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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YAZIHAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YAZIHAN Toplam Seçmen 12.132
  • Açılan Sandık 50
  • Kullanılan Oy 10.660
  • Geçerli Oy 10.129
  • Geçersiz Oy 531
  • Katılım Oranı %87.87
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ABDULVAHAP GÖÇER cumhuriyet-halk-partisi
ABDULVAHAP
GÖÇER
%43.28 4.384 Oy
NEVZAT ÖZTÜRK adalet-ve-kalkinma-partisi
NEVZAT
ÖZTÜRK
%42.07 4.261 Oy
İHSAN AKIN yeniden-refah-partisi
İHSAN
AKIN
%7.91 801 Oy
İBRAHİM İNCESU halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
İBRAHİM
İNCESU
%2.87 291 Oy
FEHMİ YILMAZ hur-dava-partisi
FEHMİ
YILMAZ
%0.94 95 Oy
PARTİLER
BAĞIMSIZ
%0.88 89 Oy
İyi Parti
%0.84 85 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.42 43 Oy
Saadet Partisi
%0.34 34 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.24 24 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 12.132
  • Kullanılan Oy 10.636
Cumhuriyet Halk Partisi
%41.23 4.160 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.83 4.120 Oy
Yeniden Refah Partisi
%11.10 1.120 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%3.19 322 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.99 100 Oy
Hür Dava Partisi
%0.72 73 Oy
İyi Parti
%0.71 72 Oy
Saadet Partisi
%0.40 40 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.22 22 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.13|6.656
HASAN ULUTAŞ 		%29.08 5.842 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %37.79 7.593
ARAPGİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.15 3.070
%48.80|3.318
HALUK CÖMERTOĞLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.21 14 %5.84 397
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.49 1.458
%40.94|2.254
ERSOY EREN 		%0 0 %0.16 9 %1.54 85 %27.38 1.507 %3.49 192
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.87|71.120
BAYRAM TAŞKIN 		%19.24 24.498 %0 0 %1.02 1.303 %0.87 1.110 %0.22 284 %22.77 28.985
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.02|8.709
ALİCAN BOZKURT 		%0 0 %0 0 %1.34 212 %0 0 %0.95 151 %42.68 6.756
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.24 9.400
%50.95|11.339
MEHMET BAYRAM 		%0 0 %1.63 363 %1.16 258 %0.09 19 %3.94 877
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|1.428
HAKAN BAY 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.77 1.205
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.61|6.250
MEHMET ŞERİF YILDIRIM 		%32.49 4.357 %1.42 190 %0 0 %0 0 %19.49 2.613
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.33|2.482
İHSAN ÖZBAY 		%8.46 348 %0 0 %0.88 36 %0 0 %0 0 %30.34 1.248
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.24 1.830
%37.00|2.100
ERHAN CENGİZ 		%0.49 28 %0 0 %0 0 %30.27 1.718
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.16|4.792
MİKAİL SÜLÜK 		%0 0 %0 0 %0.93 84 %1.71 154 %0 0 %44.20 3.985
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.07 4.261
%43.28|4.384
ABDULVAHAP GÖÇER 		%0 0 %0.84 85 %2.87 291 %0.88 89 %10.06 1.019
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.37|69.296
İLHAN GEÇİT 		%31.71 44.502 %0 0 %1.23 1.731 %0.69 964 %0.21 289 %16.80 23.574
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.85|7.254
 %31.52 6.378 %0 0 %1.49 302 %0 0 %0 0 %31.14 6.301
ARAPGİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.09|3.133
 %45.86 3.117 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %8.05 547
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.23 1.320
%47.09|2.565
 %0 0 %0.31 17 %1.98 108 %0 0 %26.38 1.437
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.07|69.951
 %20.42 25.940 %0 0 %1.04 1.316 %1.01 1.281 %0 0 %22.46 28.527
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.46|8.888
 %0 0 %0 0 %4.41 694 %0 0 %1.65 259 %37.49 5.902
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.47 9.422
%46.68|10.357
 %0 0 %2.10 465 %1.90 421 %0 0 %6.85 1.520
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.18|1.414
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.82 1.196
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.74|6.397
 %31.27 4.190 %1.97 264 %0 0 %1.98 265 %17.04 2.284
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.45|2.325
 %9.32 384 %0 0 %0.70 29 %0 0 %0 0 %33.53 1.381
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %34.15 1.904
%36.24|2.021
 %1.00 56 %0 0 %0 0 %28.60 1.595
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.36|4.889
 %0 0 %0 0 %1.01 91 %1.61 145 %0 0 %43.02 3.869
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.83 4.120
%41.23|4.160
 %0 0 %0.71 72 %3.19 322 %0 0 %14.03 1.416
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.27|67.643
 %32.32 45.287 %0 0 %1.35 1.891 %0.77 1.078 %0 0 %17.30 24.239
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NEVZAT ÖZTÜRK 6.950 %64.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NİYAZİ AKINCI 3.477 %32.04
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		YUSUF AZİZ SERTKAYA 280 %2.58
Saadet Partisi
SAADET 		MAHMUT KARLIK 125 %1.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AYNUR SÜZEN 21 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NEVZAT ÖZTÜRK 4.890 %50.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SEYFİ SOFU 2.676 %27.46
Saadet Partisi
SAADET 		VAHAP KARAÇAY 1.420 %14.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		HASAN DOĞAN 393 %4.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSMAİL KAYA 245 %2.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		RAMAZAN KELTAŞ 105 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEMET SÜZEN 17 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ KAYA 410 %29.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 390 %27.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		TURAN TEMİZ 283 %20.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KENAN GÜLER 222 %15.78
Demokrat Parti
DP 		CEMAL BARUT 73 %5.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜSEYİN AŞHAN 19 %1.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NEVZAT ÇIBLAK 5 %0.36
Saadet Partisi
SAADET 		MÜCAHİT KARABAŞ 5 %0.36
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.837 %63.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.346 %31.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		360 %3.35
Saadet Partisi
SAADET 		174 %1.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		19 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.847 %49.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.652 %27.25
Saadet Partisi
SAADET 		1.253 %12.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		396 %4.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		395 %4.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		125 %1.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		13 %0.13
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		12 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		12 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		410 %30.48
Anavatan Partisi
ANAP 		345 %25.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		260 %19.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		256 %19.03
Demokrat Parti
DP 		74 %5.50
Kaynak: Anadolu Ajansı