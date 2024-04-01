TAVŞANLI SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.57 2.332
|
%49.54|2.714YASEMİN FAZLACA
|%0.77 42
|%0.57 31
|%0.57 31
|%0 0
|%5.99 328
|
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.88|2.489CENGİZ ARSLAN
|%5.62 305
|%40.76 2.211
|%0.53 29
|%0.53 29
|%0 0
|%6.67 362
|
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.78 8.563
|
%51.05|11.571ADİL YELE
|%2.66 602
|%0.63 142
|%1.58 358
|%0 0
|%6.30 1.429
|
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.39 4.451
|
%54.58|6.015AVNİ KURT
|%1.19 131
|%0.79 87
|%1.06 117
|%0.04 4
|%1.95 215
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.35 23.589
|
%46.39|27.122MEHMET GÜREL
|%0 0
|%1.59 930
|%3.08 1.802
|%0.10 56
|%8.49 4.966
|
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%75.71|1.359HÜSEYİN SİNAN ACAR
|%10.53 189
|%9.19 165
|%0.33 6
|%0.11 2
|%0 0
|%4.12 74
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.98 1.106
|%2.17 65
|
%59.11|1.768MEHMET TEMEL
|%0.30 9
|%0.64 19
|%0 0
|%0.80 24
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.82 1.825
|
%57.81|2.790YILMAZ TAVŞAN
|%1.20 58
|%0.52 25
|%1.28 62
|%0 0
|%1.37 66
|
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.03 1.461
|
%45.75|1.518DOĞAN ÇİTİL
|%1.96 65
|%5.76 191
|%0.48 16
|%0 0
|%2.02 67
|
KORU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.41 2.151
|
%49.51|2.295KAMİL YAMAN
|%1.19 55
|%0.65 30
|%1.32 61
|%0 0
|%0.93 43
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.56 1.590
|
%44.67|1.997TURAN CANBAY
|%6.33 283
|%0.22 10
|%1.10 49
|%0 0
|%12.12 542
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.23 704
|%24.60 715
|%0.62 18
|%0.41 12
|%1.10 32
|%0 0
|%49.04 1.425
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%72.93|1.972MÜCAHİT KAÇAR
|%5.21 141
|%0.63 17
|%0.59 16
|%1.59 43
|%0 0
|%19.05 515
|
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.76 1.265
|%6.50 188
|
%47.67|1.378MUSTAFA NURTEN
|%0.28 8
|%0.97 28
|%0 0
|%0.83 24
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.86 2.284
|
%45.99|2.509
|%1.96 107
|%0.73 40
|%0 0
|%0 0
|%9.46 516
|
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.15|2.372
|%10.05 540
|%36.62 1.967
|%1.36 73
|%0 0
|%0 0
|%7.82 420
|
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.72 7.822
|
%47.57|10.718
|%6.41 1.444
|%1.28 289
|%0 0
|%0 0
|%10.02 2.258
|
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.62 4.137
|
%53.11|5.840
|%3.45 379
|%1.61 177
|%0 0
|%0.05 6
|%4.16 457
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.44 21.729
|
%43.27|25.113
|%0 0
|%3.60 2.091
|%3.90 2.263
|%0 0
|%11.79 6.840
|
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%64.92|1.179
|%17.95 326
|%9.86 179
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.27 132
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.71 1.155
|%8.88 265
|
%52.11|1.555
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.30 9
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.42 1.803
|
%57.60|2.775
|%2.95 142
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.03 98
|
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.80 1.374
|
%44.78|1.472
|%4.99 164
|%5.96 196
|%0 0
|%0 0
|%2.46 81
|
KORU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.82 1.961
|
%51.03|2.337
|%4.85 222
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.31 60
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.42 1.488
|
%45.89|2.043
|%8.58 382
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%12.11 539
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.95 750
|%26.92 778
|%1.90 55
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%45.22 1.307
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%67.15|1.793
|%8.65 231
|%1.80 48
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%22.40 598
|
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.30|1.219
|%13.75 387
|%42.59 1.199
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.36 10
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MÜCAHİT KAÇAR
|1.015
|%49.73
|
|KADRİ ÇİÇEK
|952
|%46.64
|
|SALİM AY
|46
|%2.25
|
|LOKMAN AKTAŞ
|14
|%0.69
|
|DOĞUKAN MEMİŞOĞLU
|11
|%0.54
|
|ÖZER ÇOLAK
|3
|%0.15
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|KADRİ ÇİÇEK
|686
|%39.45
|
|ZAFER DEMİRARSLAN
|620
|%35.65
|
|RUHİ BOZKURT
|405
|%23.29
|
|MURAT MEMİŞ
|22
|%1.27
|
|AYŞE TOP
|6
|%0.35
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|KADRİ ÇİÇEK
|897
|%53.97
|
|ZAFER DEMİRARSLAN
|735
|%44.22
|
|KADİR BERİK
|11
|%0.66
|
|MEHMET HANEFİ İSLAMOĞLU
|7
|%0.42
|
|HARUN BAKIŞ
|6
|%0.36
|
|BARIŞ SEVEN
|6
|%0.36