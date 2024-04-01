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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

OSMANELİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • OSMANELİ Toplam Seçmen 12.270
  • Açılan Sandık 37
  • Kullanılan Oy 10.273
  • Geçerli Oy 9.916
  • Geçersiz Oy 357
  • Katılım Oranı %83.72
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BEKİR TORUN iyi-parti
BEKİR
TORUN
%41.53 4.118 Oy
MÜNÜR ŞAHİN adalet-ve-kalkinma-partisi
MÜNÜR
ŞAHİN
%29.09 2.885 Oy
İSMAİL ER cumhuriyet-halk-partisi
İSMAİL
ER
%23.14 2.295 Oy
ÖMER OYAR milliyetci-hareket-partisi
ÖMER
OYAR
%2.77 275 Oy
MEHMET VEFİ BİTKAY yeniden-refah-partisi
MEHMET VEFİ
BİTKAY
%1.92 190 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.45 45 Oy
Saadet Partisi
%0.30 30 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.21 21 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.18 18 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.17 17 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 12.270
  • Kullanılan Oy 10.274
İyi Parti
%35.01 3.460 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%26.84 2.652 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.83 2.454 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.52 743 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.03 398 Oy
Zafer Partisi
%0.71 70 Oy
Saadet Partisi
%0.51 50 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.23 23 Oy
Hür Dava Partisi
%0.19 19 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.73 9.539
%35.47|15.573
MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU 		%7.51 3.296 %27.77 12.191 %0 0 %0.48 212 %7.04 3.090
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43|1.647
HAYRİ SUER 		%45.08 1.634 %4.99 181 %2.29 83 %0 0 %0.83 30 %1.38 50
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.92|315
NİHAL ARSLAN 		%36.10 265 %2.59 19 %0 0 %0 0 %16.89 124 %1.50 11
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.54 12.328
%48.88|17.447
MELEK MIZRAK SUBAŞI 		%0 0 %2.86 1.020 %0.80 284 %0.50 178 %12.42 4.434
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.09 2.885 %23.14 2.295 %2.77 275
%41.53|4.118
BEKİR TORUN 		%0.18 18 %0.15 15 %3.13 310
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.91|1.099
ZEKİYE TEKİN 		%27.22 1.035 %25.49 969 %1.29 49 %0 0 %0 0 %17.10 650
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.27 1.115
%28.70|2.412
FERHAT DURGUT 		%19.23 1.616 %0 0 %21.49 1.806 %17.31 1.455
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.32 48 %31.09 236
%61.00|463
İLHAN ÖZDEN 		%1.05 8 %0 0 %0 0 %0.53 4
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.48 629
%46.42|642
AYKUT DİLSİZ 		%1.08 15 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 97
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.02|586
SELİM TUNA 		%7.31 119 %4.06 66 %22.62 368 %0 0 %0 0 %29.99 488
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43 959 %0 0
%53.43|1.128
HÜSEYİN OCAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.14 24
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.34 9.798
%35.08|15.388
 %10.40 4.561 %23.16 10.157 %0 0 %0.27 119 %8.75 3.838
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.89|1.606
 %43.52 1.557 %7.60 272 %2.71 97 %0 0 %0 0 %1.29 46
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.06|327
 %45.92 326 %4.93 35 %0 0 %0 0 %0 0 %3.10 22
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.19 11.807
%43.99|15.648
 %0 0 %4.12 1.466 %0.84 299 %0 0 %17.86 6.352
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.84 2.652 %24.83 2.454 %7.52 743
%35.01|3.460
 %0 0 %0 0 %5.80 573
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.86|972
 %25.83 971 %24.26 912 %5.11 192 %0 0 %0 0 %18.94 712
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.96 1.485
%31.48|2.603
 %18.03 1.491 %0 0 %11.52 953 %21.02 1.738
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.90 102 %40.33 296
%42.23|310
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.54 26
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.76 594
%44.85|623
 %2.23 31 %0 0 %0 0 %0 0 %10.15 141
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62|547
 %8.17 133 %4.00 65 %20.71 337 %0 0 %0 0 %33.50 545
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75 958 %0 0
%51.38|1.076
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.87 60
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		BEKİR TORUN 2.927 %30.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA KÜREK 1.518 %15.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SERAP DEMİRTAŞ 1.154 %12.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YÜCEL ŞEN 270 %2.84
Saadet Partisi
SAADET 		FUAT GÖÇEN 64 %0.67
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MÜNÜR ŞAHİN 3.643 %39.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA KÜREK 3.397 %36.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HAYATİ ZAT 2.031 %21.89
Saadet Partisi
SAADET 		NUREDDİN ŞİRİN 181 %1.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜSNÜ CANBAZ 28 %0.30
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		3.210 %35.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.869 %20.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.646 %18.01
Saadet Partisi
SAADET 		138 %1.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		42 %0.46
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.464 %37.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.222 %35.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.228 %24.37
Saadet Partisi
SAADET 		195 %2.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		34 %0.37
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.638 %31.70
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.375 %28.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.732 %20.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.053 %12.65
Demokrat Parti
DP 		203 %2.44
Saadet Partisi
SAADET 		202 %2.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		120 %1.44
Kaynak: Anadolu Ajansı