60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Erzurum Toplam Seçmen 516.952
  • Açılan Sandık 2.333
  • Kullanılan Oy 374.352
  • Geçerli Oy 346.600
  • Geçersiz Oy 27.752
  • Katılım Oranı %72.42
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET SEKMEN adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
SEKMEN
%50.42 174.759 Oy
FATMA CANAN UÇAR iyi-parti
FATMA CANAN
UÇAR
%22.18 76.893 Oy
GÜLDEREN VARLİ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
GÜLDEREN
VARLİ
%7.80 27.044 Oy
ATLIHAN ATİLA cumhuriyet-halk-partisi
ATLIHAN
ATİLA
%6.52 22.599 Oy
FATİH AYGÜN zafer-partisi
FATİH
AYGÜN
%5.11 17.718 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%3.26 11.289 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.09 3.775 Oy
Demokrat Parti
%0.94 3.243 Oy
Hür Dava Partisi
%0.62 2.161 Oy
Anavatan Partisi
%0.35 1.212 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 516.952
  • Kullanılan Oy 373.610
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.01 139.775 Oy
Yeniden Refah Partisi
%17.41 60.821 Oy
İyi Parti
%12.15 42.438 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%6.85 23.942 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.24 21.814 Oy
Büyük Birlik Partisi
%5.05 17.656 Oy
Zafer Partisi
%3.66 12.771 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.15 7.501 Oy
Saadet Partisi
%2.09 7.291 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.29|5.618
ŞENOL POLAT 		%2.31 286 %0 0 %2.01 249 %0 0 %0 0 %50.40 6.251
AZİZİYE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78 12.207 %2.27 715 %0 0 %6.66 2.095 %0 0 %0 0 %52.30 16.462
ÇAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 3.746
%48.59|4.125
ARİF HİKMET KILIÇ 		%0 0 %0.87 74 %2.09 177 %0 0 %4.32 367
HINIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.76|5.290
SERDAL ŞAN 		%7.32 811 %0 0 %0.93 103 %33.46 3.706 %0 0 %10.54 1.167
HORASAN İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.27 5.532 %0.82 145 %0 0
%32.13|5.684
HAYRETTİN ÖZDEMİR 		%2.43 430 %0 0 %33.35 5.900
İSPİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.79 170
%41.38|3.925
AHMET COŞKUN 		%2.50 237 %0 0 %0 0 %54.33 5.154
KARAÇOBAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.50 2.944 %16.61 1.603 %0 0 %0.70 68
%49.48|4.776
KAZİM ERHAN 		%0 0 %2.70 261
KARAYAZI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.10 3.900 %3.08 333 %0 0 %0 0
%54.57|5.896
BAHAR GÖKSU 		%3.86 417 %2.39 258
KÖPRÜKÖY Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.97 2.730 %0.81 58 %0 0 %1.27 91 %1.57 113 %0 0 %58.38 4.197
NARMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.99|2.989
AYDEMİR ADEM KINALI 		%0.52 36 %0 0 %22.91 1.593 %0 0 %0 0 %33.57 2.334
OLTU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.44|5.694
ADEM ÇELEBİ 		%2.58 440 %0 0 %5.71 972 %0 0 %0 0 %58.26 9.920
OLUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.28 57
%49.09|2.178
VEDAT ERGÜN 		%2.57 114 %0 0 %3.16 140 %43.90 1.948
PALANDÖKEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.66|31.105
MUHAMMET SUNAR 		%4.83 3.691 %0 0 %20.24 15.482 %4.49 3.437 %0 0 %29.78 22.778
PASİNLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.55|7.172
ÜNSAL SERTOĞLU 		%1.37 194 %0 0 %0 0 %0 0 %0.26 37 %47.83 6.786
PAZARYOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.42|1.283
İBRAHİM ŞAHİN 		%0.88 22 %0 0 %1.84 46 %0 0 %0 0 %45.85 1.144
ŞENKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.71 4.097
%49.98|4.794
GÖRBİL ÖZCAN 		%0 0 %3.10 297 %0 0 %0 0 %4.21 404
TEKMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.44 1.765 %1.85 177 %0 0 %0 0
%47.51|4.548
ABDURRAHMAN SEVER 		%0 0 %32.21 3.083
TORTUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.90|5.386
MUAMMER YİĞİDER 		%1.65 171 %0 0 %2.86 297 %0 0 %8.62 895 %34.97 3.629
UZUNDERE Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.03 50 %38.92 1.887 %3.88 188 %0 0 %0 0 %56.17 2.723
YAKUTİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.83|41.854
MAHMUT UÇAR 		%5.53 4.301 %0 0 %16.32 12.688 %1.54 1.201 %0 0 %22.77 17.708
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.24|5.301
 %3.34 409 %0 0 %3.77 462 %0 0 %7.21 884 %42.44 5.203
AZİZİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.99|12.830
 %0 0 %0 0 %9.43 2.953 %0 0 %0 0 %49.58 15.520
ÇAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.37|3.518
 %38.44 3.192 %0 0 %0 0 %3.60 299 %5.07 421 %10.51 873
HINIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.97|4.919
 %8.53 933 %0 0 %1.32 144 %32.52 3.557 %0 0 %12.67 1.386
HORASAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.30|6.003
 %1.84 322 %0 0 %28.48 4.984 %4.34 760 %0 0 %31.04 5.432
İSPİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.06 192
%36.92|3.444
 %3.88 362 %0 0 %10.93 1.020 %46.21 4.311
KARAÇOBAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.77 2.753 %15.79 1.511 %0 0 %0.89 85
%51.58|4.936
 %0 0 %2.97 284
KARAYAZI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.10 3.767 %4.14 444 %0 0 %0 0
%57.50|6.170
 %0 0 %3.26 350
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.33 2.742 %0.92 66 %0 0 %2.19 157 %2.29 164 %0 0 %56.26 4.025
NARMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.72|3.064
 %0 0 %0 0 %23.06 1.580 %0 0 %0 0 %32.22 2.208
OLTU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.67|6.316
 %4.47 749 %0 0 %5.99 1.005 %0 0 %2.72 456 %49.15 8.241
OLUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%50.94|2.255
 %5.15 228 %0 0 %0 0 %43.91 1.944
PALANDÖKEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.73|30.232
 %5.18 3.945 %0 0 %19.63 14.940 %4.57 3.474 %0 0 %30.89 23.503
PASİNLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.17|7.059
 %1.54 216 %0 0 %4.48 630 %0 0 %0 0 %43.82 6.166
PAZARYOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.68|1.413
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %43.32 1.080
ŞENKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.83 3.886
%48.16|4.584
 %0 0 %5.20 495 %0 0 %0 0 %5.81 553
TEKMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.33 1.842 %2.27 216 %0 0 %0 0
%48.09|4.582
 %0 0 %30.30 2.887
TORTUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.70|5.830
 %3.47 357 %0 0 %4.88 502 %0 0 %0 0 %34.95 3.594
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.31 111 %37.56 1.802 %5.04 242 %0 0 %0 0 %55.09 2.643
YAKUTİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.48|38.300
 %5.90 4.567 %0 0 %17.66 13.669 %0 0 %0 0 %26.96 20.864
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET SEKMEN 241.789 %62.82
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MAHMUT UYKUSUZ 97.945 %25.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		BARIŞ KEMALOĞLU 23.167 %6.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET SAİT ŞİMŞEK 9.331 %2.42
Saadet Partisi
SAADET 		ATİK AĞDAĞ 8.668 %2.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FERİT AYDEMİR 1.902 %0.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		DİLEK DENGİZEK ERSANAL 866 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		MEHMET KUZULUGİL 629 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		NEDİM GÜLTEKİN 620 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET SEKMEN 236.886 %58.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		KAMİL AYDIN 116.494 %28.94
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		CÜNEYT LALOĞLU 25.096 %6.23
Saadet Partisi
SAADET 		FAİK ÇALIK 9.331 %2.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ABDULKADİR DEMİRCİ 6.297 %1.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HÜSEYİN FARUK ŞAHİN 3.644 %0.91
Demokrat Parti
DP 		KEMAL AKIN 1.291 %0.32
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.108 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FERİT AYDEMİR 864 %0.21
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		OKTAY DUMLU 529 %0.13
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		İBRAHİM YILMAZ 493 %0.12
Doğru Yol Partisi
DYP 		GANİ DANACI 308 %0.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		HİKMET CEYLAN 214 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		214.436 %55.87
İyi Parti
İYİ PARTİ 		73.446 %19.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		28.253 %7.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		22.478 %5.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.098 %3.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.939 %2.85
Saadet Partisi
SAADET 		10.925 %2.85
Bağımsız
BĞMSZ 		6.360 %1.66
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.176 %0.31
Demokrat Parti
DP 		916 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		501 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		186 %0.05
Vatan Partisi
VATAN 		85 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		213.162 %53.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		98.057 %24.62
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		30.599 %7.68
Saadet Partisi
SAADET 		21.762 %5.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.242 %3.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.733 %3.20
Demokrat Parti
DP 		966 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		835 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		522 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		347 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		233 %0.06
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		63 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		180.202 %48.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		75.841 %20.22
Saadet Partisi
SAADET 		32.290 %8.61
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		20.857 %5.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16.961 %4.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.055 %3.48
Demokrat Parti
DP 		12.089 %3.22
Bağımsız
BĞMSZ 		7.822 %2.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.587 %2.02
Anavatan Partisi
ANAP 		4.487 %1.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.787 %0.74
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		761 %0.20
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		346 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		57 %0.02
Kaynak: Anadolu Ajansı