.936 %0 0 %0 0 %22.12 3.672
GEYVE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.20|11.389
 %24.44 7.907 %0 0 %2.20 712 %0 0 %0 0 %38.16 12.348
HENDEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.01 10.993
%30.49|15.953
 %4.18 2.189 %0 0 %0 0 %44.32 23.190
KARAPÜRÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.21|3.846
 %5.90 502 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %48.89 4.159
KARASU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.64|17.571
 %14.97 6.028 %0 0 %6.36 2.562 %0.56 227 %0 0 %34.45 13.871
KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.28|7.546
 %3.89 648 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %50.83 8.472
KOCAALİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.56|6.225
 %11.64 2.038 %0 0 %22.46 3.932 %0 0 %0.48 84 %29.85 5.225
PAMUKOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.78|7.847
 %20.83 4.007 %0 0 %0 0 %0 0 %1.33 255 %37.07 7.132
SAPANCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.46|9.722
 %32.15 8.344 %0 0 %5.42 1.407 %0 0 %9.64 2.501 %15.33 3.978
SERDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78|30.124
 %32.74 25.429 %0 0 %3.53 2.740 %0 0 %0 0 %24.96 19.387
SÖĞÜTLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.74|4.948
 %11.51 1.168 %0 0 %3.29 334 %0 0 %0 0 %36.46 3.701
TARAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.63 314
%36.19|1.715
 %5.19 246 %0 0 %0 0 %51.99 2.464
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUTLU IŞIKSU 87.840 %57.43
İyi Parti
İYİ PARTİ 		AYDOĞAN ARSLAN 38.460 %25.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İSMAHİL KILIÇ 17.185 %11.23
Saadet Partisi
SAADET 		ABİDİN BİRİNCİ 3.877 %2.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ERAY YEŞİLÇİMEN 3.315 %2.17
Demokrat Parti
DP 		EKREM BİRER 1.007 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EROL SAK 536 %0.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		TANJU PEKER 416 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SÜLEYMAN DİŞLİ 57.823 %44.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YÜKSEL AYANOĞLU 43.281 %33.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KAMİL ÖZKAN 16.307 %12.69
Saadet Partisi
SAADET 		EYÜP YILDIRIM 7.861 %6.12
Demokrat Parti
DP 		ALTAR HUN 1.469 %1.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		YUSUF SOFUOĞLU 744 %0.58
Anavatan Partisi
ANAP 		HASAN ÇELEBİ 601 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FUAT ÖZBAY 311 %0.24
Liberal Demokrat Parti
LDP 		HALUK AVCI 137 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		87.740 %57.48
İyi Parti
İYİ PARTİ 		34.918 %22.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.337 %12.67
Saadet Partisi
SAADET 		4.615 %3.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.054 %2.66
Demokrat Parti
DP 		926 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		552 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		281 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		214 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		83.169 %52.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		48.527 %30.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.421 %10.43
Saadet Partisi
SAADET 		4.463 %2.83
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.600 %1.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.474 %0.94
Demokrat Parti
DP 		925 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		275 %0.17
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		204 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		163 %0.10
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		140 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		113 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		56.015 %43.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		43.859 %34.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.056 %11.75
Saadet Partisi
SAADET 		9.303 %7.26
Demokrat Parti
DP 		1.899 %1.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		834 %0.65
Anavatan Partisi
ANAP 		678 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		493 %0.38
Kaynak: Anadolu Ajansı