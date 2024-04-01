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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BEKİLLİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BEKİLLİ Toplam Seçmen 5.624
  • Açılan Sandık 23
  • Kullanılan Oy 4.980
  • Geçerli Oy 4.571
  • Geçersiz Oy 409
  • Katılım Oranı %88.55
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÖNDER DEMİR cumhuriyet-halk-partisi
ÖNDER
DEMİR
%56.73 2.593 Oy
MUSTAFA ÇOBAN adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA
ÇOBAN
%37.32 1.706 Oy
ZEKİ YIKICI isci-partisi
ZEKİ
YIKICI
%1.58 72 Oy
MESUT GÖMCELİ memleket-partisi
MESUT
GÖMCELİ
%1.38 63 Oy
KEMAL KARAMAN iyi-parti
KEMAL
KARAMAN
%1.27 58 Oy
PARTİLER
Vatan Partisi
%0.39 18 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.39 18 Oy
Zafer Partisi
%0.28 13 Oy
Yeni Türkiye Partisi
%0.18 8 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.13 6 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.624
  • Kullanılan Oy 4.982
Cumhuriyet Halk Partisi
%56.38 2.585 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.92 1.647 Oy
İyi Parti
%2.42 111 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%1.90 87 Oy
Memleket Partisi
%1.09 50 Oy
Vatan Partisi
%0.55 25 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.50 23 Oy
Zafer Partisi
%0.46 21 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.33 15 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.05 12.839
%47.74|17.001
LEVENT YILDIRIM 		%0 0 %3.97 1.415 %0 0 %0.90 320 %11.33 4.036
BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.40|2.153
MURAT KUMRAL 		%20.56 896 %0 0 %28.16 1.227 %0 0 %0 0 %1.88 82
BAKLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.18|1.581
YUSUF GÜLSEVER 		%31.81 1.221 %0 0 %25.21 968 %0 0 %0 0 %1.80 69
BEKİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.32 1.706
%56.73|2.593
ÖNDER DEMİR 		%0 0 %1.27 58 %0 0 %0 0 %4.68 214
BEYAĞAÇ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.21 1.718 %5.89 272 %0 0 %1.34 62 %0 0 %0.80 37 %54.75 2.528
BOZKURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.73 2.295
%34.11|2.467
BİRSEN ÇELİK 		%0 0 %23.64 1.710 %0 0 %0 0 %10.51 760
BULDAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.19|9.218
MEHMET ALİ ORPAK 		%30.44 5.275 %11.63 2.015 %0 0 %0 0 %4.74 822
ÇAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.28|7.392
AHMET HAKAN 		%38.36 4.951 %1.84 237 %0 0 %0 0 %2.53 326
ÇAMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.18|7.512
CENGİZ ARSLAN 		%22.98 2.732 %0 0 %4.37 520 %0 0 %0 0 %9.47 1.126
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.52 1.414
%27.94|1.611
ALİ ALTINER 		%0 0 %23.08 1.331 %0 0 %0 0 %24.45 1.410
ÇİVRİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.27 10.763
%37.36|13.738
SEMİH DERE 		%0 0 %2.50 921 %0 0 %6.74 2.480 %24.12 8.869
GÜNEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.54 2.878
%55.92|3.875
MEHMET ALİ ERAYDIN 		%0 0 %1.07 74 %0 0 %0 0 %1.47 102
HONAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.18|8.623
YÜKSEL KEPENEK 		%11.35 2.166 %1.87 356 %0.58 111 %0 0 %41.02 7.830
KALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.50 5.001
%50.27|6.530
ERKAN HAYLA 		%0 0 %3.88 504 %0 0 %0 0 %7.36 956
MERKEZEFENDİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.21 64.269
%57.78|115.311
ŞENİZ DOĞAN 		%0 0 %2.21 4.405 %2.03 4.050 %0 0 %5.77 11.520
PAMUKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.79 56.802
%46.04|87.781
ALİ RIZA ERTEMÜR 		%0 0 %14.90 28.404 %0.79 1.501 %0.15 280 %8.33 15.878
SARAYKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.57 8.506
%52.60|10.762
MEHMET SALİH KONYA 		%0 0 %2.44 499 %1.75 359 %0 0 %1.63 334
SERİNHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.36|4.947
OSMAN KILIÇ 		%45.23 4.443 %2.00 196 %0 0 %0 0 %2.41 237
TAVAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.30 10.707
%52.87|14.404
KADİR TATIK 		%0 0 %4.24 1.156 %0 0 %0 0 %3.58 975
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.48 13.287
%44.81|15.884
 %0 0 %4.74 1.682 %0 0 %0 0 %12.97 4.598
BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.61|2.159
 %22.01 958 %0 0 %25.76 1.121 %0 0 %0 0 %2.62 114
BAKLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.45|1.429
 %32.81 1.252 %0 0 %20.78 793 %0 0 %0 0 %8.96 342
BEKİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.92 1.647
%56.38|2.585
 %0 0 %2.42 111 %0 0 %0 0 %5.28 242
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.43 1.757 %9.84 450 %0 0 %4.48 205 %0 0 %0 0 %47.24 2.160
BOZKURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 2.028
%34.26|2.436
 %0 0 %18.83 1.339 %0 0 %8.34 593 %10.05 715
BULDAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.55|9.172
 %27.18 4.655 %13.22 2.264 %0 0 %0 0 %6.06 1.038
ÇAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.03|7.318
 %36.01 4.621 %2.71 348 %0 0 %0 0 %4.24 544
ÇAMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.26|7.276
 %24.66 2.929 %0 0 %5.46 649 %0 0 %0 0 %8.62 1.024
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.67 1.403
%31.81|1.809
 %0 0 %21.35 1.214 %0 0 %0 0 %22.17 1.261
ÇİVRİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.69 11.163
%39.22|14.266
 %0 0 %4.18 1.521 %0 0 %4.25 1.544 %21.66 7.877
GÜNEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.30 2.827
%54.26|3.714
 %0 0 %2.53 173 %0 0 %0 0 %1.91 131
HONAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.33|8.738
 %12.78 2.410 %3.21 605 %0.68 128 %0 0 %37.01 6.981
KALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 5.122
%47.83|6.202
 %0 0 %4.37 567 %0 0 %0 0 %8.31 1.077
MERKEZEFENDİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.99 63.619
%52.91|105.225
 %0 0 %3.76 7.488 %2.39 4.757 %0 0 %8.95 17.803
PAMUKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.21 59.340
%46.49|88.400
 %0 0 %11.14 21.177 %0.88 1.680 %0 0 %10.27 19.532
SARAYKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.52 7.876
%52.21|10.673
 %0 0 %3.26 667 %3.36 687 %0 0 %2.65 541
SERİNHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.38|4.648
 %44.67 4.383 %4.16 408 %0 0 %0 0 %3.79 372
TAVAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.06 10.877
%48.82|13.255
 %0 0 %5.96 1.618 %0 0 %0 0 %5.17 1.403
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA ÇOBAN 2.490 %50.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TÜRKAN KEYİK 2.424 %48.79
Demokrat Parti
DP 		OSMAN KAÇAR 17 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TUNCAY URGAN 15 %0.30
Demokratik Sol Parti
DSP 		HASAN HÜSEYİN DEDE 12 %0.24
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET KISAÇ 10 %0.20
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.461 %50.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.379 %48.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		20 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.26
Saadet Partisi
SAADET 		12 %0.24
Demokrat Parti
DP 		12 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		11 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.20
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.678 %49.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.094 %38.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		420 %7.77
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		130 %2.40
Demokrat Parti
DP 		35 %0.65
Saadet Partisi
SAADET 		21 %0.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		20 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		2 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.035 %45.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		841 %37.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		285 %12.66
Demokrat Parti
DP 		91 %4.04
Kaynak: Anadolu Ajansı