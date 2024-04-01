60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SELÇUK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SELÇUK Toplam Seçmen 30.360
  • Açılan Sandık 95
  • Kullanılan Oy 25.436
  • Geçerli Oy 24.110
  • Geçersiz Oy 1.326
  • Katılım Oranı %83.78
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL cumhuriyet-halk-partisi
FİLİZ CERİTOĞLU
SENGEL
%34.92 8.419 Oy
HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR bagimsiz
HÜSEYİN VEFA
ÜLGÜR
%33.40 8.052 Oy
DAHİ ZEYNEL BAKICI adalet-ve-kalkinma-partisi
DAHİ ZEYNEL
BAKICI
%20.92 5.043 Oy
AYŞE ÖZDAMAR halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
AYŞE
ÖZDAMAR
%3.42 825 Oy
GÜRKAN USANMAZ bagimsiz
GÜRKAN
USANMAZ
%3.03 731 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%1.13 273 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.78 189 Oy
Zafer Partisi
%0.53 128 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.32 77 Oy
Vatan Partisi
%0.31 75 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 30.360
  • Kullanılan Oy 25.432
Cumhuriyet Halk Partisi
%44.85 10.712 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%25.86 6.178 Oy
BAĞIMSIZ
%14.98 3.577 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%5.58 1.334 Oy
İyi Parti
%1.66 396 Oy
Zafer Partisi
%1.63 390 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%1.46 348 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.98 233 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.95 227 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALİAĞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %44.38 26.010
%46.72|27.383
SERKAN ACAR 		%1.19 698 %3.41 1.997 %0.19 112 %4.10 2.405
BALÇOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.52 10.373
%61.19|28.184
ONUR YİĞİT 		%0 0 %5.03 2.319 %2.71 1.246 %0 0 %8.55 3.938
BAYINDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.84 9.879
%55.39|14.856
DAVUT SAKARSU 		%0 0 %1.66 446 %2.65 712 %0 0 %3.45 926
BAYRAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.35 66.951
%47.06|82.161
İRFAN ÖNAL 		%0 0 %2.58 4.496 %4.55 7.942 %0 0 %7.47 13.033
BERGAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.58 29.549
%51.53|35.758
TANJU ÇELİK 		%0 0 %1.47 1.020 %0.64 444 %0 0 %3.77 2.619
BEYDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.71 2.787
%55.51|4.589
ŞAKİR BAŞARAN 		%0 0 %8.21 679 %0 0 %0.12 10 %2.44 202
BORNOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.64 89.028
%49.66|127.635
ÖMER EŞKİ 		%0 0 %3.24 8.328 %4.03 10.351 %0.05 121 %8.39 21.577
BUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.05 105.435
%41.85|119.081
GÖRKEM DUMAN 		%0 0 %8.67 24.669 %5.08 14.455 %0.11 303 %7.24 20.609
ÇEŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.74|15.693
LAL DENİZLİ 		%34.29 10.012 %1.61 471 %4.10 1.198 %1.92 560 %4.33 1.265
ÇİĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.74 47.950
%48.00|60.989
ONUR EMRAH YILDIZ 		%0 0 %2.51 3.190 %2.23 2.835 %0.22 284 %9.29 11.803
DİKİLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%38.77|11.867
ADİL KIRGÖZ 		%15.49 4.742 %1.53 468 %2.43 743 %36.66 11.222 %5.12 1.567
FOÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.60|10.193
SANİYE FIÇI 		%39.52 8.121 %1.46 300 %2.76 568 %1.09 223 %5.57 1.144
GAZİEMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.75 31.928
%44.31|35.586
ÜNAL IŞIK 		%0 0 %3.08 2.474 %4.23 3.397 %0.40 325 %8.23 6.607
GÜZELBAHÇE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.32 2.768
%49.83|11.194
MUSTAFA GÜNAY 		%0 0 %20.71 4.653 %1.31 295 %0.36 81 %15.47 3.475
KARABAĞLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92 105.748
%46.32|125.859
EMİNE HELİL İNAY KINAY 		%0 0 %2.16 5.882 %5.62 15.269 %0 0 %6.98 18.960
KARABURUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.11 3.782
%49.81|4.474
İLKAY GİRGİN ERDOĞAN 		%0 0 %1.11 100 %1.26 113 %0 0 %5.71 513
KARŞIYAKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.88 47.052
%64.76|139.242
BEHİCE YILDIZ ÜNSAL 		%0 0 %3.67 7.901 %2.06 4.426 %0 0 %7.63 16.402
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.65 29.134
