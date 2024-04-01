PAZARLAR SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.34 838
|%6.43 197
|
%36.41|1.116HİKMET TUNÇ
|%14.32 439
|%0 0
|%0 0
|%15.50 475
|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.09|577NECATİ KULİK
|%3.06 42
|%20.20 277
|%0.44 6
|%0 0
|%20.42 280
|%13.79 189
|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.04 236
|%23.68 328
|
%53.72|744HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
|%0.94 13
|%0 0
|%0 0
|%4.62 64
|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.19 886
|
%47.34|1.488ENGİN UYSAL
|%17.18 540
|%3.25 102
|%0 0
|%0 0
|%4.04 127
|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.59 292
|
%39.40|353ZEKERİYA YILMAZ
|%5.80 52
|%1.56 14
|%0 0
|%19.42 174
|%1.23 11
|
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.02 2.292
|%10.54 690
|
%35.36|2.314MUSTAFA KOCA
|%13.45 880
|%0 0
|%0 0
|%5.64 369
|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.44 4.453
|%6.05 915
|
%38.35|5.800NECDET AKEL
|%10.55 1.595
|%0 0
|%0 0
|%15.61 2.361
|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.39 1.402
|%1.11 36
|
%53.23|1.720MUSTAFA DEMİRTAŞ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.26 73
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.71 37.992
|
%29.69|40.712EYÜP KAHVECİ
|%29.25 40.110
|%1.85 2.535
|%0.14 193
|%0.13 181
|%11.22 15.388
|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.40|1.314BİLAL DEMİRCİ
|%1.01 24
|%42.20 1.001
|%0.80 19
|%0 0
|%0 0
|%0.59 14
|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.58 500
|
%43.49|818LÜTFİ MUTLU
|%28.55 537
|%0.32 6
|%0 0
|%0.27 5
|%0.80 15
|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.19 5.702
|%5.27 879
|
%45.52|7.590KÜBRA TEKEL AKTULUN
|%2.09 348
|%0 0
|%0 0
|%12.93 2.156
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.76 11.875
|%4.01 1.714
|%20.89 8.937
|%0.83 355
|%0.22 92
|%0 0
|%46.29 19.803
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.90 365
|%1.23 18
|
%52.93|776FETHİ ÖZEL
|%0.68 10
|%0 0
|%0 0
|%20.26 297
|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.74|570HASAN YAZKAN
|%2.88 33
|%44.15 506
|%2.09 24
|%0 0
|%0 0
|%1.13 13
|
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.24 958
|%2.12 53
|
%53.97|1.352YÜKSEL ÜNAL
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.67 142
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.29|823EMİN TAŞGIN
|%24.42 339
|%6.27 87
|%1.08 15
|%0 0
|%0 0
|%8.93 124
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.53|977CAHİT ONAR
|%42.74 795
|%0.97 18
|%1.18 22
|%0 0
|%0 0
|%2.58 48
|
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.17 376
|%29.97 620
|
%44.18|914MUSTAFA ARSLAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.68 159
|
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.07|705KERİM ŞAHİN
|%1.48 20
|%39.96 541
|%3.40 46
|%0 0
|%0 0
|%3.10 42
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.16 346
|%0.93 10
|%32.71 352
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%34.20 368
|
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.25 610
|%1.82 24
|
%49.43|652RENGÜL ATICI
|%0.30 4
|%0 0
|%0 0
|%2.20 29
|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.96|676FERİDUN AKTAY
|%0.69 9
|%46.04 599
|%0.54 7
|%0 0
|%0 0
|%0.77 10
|
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.28|660İBRAHİM YAVUZ
|%1.00 14
|%44.63 623
|%0.64 9
|%0 0
|%0 0
|%6.45 90
|
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.11|690MAHMUT YOL
|%1.78 24
|%46.07 622
|%0.59 8
|%0 0
|%0 0
|%0.44 6
|
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.21 559
|%0.42 8
|%21.47 411
|%0.10 2
|%0 0
|%0.89 17
|%47.91 917
|
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.94 1.114
|%2.22 75
|
%60.62|2.050MUSTAFA DÜZGÜN
|%0.68 23
|%0 0
|%0 0
|%3.55 120
|
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.50 320
|%0 0
|%21.08 346
|
%30.83|506CUMALİ ÖZTÜRK
|%0 0
|%0 0
|%28.58 469
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.64 840
|%8.79 267
|
%35.08|1.066
|%13.72 417
|%0 0
|%0 0
|%14.77 449
|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.68|646
