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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÖREME SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÖREME Toplam Seçmen 1.726
  • Açılan Sandık 5
  • Kullanılan Oy 1.611
  • Geçerli Oy 1.537
  • Geçersiz Oy 74
  • Katılım Oranı %93.34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÖMER EREN milliyetci-hareket-partisi
ÖMER
EREN
%56.60 870 Oy
MUSTAFA DURMAZ adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA
DURMAZ
%42.09 647 Oy
ÜMİT ÖZÇİFTCİ yeniden-refah-partisi
ÜMİT
ÖZÇİFTCİ
%0.91 14 Oy
İRFAN ÖZERKAN saadet-partisi
İRFAN
ÖZERKAN
%0.39 6 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.726
  • Kullanılan Oy 1.611
Milliyetçi Hareket Partisi
%57.13 873 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.87 655 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIGÖL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.76 1.093 %2.07 76
%66.27|2.434
MEHMET EROĞLU 		%0.41 15 %0 0 %0 0 %1.50 55
AVANOS Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.41 1.827 %35.51 3.342
%35.70|3.360
MUSTAFA KENAN SARITAŞ 		%2.71 255 %0.13 12 %3.29 310 %3.24 305
DERİNKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.13 2.847
%49.96|3.544
TANER İNCE 		%8.88 630 %0 0 %0 0 %0 0 %1.03 73
GÜLŞEHİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.14 2.606 %4.54 357
%61.14|4.808
ERKAN ÇİFTCİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.18 93
HACIBEKTAŞ BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.61 79 %30.52 923 %0.33 10 %20.17 610 %0 0
%42.53|1.286
 %3.84 116
KOZAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.58 1.423
%43.15|2.076
SEFER NESLİHANOĞLU 		%24.88 1.197 %0 0 %0 0 %0 0 %2.39 115
MERKEZ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.50 22.061 %3.24 2.074 %6.25 3.996
%52.03|33.268
RASİM ARI 		%0.22 140 %0 0 %3.76 2.402
ÜRGÜP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.70 3.599
%35.48|5.170
ALİ ERTUĞRUL BUL 		%35.23 5.134 %1.37 200 %0.10 14 %0.21 31 %2.91 424
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇALIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.09 523 %0 0
%44.87|616
MUSTAFA DEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %17.04 234
ÇAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.95 539 %0 0
%59.90|829
ZÜBEYİR KALAY 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.16 16
GÖRE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.18 686 %17.19 301
%41.18|721
İSMAİL GÜZEL 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.46 43
GÖREME Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.09 647 %0 0
%56.60|870
ÖMER EREN 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.30 20
KALABA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.96|1.436
ERDAL YORGANCI 		%0 0 %47.80 1.347 %0 0 %0 0 %0 0 %1.24 35
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.03|1.092
YASİN GÜNEŞ 		%0 0 %36.23 659 %0 0 %0 0 %0 0 %3.74 68
KAVAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.26 720 %0 0
%57.36|1.001
FERİDUN BAĞCI 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.38 24
KAYMAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.16 1.461 %0 0
%49.63|1.475
HARUN ÇEKİÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.21 36
NAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|1.654
SÜLEYMAN ÖZÇELİK 		%8.92 272 %34.39 1.049 %0 0 %0 0 %0 0 %2.46 75
ORTAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.12|1.006
MUSTAFA ATEŞ 		%7.92 169 %43.98 939 %0 0 %0 0 %0 0 %0.98 21
ÖZKONAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.14|1.059
ABDÜLKADİR MACİT 		%11.23 242 %38.70 834 %0 0 %0 0 %0 0 %0.93 20
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.56 579 %2.51 35
%52.84|736
FATİH KALKAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %3.09 43
TATLARIN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.05 654 %0 0
%51.94|722
ERCAN SELVİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.01 14
UÇHİSAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.53 836 %0 0
%47.29|952
ABDULLAH ÇAMCI 		%9.39 189 %0 0 %0 0 %1.79 36
YAZIHÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.79 1.038
%49.36|1.119
BİROL DEMİRDELEN 		%4.46 101 %0 0 %0 0 %0 0 %0.40 9
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIGÖL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.44 1.133 %6.60 238
%60.02|2.163
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.94 70
AVANOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.44 1.910
%37.65|3.519
 %33.90 3.168 %3.49 326 %0 0 %0 0 %4.53 423
DERİNKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.84 2.607
%47.16|3.337
 %13.79 976 %0 0 %0 0 %0 0 %2.20 156
GÜLŞEHİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.57 2.613 %8.11 631
%57.03|4.439
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.28 100
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.20 126 %33.53 1.006 %0 0 %18.17 545 %0 0 %0 0 %44.10 1.323
KOZAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.83 1.373
%40.96|1.951
 %24.65 1.174 %0 0 %0 0 %0 0 %5.56 265
MERKEZ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.47 21.852 %7.16 4.537 %11.93 7.560
%37.97|24.071
 %0.31 194 %0 0 %8.16 5.173
ÜRGÜP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.09 3.509
%34.98|5.096
 %34.39 5.009 %1.73 252 %0 0 %0 0 %4.81 701
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇALIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.96 509 %0 0
%45.75|630
 %0 0 %0 0 %0 0 %17.28 238
ÇAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.37 562 %0 0
%59.63|830
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.89 718 %13.44 236
%43.56|765
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.11 37
GÖREME Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.87 655 %0 0
%57.13|873
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALABA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.41 1.388 %0 0
%50.59|1.421
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.11|1.050
 %0 0 %37.80 683 %0 0 %0 0 %0 0 %4.10 74
KAVAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.89 762 %0 0
%56.11|974
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYMAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.14|1.480
 %0 0 %49.86 1.472 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.90|1.508
 %13.93 421 %36.17 1.093 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.26|944
 %15.28 326 %40.46 863 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZKONAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.62|957
 %18.55 398 %35.94 771 %0 0 %0 0 %0 0 %0.89 19
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.16 575 %4.80 67
%49.68|694
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.37 61
TATLARIN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75 641 %0 0
%52.61|737
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.64 23
UÇHİSAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.03 805 %0 0
%46.35|932
 %11.44 230 %0 0 %0 0 %2.19 44
YAZIHÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.68 1.007
%46.67|1.052
 %8.34 188 %0 0 %0 0 %0 0 %0.31 7
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÖMER EREN 843 %49.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET UĞUR ÇAKMAK 834 %49.26
Saadet Partisi
SAADET 		NAHİT ÖGÜÇ 16 %0.95
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NURİ CİNGİL 807 %53.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HALİL ÖZBEK 693 %45.83
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN ÜNAL 12 %0.79
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NURİ CİNGİL 998 %58.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZİYA DAŞDELER 681 %40.18
Saadet Partisi
SAADET 		DOĞAN KÖYBAŞI 16 %0.94
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		852 %50.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		826 %49.23
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		804 %53.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		676 %45.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		17 %1.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.001 %59.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		676 %40.31
Kaynak: Anadolu Ajansı