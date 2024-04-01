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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

FETHİYE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • FETHİYE Toplam Seçmen 130.480
  • Açılan Sandık 396
  • Kullanılan Oy 104.903
  • Geçerli Oy 100.352
  • Geçersiz Oy 4.551
  • Katılım Oranı %80.40
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ALİM KARACA cumhuriyet-halk-partisi
ALİM
KARACA
%45.43 45.589 Oy
MUHAMMET KÖKTEN milliyetci-hareket-partisi
MUHAMMET
KÖKTEN
%26.71 26.806 Oy
BEHÇET SAATCI iyi-parti
BEHÇET
SAATCI
%24.05 24.131 Oy
ENGİN DAĞ yeniden-refah-partisi
ENGİN
DAĞ
%0.71 714 Oy
MÜJGAN DİKMEN zafer-partisi
MÜJGAN
DİKMEN
%0.68 682 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.41 412 Oy
Milli Yol Partisi
%0.32 325 Oy
Saadet Partisi
%0.32 321 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.29 290 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.23 235 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 130.480
  • Kullanılan Oy 104.900
Cumhuriyet Halk Partisi
%45.51 45.429 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%26.79 26.739 Oy
İyi Parti
%19.40 19.364 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%2.01 2.011 Oy
Zafer Partisi
%1.68 1.675 Oy
Sol Parti
%1.03 1.032 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.97 972 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.52 517 Oy
Saadet Partisi
%0.40 396 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.45 35.418
%57.12|62.346
TAMER MANDALİNCİ 		%0 0 %1.56 1.702 %4.26 4.655 %0.67 728 %3.95 4.309
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.39 8.020
%57.49|16.836
SEZER DURMUŞ 		%0 0 %5.40 1.580 %0.73 213 %0.29 85 %8.71 2.551
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.62|7.325
AYTAÇ KURT 		%38.72 6.218 %0.92 147 %2.37 380 %9.17 1.473 %3.20 514
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.43|45.589
ALİM KARACA 		%26.71 26.806 %24.05 24.131 %0.41 412 %0.19 195 %3.21 3.219
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.23|4.292
MEHMET DEMİR 		%38.71 2.903 %0 0 %1.68 126 %0.15 11 %0 0 %2.23 167
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.53 8.727
%60.10|15.643
ALİ ERDOĞAN 		%0 0 %3.74 974 %0.35 91 %0.07 18 %2.21 574
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.12 22.430
%44.75|24.415
ACAR ÜNLÜ 		%0 0 %9.86 5.381 %1.53 835 %0.10 55 %2.63 1.437
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 23.355
%53.32|37.864
GONCA KÖKSAL 		%0 0 %7.92 5.622 %0.74 527 %0 0 %5.13 3.645
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.33 32.653
%50.16|46.349
FEVZİ TOPUZ 		%0 0 %6.63 6.124 %2.55 2.361 %0.38 350 %4.95 4.574
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.98|16.175
EVREN TEZCAN 		%35.36 12.174 %12.52 4.311 %1.40 481 %0.21 73 %3.53 1.217
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.36|25.848
BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ 		%22.99 9.684 %0 0 %8.19 3.451 %0.33 137 %0 0 %7.13 3.004
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.92 6.440
%57.62|10.625
MEHMET CANER 		%0 0 %2.28 420 %0.68 126 %1.78 329 %2.71 500
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.19 12.386
%51.77|16.362
MESUT GÜNAY 		%0 0 %6.31 1.994 %0.26 81 %0 0 %2.48 784
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.58 29.879
%56.86|61.602
 %0 0 %2.42 2.618 %5.67 6.146 %0.24 263 %7.22 7.826
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.59 8.093
%56.15|16.470
 %0 0 %5.77 1.692 %0.79 231 %0 0 %9.71 2.848
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.04|8.001
 %33.57 5.367 %1.47 235 %4.10 656 %0 0 %10.81 1.729
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.51|45.429
 %26.79 26.739 %19.40 19.364 %0.52 517 %0 0 %7.78 7.765
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.00|4.020
 %40.81 3.038 %0 0 %2.20 164 %0.12 9 %0 0 %2.87 214
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.84 8.799
%55.05|14.316
 %0 0 %4.55 1.183 %0.46 119 %0 0 %6.10 1.587
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.60 19.390
%47.26|25.740
 %0 0 %9.27 5.046 %2.18 1.189 %0 0 %5.68 3.095
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.11 21.373
%53.42|37.917
 %0 0 %7.25 5.146 %0.84 597 %0 0 %8.38 5.952
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.47 29.981
%50.63|46.746
 %0 0 %7.33 6.764 %3.07 2.835 %0 0 %6.51 6.007
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.05|16.765
 %30.66 10.479 %13.32 4.554 %1.55 529 %0.37 127 %5.05 1.725
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.79|23.815
 %24.93 10.453 %0 0 %9.15 3.839 %0.30 126 %0 0 %8.83 3.704
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62 6.167
%56.96|10.449
 %0 0 %2.75 505 %0.80 146 %0.55 100 %5.33 978
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.33 11.435
%51.93|16.344
 %0 0 %7.40 2.328 %0.24 76 %0 0 %4.10 1.292
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİM KARACA 45.281 %47.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHİTTİN KAYABAŞ 42.206 %44.48
İyi Parti
İYİ PARTİ 		NAGİHAN BULUT 5.797 %6.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ZAHİDE ZÜLAL YILDIZ 685 %0.72
Saadet Partisi
SAADET 		HAKKI KAVAS 436 %0.46
Vatan Partisi
VATAN 		SELÇUK SELVİ 272 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		MEHMET ÖZCAN YILMAZ 218 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		BEHÇET SAATCI 28.226 %33.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KERAMETTİN YILMAZ 24.372 %28.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHSİN ERYILMAZ 23.535 %27.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET ÜYÜK 6.172 %7.23
Doğru Yol Partisi
DYP 		MEHMET ERGÜNCE 1.551 %1.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		HASAN KAL 386 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		CUMAALİ EMEÇ 331 %0.39
Saadet Partisi
SAADET 		ÖMER ULUDAĞ 321 %0.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		ERBİL ALTANLAR 157 %0.18
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 147 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NEDİM YILMAZ 78 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		ERGİN GELDİKAYA 52 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BEHÇET SAATCI 15.558 %40.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHSİN ERYILMAZ 10.777 %28.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YUSUF ZİYA HIRA 9.564 %25.09
Demokrat Parti
DP 		BÜNYAMİN KOYUNCU 1.374 %3.60
Demokratik Sol Parti
DSP 		BAYRAM TÜRKMEN 562 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		ÖMER ULUDAĞ 225 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET İLTEBER BAHADIR 64 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		42.031 %44.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.245 %43.68
İyi Parti
İYİ PARTİ 		9.186 %9.73
Saadet Partisi
SAADET 		530 %0.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		483 %0.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		417 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		302 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		222 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.545 %31.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.422 %28.82
Demokrat Parti
DP 		21.751 %25.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.689 %10.26
Doğru Yol Partisi
DYP 		1.507 %1.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		473 %0.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		433 %0.51
Saadet Partisi
SAADET 		375 %0.44
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		182 %0.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		168 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		109 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		73 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.301 %35.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.508 %28.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.466 %28.00
Demokrat Parti
DP 		1.823 %4.88
Demokratik Sol Parti
DSP 		836 %2.24
Saadet Partisi
SAADET 		288 %0.77
Bağımsız
BĞMSZ 		156 %0.42
Kaynak: Anadolu Ajansı