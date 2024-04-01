ÇİFTELER SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%41.56|3.061GÜRBÜZ GÜLLER
|%38.36 2.825
|%4.58 337
|%0 0
|%0.33 24
|%15.18 1.118
|
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.60 1.752
|
%53.34|2.194HAKAN KARABACAK
|%0 0
|%0.80 33
|%0 0
|%0.15 6
|%3.11 128
|
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%34.31|3.150ZEHRA KONAKCI
|%27.98 2.569
|%2.07 190
|%0 0
|%0.32 29
|%35.33 3.244
|
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%27.20 1.099
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%72.80 2.942
|
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.15|1.013BEKİR BELCELİ
|%40.52 731
|%0 0
|%1.94 35
|%0 0
|%0 0
|%1.39 25
|
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.40|2.261SERHAT HAMAMCI
|%42.84 1.961
|%0 0
|%3.65 167
|%0 0
|%0 0
|%4.11 188
|
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.86 2.098
|
%48.93|2.395İSHAK GÜNDOĞAN
|%0 0
|%1.35 66
|%1.29 63
|%0 0
|%5.58 273
|
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.59|1.179ZEYNEP GÜNEŞ
|%33.68 755
|%0 0
|%3.97 89
|%0.09 2
|%0 0
|%9.68 217
|
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|%40.96 2.417
|%2.88 170
|%0 0
|%0 0
|%56.16 3.314
|
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.50 96.261
|
%48.47|118.117KAZIM KURT
|%0 0
|%3.98 9.690
|%0.77 1.866
|%0.05 130
|%7.23 17.616
|
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.47|1.363AHMET DÖNMEZ
|%30.20 1.017
|%0 0
|%1.54 52
|%0 0
|%0 0
|%27.79 936
|
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%51.12|5.014UĞUR TEPE
|%42.06 4.126
|%1.71 168
|%0 0
|%1.75 172
|%3.35 329
|
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.81 6.046
|
%46.79|6.176HABİL DÖKMECİ
|%0 0
|%3.33 439
|%0 0
|%0 0
|%4.07 537
|
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.78 82.442
|
%53.02|118.825AHMET ATAÇ
|%0 0
|%2.11 4.725
|%1.13 2.530
|%0.16 352
|%6.81 15.260
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%41.32|3.007
|%37.25 2.711
|%5.55 404
|%0.16 12
|%0 0
|%15.71 1.143
|
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.17 1.715
|
%52.62|2.140
|%0 0
|%1.67 68
|%0 0
|%0 0
|%3.54 144
|
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%36.17|3.268
|%29.90 2.702
|%3.11 281
|%0.20 18
|%0.17 15
|%30.46 2.752
|
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%29.35 1.177
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%70.65 2.833
|
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.34|957
|%43.26 776
|%0 0
|%2.62 47
|%0 0
|%0 0
|%0.78 14
|
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.10|2.200
|%42.15 1.928
|%0 0
|%4.48 205
|%0.11 5
|%0 0
|%5.16 236
|
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.24 1.959
|
%47.45|2.310
|%0 0
|%1.91 93
|%0 0
|%0 0
|%10.39 506
|
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.84|1.190
|%33.35 751
|%0 0
|%4.66 105
|%0 0
|%0 0
|%9.15 206
|
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|%42.06 2.465
|%4.59 269
|%0 0
|%0 0
|%53.34 3.126
|
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.09 87.800
|
%48.56|118.125
|%0 0
|%4.11 9.988
|%0.83 2.009
|%0 0
|%10.42 25.358
|
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.17|1.414
|%30.51 1.023
|%0 0
|%2.18 73
|%0.69 23
|%0 0
|%24.46 820
|
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%51.31|4.964
|%41.06 3.972
|%2.43 235
|%0.18 17
|%0.55 53
|%4.48 433
|
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.39 5.831
|
%44.89|5.896
|%0 0
|%4.40 578
|%0 0
|%0 0
|%6.32 830
|
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.20 81.140
|
%50.27|112.668
|%0 0
|%3.08 6.899
|%0 0
|%0 0
|%9.22 20.675
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|KADİR BIYIK
|4.758
|%48.83
|
|ZEHRA KONAKCI
|4.750
|%48.75
|
|HAMDİ TABANLI
|135
|%1.39
|
|MESUT TUNA
|60
|%0.62
|
|SEVİLAY ALTAŞ
|21
|%0.22
|
|TAYYİBE DEMET GÜRGENBURAN
|20
|%0.21
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|METİN ÖZEN
|3.721
|%36.56
|
|SEBAHATTİN ÇARKACI
|3.679
|%36.15
|
|SABİT YALÇIN
|2.441
|%23.98
|
|HALİL İBRAHİM KINALI
|240
|%2.36
|
|ÖMER ACAR
|40
|%0.39
|
|AZİZ DÜLGER
|37
|%0.36
|
|AHAT YILMAZ
|19
|%0.19
|
|AHMET PINARCI
|1
|%0.01
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|METİN ÖZEN
|3.915
|%54.29
|
|SÜLEYMAN BOZDAĞ
|1.921
|%26.64
|
|ADNAN ÖZKAN
|1.219
|%16.90
|
|MUSTAFA KOCAYAYLA
|130
|%1.80
|
|ECE ÜNVİR AKAY
|26
|%0.36