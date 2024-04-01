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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Manisa Toplam Seçmen 1.113.141
  • Açılan Sandık 3.833
  • Kullanılan Oy 945.805
  • Geçerli Oy 886.459
  • Geçersiz Oy 59.346
  • Katılım Oranı %84.97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FERDİ ZEYREK cumhuriyet-halk-partisi
FERDİ
ZEYREK
%57.26 507.563 Oy
CENGİZ ERGÜN milliyetci-hareket-partisi
CENGİZ
ERGÜN
%29.78 264.026 Oy
GÜRHAN ÖZCAN iyi-parti
GÜRHAN
ÖZCAN
%4.91 43.557 Oy
HATİCE NUR GERMİR yeniden-refah-partisi
HATİCE NUR
GERMİR
%3.53 31.250 Oy
GÖKHAN PARLAK zafer-partisi
GÖKHAN
PARLAK
%1.02 9.011 Oy
PARTİLER
Demokrat Parti
%0.64 5.655 Oy
Gelecek Partisi
%0.46 4.103 Oy
Adalet Birlik Partisi
%0.31 2.789 Oy
Millet Partisi
%0.31 2.742 Oy
Hür Dava Partisi
%0.26 2.322 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.113.141
  • Kullanılan Oy 945.075
Cumhuriyet Halk Partisi
%45.84 408.364 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%20.50 182.637 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.42 119.572 Oy
İyi Parti
%6.16 54.917 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.62 41.197 Oy
Saadet Partisi
%2.12 18.886 Oy
Zafer Partisi
%1.73 15.392 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.68 14.982 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.89 7.926 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.18 2.924
%43.62|5.066
FUAT MİNTAŞ 		%0 0 %29.34 3.408 %0 0 %0 0 %1.86 216
AKHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.19 39.408
%59.27|66.380
BESİM DUTLULU 		%0 0 %1.53 1.712 %1.17 1.306 %0 0 %2.84 3.183
ALAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.45|35.184
AHMET ÖKÜZCÜOĞLU 		%40.68 26.782 %1.21 794 %0 0 %0.18 118 %4.48 2.950
DEMİRCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.47|13.326
ERKAN KARA 		%15.08 3.622 %0 0 %1.16 279 %0 0 %0.88 212 %27.41 6.586
GÖLMARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.41 3.716
%57.51|5.869
CEM AYKAN 		%0 0 %0.38 39 %4.37 446 %0.23 23 %1.11 113
GÖRDES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.29 6.495
%46.63|8.582
İBRAHİM BÜKE 		%0 0 %1.18 218 %0 0 %0.11 20 %16.78 3.089
KIRKAĞAÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.26 8.149
%41.38|9.841
ÜSTÜN DÖNMEZ 		%0 0 %1.36 324 %0.19 46 %0 0 %22.81 5.424
KÖPRÜBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.42 3.117
%60.77|5.348
FATİH TAŞLI 		%0 0 %1.11 98 %0 0 %0 0 %2.69 237
KULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.68|14.834
HİKMET DÖNMEZ 		%42.31 12.145 %1.70 489 %0 0 %0.37 107 %3.94 1.130
SALİHLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%58.22|60.055
MAZLUM NURLU 		%32.22 33.234 %1.85 1.912 %2.28 2.348 %0.12 128 %5.30 5.472
SARIGÖL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.85|13.715
TAHSİN AKDENİZ 		%41.06 10.082 %0 0 %0 0 %0 0 %3.09 760
SARUHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.76|15.814
EKREM CILLI 		%0 0 %0 0 %5.51 2.038 %6.13 2.268 %0 0 %45.60 16.867
ŞEHZADELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 27.494
%38.34|36.958
GÜLŞAH DURBAY 		%0 0 %27.14 26.163 %0 0 %0.09 87 %5.92 5.704
SELENDİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %16.93 2.289 %37.72 5.100 %1.41 191 %0 0 %0 0 %43.94 5.942
SOMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.39 16.612
%57.98|39.482
SERCAN OKUR 		%0 0 %3.68 2.506 %0 0 %0.37 252 %13.58 9.245
TURGUTLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%36.96|37.798
ÇETİN AKIN 		%33.26 34.017 %1.41 1.440 %4.43 4.529 %0.25 257 %23.69 24.222
YUNUSEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.03 47.761
%46.10|68.746
MUSA SEMİH BALABAN 		%0 0 %18.06 26.938 %0 0 %0 0 %3.81 5.679
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.00 3.123
%43.84|5.070
 %0 0 %26.17 3.026 %0 0 %0 0 %2.99 346
AKHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.71 39.723
%56.00|62.297
 %0 0 %2.18 2.420 %1.28 1.429 %0 0 %4.84 5.384
ALAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.76|33.808
 %40.46 26.426 %1.51 988 %0 0 %0 0 %6.27 4.097
DEMİRCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.99|13.031
 %20.82 4.934 %0 0 %1.67 396 %0 0 %0 0 %22.51 5.334
GÖLMARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.18 3.681
%56.13|5.710
 %0 0 %0 0 %5.80 590 %0 0 %1.89 192
GÖRDES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.43 6.469
%44.73|8.166
 %0 0 %1.90 347 %0 0 %0 0 %17.93 3.274
KIRKAĞAÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.06 8.487
%40.62|9.562
 %0 0 %1.98 465 %0 0 %0 0 %21.34 5.024
KÖPRÜBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.16 3.160
%59.42|5.193
 %0 0 %1.36 119 %0 0 %0 0 %3.07 268
KULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.57|14.402
 %41.89 11.932 %2.40 684 %0 0 %0 0 %5.14 1.464
SALİHLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.10|57.708
 %31.69 32.597 %2.56 2.637 %2.73 2.810 %0 0 %6.92 7.114
SARIGÖL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.17|13.525
 %40.98 10.047 %0 0 %0 0 %0 0 %3.85 943
SARUHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.72|15.224
 %0 0 %0 0 %6.36 2.319 %6.34 2.314 %0.84 306 %44.74 16.327
ŞEHZADELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.52 28.156
%42.99|40.994
 %0 0 %18.78 17.907 %0 0 %0 0 %8.71 8.310
SELENDİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %20.99 2.802
%38.42|5.128
 %1.78 238 %0 0 %0 0 %38.81 5.180
SOMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.28 17.113
%54.82|37.118
 %0 0 %4.41 2.989 %0 0 %0.21 145 %15.27 10.341
TURGUTLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%37.24|37.667
 %33.07 33.442 %1.89 1.911 %5.64 5.705 %0.47 471 %21.70 21.943
YUNUSEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.98 44.470
%46.79|69.408
 %0 0 %12.45 18.471 %1.44 2.134 %1.77 2.623 %7.58 11.239
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CENGİZ ERGÜN 460.671 %52.77
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ORKUN ŞIKTAŞLI 332.338 %38.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		NACİ SÖNMEZ 37.919 %4.34
Demokrat Parti
DP 		ŞULE TUNALI 12.014 %1.38
Saadet Partisi
SAADET 		MURAT YAŞAR GÜNER 10.098 %1.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		MEHMET GÜNDÜZ 6.626 %0.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AYHAN BAŞ 4.290 %0.49
Vatan Partisi
VATAN 		MUSTAFA DABAN 3.853 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		AHMET ÇINAR 2.888 %0.33
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CENGİZ ERGÜN 62.795 %38.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BÜLENT KAR 57.319 %34.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖZGÜR ÖZEL 21.397 %13.05
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		CELAL ÖZGEN 9.452 %5.77
Anavatan Partisi
ANAP 		ADİL AYGÜL 5.817 %3.55
Demokrat Parti
DP 		ATİLLA EFENDİOĞLU 2.933 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		ŞERAFETTİN KABAKÇIOĞLU 1.647 %1.00
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUSTAFA KADER 1.299 %0.79
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NİLGÜN ATA 459 %0.28
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		RAGIP ÖZCAN 386 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		YÜMNİ KEMENT 258 %0.16
Liberal Demokrat Parti
LDP 		FATMA KANITEMİZ 113 %0.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 51 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		253.272 %28.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		240.111 %27.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		162.395 %18.34
İyi Parti
İYİ PARTİ 		134.677 %15.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		46.319 %5.23
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		19.738 %2.23
Saadet Partisi
SAADET 		9.358 %1.06
Demokrat Parti
DP 		6.968 %0.79
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4.093 %0.46
Vatan Partisi
VATAN 		3.547 %0.40
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.614 %0.30
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.173 %0.25
Bağımsız
BĞMSZ 		134 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		329.794 %37.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		310.442 %35.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		190.991 %21.73
Bağımsız
BĞMSZ 		20.995 %2.39
Saadet Partisi
SAADET 		9.123 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.923 %0.79
Demokrat Parti
DP 		4.701 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.714 %0.20
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		989 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		986 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		919 %0.10
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		886 %0.10
Doğru Yol Partisi
DYP 		271 %0.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		212 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		57.746 %35.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		56.607 %34.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.297 %14.92
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		9.569 %5.88
Anavatan Partisi
ANAP 		5.694 %3.50
Demokrat Parti
DP 		3.732 %2.29
Saadet Partisi
SAADET 		2.412 %1.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.853 %1.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		449 %0.28
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		357 %0.22
Liberal Demokrat Parti
LDP 		155 %0.10
Kaynak: Anadolu Ajansı