%44.27|31.725
MEHMET TÜRKMEN 		%0 0 %1.25 895 %1.57 1.128 %0.22 160 %12.03 8.624
KINIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.71 7.533
%55.74|10.575
SEMA BODUR 		%0 0 %0.92 175 %0.90 171 %0 0 %2.73 518
KİRAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.29 11.885
%55.15|15.874
NASUH COŞKUN 		%0 0 %0.87 251 %0 0 %0 0 %2.68 771
KONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.86 59.689
%52.80|98.924
NİLÜFER ÇINARLI MUTLU 		%0 0 %2.38 4.458 %6.51 12.197 %0.04 83 %6.40 11.988
MENDERES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.77 27.588
%46.12|30.459
İLKAY ÇİÇEK 		%0 0 %5.06 3.341 %3.06 2.022 %0 0 %3.99 2.636
MENEMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.75|56.728
AYDIN PEHLİVAN 		%38.12 44.356 %0 0 %1.80 2.093 %6.89 8.013 %0.04 51 %4.40 5.119
NARLIDERE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.22 5.029
%58.60|22.291
ERMAN UZUN 		%0 0 %2.07 786 %4.00 1.520 %15.47 5.886 %6.64 2.525
ÖDEMİŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.46 27.470
%40.99|33.655
MUSTAFA TURAN 		%0 0 %1.37 1.126 %0.53 439 %1.20 983 %22.45 18.435
SEFERİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.18 6.439
%44.11|15.621
İSMAİL YETİŞKİN 		%0 0 %1.14 402 %2.91 1.030 %0.94 332 %32.73 11.589
SELÇUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.92 5.043
%34.92|8.419
FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL 		%0 0 %1.13 273 %3.42 825 %36.43 8.783 %3.18 767
TİRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.46|25.699
HAYATİ OKUROĞLU 		%26.56 14.693 %21.14 11.695 %1.82 1.008 %0.35 191 %3.66 2.025
TORBALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.24 48.630
%45.76|55.302
ÖVÜNÇ DEMİR 		%0 0 %2.09 2.527 %6.63 8.013 %0.04 54 %5.24 6.333
URLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.95 8.210
%70.52|32.261
SELÇUK BALKAN 		%0 0 %1.75 801 %1.82 834 %0 0 %7.96 3.643
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALİAĞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.50|26.569
 %39.98 23.346 %2.52 1.471 %4.73 2.762 %0 0 %7.26 4.241
BALÇOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.77 10.483
%58.54|26.954
 %0 0 %5.16 2.376 %3.15 1.448 %0.35 160 %10.03 4.620
BAYINDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.79 9.847
%51.16|13.693
 %0 0 %2.41 646 %3.35 898 %0 0 %6.29 1.683
BAYRAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.14 64.664
%45.34|78.940
 %0 0 %3.13 5.451 %5.14 8.944 %0 0 %9.25 16.098
BERGAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.48 27.896
%50.51|34.811
 %0 0 %2.27 1.566 %0.82 567 %0.12 80 %5.80 4.000
BEYDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.53 2.758
%55.02|4.525
 %0 0 %8.71 716 %0 0 %0 0 %2.75 226
BORNOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.64 86.177
%47.53|121.755
 %0 0 %4.22 10.813 %4.37 11.202 %0 0 %10.23 26.215
BUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.26 102.735
%41.37|117.219
 %0 0 %7.07 20.043 %5.58 15.800 %0.09 263 %9.63 27.279
ÇEŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.41|16.079
 %29.89 8.674 %2.54 736 %4.92 1.427 %0 0 %7.24 2.100
ÇİĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.39 43.469
%47.66|60.244
 %0 0 %3.10 3.922 %2.80 3.539 %0 0 %12.06 15.240
DİKİLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.40|15.461
 %21.41 6.440 %4.90 1.473 %4.32 1.300 %0 0 %17.97 5.406
FOÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.75|9.782
 %33.78 6.921 %2.38 487 %3.49 714 %1.64 335 %10.97 2.247
GAZİEMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.69 28.536
%44.88|35.883
 %0 0 %3.72 2.973 %4.60 3.676 %1.18 944 %9.94 7.944
GÜZELBAHÇE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.32 2.988
%52.18|11.706
 %0 0 %16.39 3.676 %1.50 337 %0 0 %16.61 3.725
KARABAĞLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.64 101.882
%44.72|121.040
 %0 0 %2.62 7.090 %6.15 16.648 %0.06 166 %8.81 23.846
KARABURUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.25 3.432
%47.70|4.280
 %0 0 %1.35 121 %2.95 265 %0.13 12 %9.62 863
KARŞIYAKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.32 43.586
%63.68|136.612
