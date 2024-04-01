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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KARAKEÇİLİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KARAKEÇİLİ Toplam Seçmen 2.459
  • Açılan Sandık 11
  • Kullanılan Oy 2.359
  • Geçerli Oy 2.284
  • Geçersiz Oy 75
  • Katılım Oranı %95.93
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HÜSEYİN ÖZÇELİK adalet-ve-kalkinma-partisi
HÜSEYİN
ÖZÇELİK
%33.41 763 Oy
ADİL HASGÜL yeniden-refah-partisi
ADİL
HASGÜL
%28.28 646 Oy
HÜSEYİN AVAN buyuk-birlik-partisi
HÜSEYİN
AVAN
%23.47 536 Oy
EMBİYA CAN milliyetci-hareket-partisi
EMBİYA
CAN
%12.57 287 Oy
TURGUTHAN YILMAZ cumhuriyet-halk-partisi
TURGUTHAN
YILMAZ
%0.66 15 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.61 14 Oy
Saadet Partisi
%0.44 10 Oy
Zafer Partisi
%0.31 7 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 4 Oy
Demokrat Parti
%0.09 2 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.459
  • Kullanılan Oy 2.358
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.42 761 Oy
Yeniden Refah Partisi
%25.65 584 Oy
Büyük Birlik Partisi
%23.76 541 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.98 341 Oy
İyi Parti
%0.83 19 Oy
Saadet Partisi
%0.57 13 Oy
Zafer Partisi
%0.53 12 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 4 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.09 2 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAHŞİLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.68 1.835 %7.69 323
%45.06|1.893
HALİL İBRAHİM BİŞKİN 		%0.48 20 %0 0 %0 0 %3.09 130
BALIŞEYH Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.11 622 %6.17 87 %1.35 19 %1.21 17 %0 0 %0 0 %47.16 665
ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.73|558
YAŞAR ERDEMİR 		%5.08 57 %42.96 482 %0.71 8 %0 0 %0 0 %1.52 17
DELİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.40|944
YILMAZ UYAN 		%0 0 %1.87 35 %0.48 9 %0 0 %0 0 %47.25 885
KARAKEÇİLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.41|763
HÜSEYİN ÖZÇELİK 		%0.66 15 %12.57 287 %0.61 14 %0 0 %0 0 %52.76 1.205
KESKİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.70|2.033
EKMEL CÖNGER 		%11.98 545 %8.51 387 %2.00 91 %0 0 %0 0 %32.81 1.492
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.17 23.062
%49.90|49.681
AHMET ÖNAL 		%19.15 19.064 %1.23 1.221 %0.08 84 %0.14 138 %6.33 6.305
SULAKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.19|645
SEYFETTİN ÇETİNER 		%1.19 15 %46.43 585 %0.48 6 %0 0 %0 0 %0.71 9
YAHŞİHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.58|6.749
AHMET SUNGUR 		%15.88 2.578 %36.48 5.921 %2.30 374 %0.14 23 %0 0 %3.62 588
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇERİKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.28 764 %0 0
%59.77|1.193
ERKAN ÇAĞLAR 		%0.30 6 %0 0 %0 0 %1.65 33
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%81.55|1.825
OSMAN ERDOĞAN 		%16.13 361 %1.07 24 %0.45 10 %0 0 %0 0 %0.80 18
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAHŞİLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.80 1.577 %10.71 447
%39.81|1.661
 %0.70 29 %0 0 %0 0 %10.98 458
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.65 523 %9.39 127 %4.29 58 %1.48 20 %0 0 %0 0 %46.19 625
ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.14|493
 %8.50 95 %42.17 471 %2.78 31 %0 0 %0 0 %2.42 27
DELİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.13|844
 %0 0 %9.36 175 %0.86 16 %0 0 %0 0 %44.65 835
KARAKEÇİLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.42|761
 %0 0 %14.98 341 %0.83 19 %0 0 %0 0 %50.77 1.156
KESKİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.51|1.865
 %14.65 658 %10.44 469 %3.36 151 %0 0 %0 0 %30.05 1.350
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.90 23.566
%43.64|43.037
 %20.38 20.093 %1.99 1.967 %0.12 120 %1.18 1.167 %8.79 8.664
SULAKYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.56 509 %11.31 142
%45.82|575
 %1.59 20 %0 0 %0 0 %0.72 9
YAHŞİHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.58|6.246
 %22.45 3.635 %31.41 5.086 %3.09 500 %0 0 %0 0 %4.47 724
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇERİKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.45 780 %0 0
%55.24|1.092
 %0 0 %0 0 %0 0 %5.31 105
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%78.83|1.761
 %17.73 396 %2.82 63 %0 0 %0 0 %0 0 %0.63 14
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		VEYSEL AYDEMİR 1.198 %49.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HÜSEYİN ÖZÇELİK 1.177 %48.94
İyi Parti
İYİ PARTİ 		BERKAY İSMAİL HACIBALOĞLU 18 %0.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SALİH BÜYÜKKAYA 11 %0.46
Saadet Partisi
SAADET 		MURAT YILDIZ 1 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.195 %50.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.143 %48.03
İyi Parti
İYİ PARTİ 		25 %1.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17 %0.71
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		765 %29.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		669 %26.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		568 %22.15
Saadet Partisi
SAADET 		486 %18.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		61 %2.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.59
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		835 %39.13
Demokrat Parti
DP 		678 %31.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		621 %29.10
Kaynak: Anadolu Ajansı