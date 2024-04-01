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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

HAZRO SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • HAZRO Toplam Seçmen 11.168
  • Açılan Sandık 46
  • Kullanılan Oy 9.040
  • Geçerli Oy 8.136
  • Geçersiz Oy 904
  • Katılım Oranı %80.95
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FUAT MEHMETOĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
FUAT
MEHMETOĞLU
%50.18 4.083 Oy
ERHAN GÜVEN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
ERHAN
GÜVEN
%45.62 3.712 Oy
İSMAİL ERASLAN yeniden-refah-partisi
İSMAİL
ERASLAN
%1.67 136 Oy
EMİN BALIKÇI iyi-parti
EMİN
BALIKÇI
%1.22 99 Oy
HASRET ASLAN bagimsiz-turkiye-partisi
HASRET
ASLAN
%0.47 38 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.44 36 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.39 32 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 11.168
  • Kullanılan Oy 9.022
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%50.00 4.033 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.76 3.368 Oy
Hür Dava Partisi
%4.95 399 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.02 82 Oy
Saadet Partisi
%0.57 46 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.55 44 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.41 33 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.41 33 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.35 28 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.88 16.518 %3.46 4.817 %0 0 %0.61 853
%71.83|99.890
SİRAÇ ÇELİK 		%0 0 %12.21 16.979
BİSMİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.62 8.444 %1.95 1.054 %0 0 %0.22 117
%67.99|36.766
MİZGİN EKİN 		%0 0 %14.22 7.691
ÇERMİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.66|6.075
ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU 		%23.14 5.478 %0 0 %0.34 81 %22.35 5.292 %0 0 %28.51 6.749
ÇINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.14 9.342 %0.69 221 %0 0 %0.51 163
%49.21|15.780
SEMRA AKYÜZ 		%0 0 %20.45 6.558
ÇÜNGÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43|2.732
ALİ SUAT AKMEŞE 		%3.26 196 %0 0 %0.55 33 %4.21 253 %0 0 %46.56 2.800
DİCLE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.57 4.626 %1.38 241 %0 0 %0.38 67
%48.34|8.415
HACİ AKENGİN 		%3.19 555 %20.13 3.504
EĞİL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.11|4.589
FIRAT SEYDAOĞLU 		%1.57 189 %0 0 %0.71 85 %36.31 4.372 %0.10 12 %23.20 2.793
ERGANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.07 10.439 %4.39 2.535 %0 0 %0.53 308
%56.62|32.706
ŞİYAR GÜLDİKEN 		%0.10 58 %20.28 11.717
HANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.60 4.279 %1.19 161 %0 0 %0.55 74
%38.85|5.261
BESİLE NARİN 		%0 0 %27.82 3.767
HAZRO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.18|4.083
FUAT MEHMETOĞLU 		%0 0 %0 0 %1.22 99 %45.62 3.712 %0 0 %2.97 242
KAYAPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.69 20.000 %4.03 6.351 %0 0 %0.37 591
%68.86|108.555
GÜLŞEN SİNCAR 		%0 0 %14.05 22.157
KOCAKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.27 1.481 %1.60 117 %0 0 %0 0
%72.22|5.276
MEHMET ŞIK 		%0 0 %5.90 431
KULP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.52 5.716 %2.71 476 %0 0 %0.93 164
%55.95|9.834
FATMA AY 		%0 0 %7.89 1.387
LİCE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.12 1.183 %0 0 %0 0 %0.64 83
%86.08|11.169
DİLEK DİYAR ÖZER 		%0.12 15 %4.05 525
SİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.08 3.342 %1.72 631 %0 0 %0.27 98
%70.70|26.009
SEVİM BİÇİCİ 		%8.26 3.037 %9.98 3.672
SUR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.01 7.740 %2.35 911 %0.22 84 %0.48 186
%63.60|24.607
ADNAN ÖRHAN 		%0 0 %13.34 5.162
YENİŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.82 15.312 %4.43 3.601 %0 0 %0.42 343
%62.51|50.850
SAFİYE AKDAĞ 		%0 0 %13.82 11.242
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.80 16.330 %3.80 5.261 %0 0 %0.59 822
%70.80|97.964
 %0 0 %13.00 17.993
BİSMİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.31 8.253 %2.32 1.253 %0 0 %0 0
%68.06|36.693
 %0 0 %14.31 7.712
ÇERMİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.02|6.068
 %20.58 4.799 %0 0 %0 0 %24.40 5.691 %0 0 %29.00 6.763
ÇINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.06 8.300 %0 0 %0 0 %0.62 197
%50.92|16.217
 %0 0 %22.40 7.133
ÇÜNGÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.38|2.487
 %5.42 318 %0.22 13 %0 0 %7.69 451 %0 0 %44.29 2.599
DİCLE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.71 4.213 %1.50 255 %0 0 %0.56 95
%48.76|8.312
 %4.69 799 %19.79 3.374
EĞİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.00 4.067 %1.68 195 %0 0 %0.86 100
%36.24|4.211
 %0 0 %26.22 3.047
ERGANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.88 10.321 %4.25 2.452 %0 0 %0.59 340
%56.10|32.380
 %0 0 %21.19 12.229
HANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.88 3.941 %2.21 291 %0 0 %0 0
%39.69|5.235
 %0 0 %28.00 3.693
HAZRO Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.76 3.368 %0 0 %0 0 %0 0
%50.00|4.033
 %0 0 %8.24 665
KAYAPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.59 19.785 %4.03 6.328 %0 0 %0.38 597
%67.83|106.581
 %0.08 121 %15.09 23.718
KOCAKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.92 1.369 %1.66 120 %0 0 %0 0
%72.52|5.247
 %0 0 %6.90 499
KULP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.65 5.669 %2.89 501 %0 0 %0 0
%55.18|9.581
 %0 0 %9.29 1.613
LİCE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.98 1.423 %0 0 %0 0 %0 0
%84.58|10.963
 %0 0 %4.44 575
SİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.62 3.868 %1.98 720 %0 0 %0 0
%73.06|26.621
 %2.18 795 %12.17 4.433
SUR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.84 7.252 %2.84 1.095 %0.23 88 %0.64 245
%63.37|24.392
 %0 0 %14.08 5.421
YENİŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.15 14.735 %4.64 3.771 %0 0 %0 0
%62.56|50.793
 %0 0 %14.65 11.891
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		AHMET ÇEVİK 3.709 %51.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KEMAL MEHMETOĞLU 3.349 %46.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ABDULLAH KAPLAMA 95 %1.32
Saadet Partisi
SAADET 		FAHRİ KIZILEL 26 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HACER TUĞ 19 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.336 %57.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.065 %40.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		90 %1.19
Saadet Partisi
SAADET 		32 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		4.527 %64.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.631 %23.38
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		326 %4.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		175 %2.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		91 %1.30
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		83 %1.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		78 %1.12
Saadet Partisi
SAADET 		31 %0.44
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		23 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.114 %49.93
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		859 %38.50
Demokrat Parti
DP 		210 %9.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		43 %1.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5 %0.22
Kaynak: Anadolu Ajansı