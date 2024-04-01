AKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.89 1.394
|%0 0
|%0 0
|
%49.72|1.579ALİ ÜZLÜK
|%0 0
|%0 0
|%6.39 203
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|
%34.42|1.309İSMAİL ARSLAN
|%3.31 126
|%0 0
|%0 0
|%62.27 2.368
|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.59 16.851
|
%42.63|22.738AHMET NURİ KÖKSAL
|%0 0
|%18.15 9.681
|%0.13 68
|%0 0
|%7.49 3.997
|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.74 4.363
|%0.40 39
|%0 0
|%0.46 45
|%0 0
|%0 0
|%54.40 5.305
|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.03|19.725ADİL BAYINDIR
|%8.08 3.622
|%0 0
|%3.48 1.557
|%0 0
|%0.13 60
|%44.28 19.840
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.58 5.251
|%0 0
|%0 0
|%1.21 183
|%0 0
|%0.08 12
|%64.14 9.739
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.63|3.319ALİ MEŞE
|%0 0
|%0 0
|%0.88 59
|%0 0
|%0 0
|%49.48 3.309
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.74 10.348
|
%46.33|12.374FIRAT KIZILKAYA
|%0 0
|%0 0
|%11.76 3.142
|%0 0
|%3.17 847
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|%39.28 15.702
|%0 0
|%0.29 116
|%0.96 384
|%59.47 23.775
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.67|1.718HÜSEYİN AYTEN
|%23.67 693
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.86 230
|%9.80 287
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.61|1.557AHMET KISA
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%43.97 1.501
|%10.43 356
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|%45.39 4.557
|%2.09 210
|%0 0
|%0.10 10
|%52.42 5.262
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%1.16 60
|%42.34 2.190
|%0.60 31
|%0 0
|%0 0
|%55.91 2.892
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%42.29|35.194ÜMİT AKPINAR
|%33.35 27.756
|%3.25 2.703
|%0.80 663
|%1.31 1.090
|%19.00 15.814
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.67|2.128AHMET DEMİR
|%0 0
|%0 0
|%0.47 28
|%0 0
|%0 0
|%63.71 3.801
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.26|3.610MEHMET ÇETİNER
|%43.18 3.369
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%10.56 824
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|%37.90 1.096
|%0 0
|%0 0
|%1.04 30
|%61.07 1.766
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.76 3.636
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%53.13|5.403
|%11.11 1.130
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.57|11.822ÖMER APİL
|%20.93 6.955
|%0 0
|%9.88 3.282
|%0 0
|%0 0
|%33.62 11.173
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.55|7.692İRFAN KARACA
|%0 0
|%0 0
|%27.15 5.281
|%0 0
|%0 0
|%33.30 6.477
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.00|13.462İBRAHİM ÖNAL
|%42.76 13.081
|%0 0
|%1.46 448
|%0 0
|%0 0
|%11.78 3.603
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.55|93.321HASAN KILCA
|%5.82 9.965
|%0 0
|%1.38 2.361
|%2.01 3.437
|%0 0
|%36.24 61.996
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.37|10.149ABDURRAHİM SERTDEMİR
|%4.66 1.043
|%0 0
|%1.34 300
|%26.12 5.842
|%0 0
|%22.51 5.035
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.42|84.675MUSTAFA KAVUŞ
|%8.05 13.527
|%0 0
|%1.76 2.953
|%0.55 923
|%0.10 171
|%39.12 65.690
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.71 5.669
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.35 63
|%24.00 4.290
|%43.94 7.854
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.39|146.056AHMET PEKYATIRMACI
|%9.86 31.739
|%0 0
|%2.62 8.426
|%1.57 5.040
|%0 0
|%40.56 130.500
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.72 12.288
|
%35.10|14.040HASAN USTAOĞLU
|%0 0
|%0.81 326
|%0.24 97
|%0 0
|%33.13 13.254
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.48|2.230MEHMET ACAR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.24 10
|%47.28 2.009
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.07 1.875
|
%54.28|2.363NURETTİN AKBUĞA
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.64 115
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.59 479
|%0 0
|%0 0
|%0.84 11
|%0 0
|%0 0
|%62.57 819
|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.05|4.549SUBHAN GÜNALTAY
|%8.32 995
|%0 0
|%0 0
|%0.78 93
|%0 0
|%52.85 6.319
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.93 1.315
|%0 0
|%0 0
|
%45.89|1.439
|%0 0
|%0 0
|%12.18 382