|%15.06 204
|%22.21 301
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%15.06 204
|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.06 282
|%23.90 320
|
%43.47|582
|%1.49 20
|%0 0
|%0 0
|%10.08 135
|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.74 866
|
%46.70|1.458
|%16.46 514
|%4.23 132
|%0 0
|%0 0
|%4.87 152
|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.21|306
|%34.52 300
|%11.28 98
|%4.49 39
|%0 0
|%12.08 105
|%2.42 21
|
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.73|2.070
|%15.68 1.023
|%29.94 1.953
|%10.41 679
|%0 0
|%0 0
|%12.23 798
|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.52 4.452
|%7.98 1.203
|
%35.90|5.414
|%12.47 1.880
|%0 0
|%0 0
|%14.14 2.133
|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.83 1.244
|%0 0
|
%46.35|1.485
|%7.62 244
|%0 0
|%0 0
|%7.21 231
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%29.76|40.783
|%27.96 38.314
|%25.99 35.611
|%2.38 3.260
|%0 0
|%0 0
|%13.91 19.061
|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.37|1.319
|%0 0
|%42.82 1.002
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.81 19
|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.67 502
|
%42.08|792
|%29.44 554
|%0 0
|%0 0
|%0.85 16
|%0.96 18
|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.00 5.331
|%9.81 1.634
|
%38.47|6.408
|%2.65 442
|%0 0
|%0 0
|%17.07 2.843
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.08 12.413
|%7.04 3.006
|%21.00 8.965
|%1.37 583
|%0 0
|%0 0
|%41.52 17.725
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.50 380
|%0 0
|
%51.30|709
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%21.20 293
|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.13|541
|%9.70 109
|%39.77 447
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.40 27
|
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.88 914
|%5.97 148
|
%48.14|1.193
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%9.00 223
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.26|781
|%30.65 418
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%12.10 165
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.22|942
|%43.88 807
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.89 90
|
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.75 402
|%28.70 584
|
%43.78|891
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.76 158
|
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.63|678
|%0 0
|%40.10 537
|%9.26 124
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.65|356
|%0 0
|%32.70 346
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%33.65 356
|
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.03|608
|%4.84 64
|%43.15 570
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.98 79
|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.17|661
|%0 0
|%47.83 606
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.76|631
|%0 0
|%45.47 627
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%8.77 121
|
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.48|664
|%3.06 41
|%46.35 622
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.12 15
|
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.79 563
|%0 0
|%21.96 415
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%48.25 912
|
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.35 1.127
|%5.53 187
|
%54.66|1.847
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.45 218
|
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.21 346
|%0 0
|%21.83 356
|
%30.41|496
|%0 0
|%0 0
|%26.55 433
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|BİLAL DEMİRCİ
|1.745
|%72.50
|
|CAVİT ERDOĞAN
|590
|%24.51
|
|İBRAHİM YILMAZ
|39
|%1.62
|
|BİLAL SELÇUK
|30
|%1.25
|
|AYHAN İŞİ
|3
|%0.12
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|CAVİT ERDOĞAN
|1.107
|%49.42
|
|BİLAL DEMİRCİ
|1.043
|%46.56
|
|-
|36
|%1.61
|
|CAFER YİĞİT
|33
|%1.47
|
|RECEP GÖL
|21
|%0.94
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|AHMET TORUN
|1.115
|%48.06
|
|ÖMER ÜNAL
|823
|%35.47
|
|OSMAN KARAKAŞ
|321
|%13.84
|
|RECEP ÖTER
|26
|%1.12
|
|AKİF DÜNDAR
|20
|%0.86
|
|HASAN ERTAŞ
|15
|%0.65