 %0 0 %3.97 8.512 %2.30 4.925 %0 0 %9.73 20.880
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.60 28.282
%43.44|31.020
 %0 0 %2.00 1.431 %1.91 1.365 %0 0 %13.05 9.318
KINIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.71 7.357
%55.09|10.471
 %0 0 %1.27 242 %1.23 233 %0 0 %3.70 704
KİRAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17 11.941
%53.37|15.111
 %0 0 %1.14 322 %0 0 %0 0 %3.33 942
KONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.35 56.714
%51.71|96.647
 %0 0 %2.81 5.251 %6.88 12.857 %0.04 66 %8.22 15.359
MENDERES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 26.542
%45.78|30.205
 %0 0 %4.75 3.137 %3.67 2.424 %0 0 %5.56 3.665
MENEMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.48|48.089
 %38.66 44.818 %0 0 %3.28 3.798 %8.61 9.981 %0.24 284 %7.72 8.954
NARLIDERE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.60 5.921
%63.93|24.257
 %0 0 %3.30 1.254 %5.33 2.022 %0 0 %11.83 4.489
ÖDEMİŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.09 28.584
%43.36|35.323
 %0 0 %2.09 1.702 %0.64 524 %0 0 %18.82 15.328
SEFERİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.12 7.450
%47.29|16.683
 %0 0 %1.87 658 %4.01 1.415 %0 0 %25.72 9.075
SELÇUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.86 6.178
%44.85|10.712
 %0 0 %1.66 396 %5.58 1.334 %14.98 3.577 %7.07 1.689
TİRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.75|25.639
 %26.61 14.594 %18.99 10.413 %2.00 1.094 %0 0 %5.65 3.097
TORBALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.01 45.800
%44.17|53.221
 %0 0 %3.30 3.981 %7.55 9.096 %0 0 %6.97 8.405
URLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.12 8.271
%64.25|29.326
 %0 0 %2.14 978 %2.16 986 %0 0 %13.32 6.081
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL 12.572 %51.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		OSMAN BAŞTERZİ 9.003 %36.91
İyi Parti
İYİ PARTİ 		LEVENT GÖRÜR 2.561 %10.50
Saadet Partisi
SAADET 		MİNE GÜZEL 89 %0.36
Demokrat Parti
DP 		MESUT MERCAN 73 %0.30
Vatan Partisi
VATAN 		LEVENT ÖZCİĞER 45 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		HÜSEYİN KİREÇ 37 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FAHRETTİN KAÇAN 13 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR 7.688 %43.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		DAHİ ZEYNEL BAKICI 7.140 %40.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ KUTLU 1.796 %10.22
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		BİRGÜL DURSUN 834 %4.75
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ASLAN 74 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YUNUS ŞİMŞEK 38 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.788 %48.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.533 %35.23
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.710 %11.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		882 %3.64
Saadet Partisi
SAADET 		93 %0.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		69 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		60 %0.25
Demokrat Parti
DP 		48 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		27 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		14 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.828 %37.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.933 %33.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.202 %22.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.056 %4.49
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		127 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		112 %0.48
Saadet Partisi
SAADET 		67 %0.29
Demokrat Parti
DP 		50 %0.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		48 %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		38 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		26 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		16 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.779 %44.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.377 %36.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.333 %13.31
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		946 %5.40
Saadet Partisi
SAADET 		93 %0.53
Kaynak: Anadolu Ajansı