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|
%33.19|1.256
|%4.86 184
|%0 0
|%0 0
|%61.95 2.344
|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.36 17.741
|
%39.01|20.749
|%0 0
|%17.22 9.161
|%0.17 88
|%0 0
|%10.24 5.448
|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.79 4.246
|%0 0
|%0 0
|%2.12 206
|%0 0
|%0 0
|%54.09 5.245
|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.02|19.545
|%11.05 4.906
|%0 0
|%5.58 2.477
|%0 0
|%0 0
|%39.35 17.473
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.38 5.624
|%0 0
|%0 0
|%1.71 257
|%0 0
|%0 0
|%60.91 9.163
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.32|3.348
|%0 0
|%0 0
|%1.53 102
|%0 0
|%0 0
|%48.15 3.204
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.99 10.443
|
%41.89|11.220
|%0 0
|%0 0
|%14.17 3.797
|%0 0
|%4.95 1.327
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|%39.14 15.543
|%1.97 783
|%0.22 88
|%0 0
|%58.67 23.298
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.17|1.622
|%22.49 638
|%0 0
|%7.01 199
|%0 0
|%0 0
|%13.32 378
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.82|1.804
|%0 0
|%0 0
|%21.82 718
|%0 0
|%0 0
|%23.37 769
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%11.67 1.147
|
%40.88|4.019
|%4.12 405
|%0 0
|%0 0
|%43.33 4.260
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|%43.38 2.203
|%1.30 66
|%0 0
|%0 0
|%55.32 2.809
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%39.89|32.967
|%34.51 28.523
|%4.21 3.481
|%1.09 902
|%0 0
|%20.30 16.779
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.74|2.296
|%0 0
|%0 0
|%0.76 45
|%0 0
|%0 0
|%60.50 3.585
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.66|3.548
|%37.70 2.929
|%0 0
|%2.05 159
|%0 0
|%0 0
|%14.59 1.134
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|%41.38 1.173
|%2.68 76
|%0 0
|%0 0
|%55.94 1.586
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.43|4.516
|%18.24 1.774
|%0 0
|%10.71 1.042
|%0 0
|%0 0
|%24.62 2.395
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.60|11.777
|%21.29 7.042
|%0 0
|%9.88 3.269
|%0 0
|%0 0
|%33.23 10.991
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.08|8.152
|%0 0
|%0 0
|%21.92 4.246
|%0 0
|%0 0
|%36.00 6.974
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.68|12.992
|%38.73 11.789
|%0 0
|%2.14 651
|%0 0
|%0 0
|%16.45 5.008
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.64|89.990
|%5.99 10.235
|%0 0
|%1.52 2.599
|%2.03 3.466
|%0 0
|%37.82 64.656
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.83|9.966
|%5.89 1.309
|%0 0
|%1.59 353
|%24.90 5.537
|%0 0
|%22.79 5.068
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.37|84.523
|%8.32 13.958
|%0 0
|%1.94 3.261
|%0.56 942
|%0 0
|%38.81 65.128
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.57|7.308
|%0 0
|%0 0
|%1.57 276
|%0.48 85
|%10.23 1.799
|%46.14 8.110
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.61|143.446
|%10.49 33.746
|%0 0
|%2.80 9.001
|%1.59 5.127
|%0 0
|%40.51 130.265
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.72 12.966
|
%33.56|13.301
|%0 0
|%1.70 675
|%0.28 111
|%0 0
|%31.74 12.580
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.74|2.066
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%50.26 2.088
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.25 1.921
|
%50.33|2.185
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.41 235
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.80 464
|%0 0
|%0 0
|%2.31 30
|%0 0
|%0 0
|%61.88 802
|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.32|4.329
|%13.12 1.564
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%50.55 6.025
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SALİH AKKAYA
|27.514
|%49.47
|
|OSMAN FEDAİ
|23.235
|%41.77
|
|EYÜP OYAN
|4.147
|%7.46
|
|İBRAHİM UÇAR
|206
|%0.37
|
|HÜSEYİN BEKTAŞ
|153
|%0.28
|
|PAKİZE GÜLERAY
|130
|%0.23
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SALİH AKKAYA
|26.783
|%46.77
|
|OSMAN FEDAİ
|23.851
|%41.65
|
|LUTFİ ÇELEBİ
|5.576
|%9.74
|
|MEVLÜT ORHAN
|692
|%1.21
|
|SEYİT MEHMET HALLAÇ
|195
|%0.34
|
|ALİ ŞENEL ÇOBANOĞLU
|99
|%0.17
|
|MUSTAFA TERLEMEZ
|71
|%0.12
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA BALOĞLU
|16.013
|%47.54
|
|HACI HÜSEYİN ANGILCI
|11.405
|%33.86
|
|MUSTAFA ERDOĞDU
|5.131
|%15.23
|
|BEDRETTİN EKMEKÇİ
|383
|%1.14
|
|NİZAMETTİN ÇİFTKAYA
|347
|%1.03
|
|ÇETİN BAŞEĞMEZ
|278
|%0.83
|
|HASAN USMANOĞLU
|89
|%0.26
|
|-
|35
|%0.10