ALTINYAYLA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.71 509
|%7.06 121
|
%60.65|1.039MURAT SEVİNÇ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.57 44
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.92 1.239
|%1.85 50
|
%50.48|1.362SEZAİ SUBAŞI
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.74 47
|
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.41 3.085
|
%52.15|3.543CİHAN DENİZ AKBAŞ
|%0 0
|%1.38 94
|%0 0
|%0 0
|%0.56 38
|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.57|502HASAN HÜSEYİN KARATAŞ
|%0 0
|%41.28 360
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.15 10
|
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.63 1.677
|%2.20 144
|%10.46 684
|%0.69 45
|%0 0
|%0 0
|%61.02 3.992
|
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.93|350TEVFİK AYAN
|%0 0
|%44.22 287
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.85 12
|
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.44 1.571
|%30.53 1.885
|
%35.14|2.170NAMİ ÇİFTÇİ
|%0.52 32
|%0 0
|%0.39 24
|%7.98 493
|
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.03|819HABİP GÖRLER
|%2.24 36
|%41.99 674
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.74 76
|
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.34|1.002ALİ ÜREK
|%24.24 447
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%17.08 315
|%4.34 80
|
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.70|2.079MEHMET ÖZTÜRK
|%3.82 200
|%30.97 1.622
|%0 0
|%0.19 10
|%0 0
|%25.32 1.326
|
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.56 1.077
|%0 0
|%4.55 110
|
%47.79|1.155BORA KARAKULLUKCU
|%0 0
|%2.32 56
|%0.79 19
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.18 52.669
|%8.54 15.415
|%11.21 20.235
|%0.90 1.621
|%0.12 210
|%0 0
|%50.05 90.320
|
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%13.27 1.600
|%26.51 3.196
|%0.80 96
|%0 0
|%0 0
|%59.42 7.163
|
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.93 2.553
|%8.87 757
|
%34.22|2.919AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|%2.40 205
|%0 0
|%0 0
|%24.57 2.096
|
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%22.03 475
|
%37.20|802TURAN İLBEY
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.77 879
|
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.02 1.530
|%1.99 69
|
%49.86|1.733YAŞAR GÖKTAŞ
|%0 0
|%0.06 2
|%0.12 4
|%3.97 138
|
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.80 1.428
|%29.84 1.869
|
%45.04|2.821FATİH ÇELİK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.32 145
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%84.52|464HAKVERDİ BULUT
|%0 0
|%5.10 28
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%10.38 57
|
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%5.55 49
|%0.91 8
|%0 0
|%0 0
|%28.09 248
|%65.46 578
|
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.58 790
|
%52.65|893HAYATİ AKBULUT
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.77 13
|
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %60.00
|%23.03 149
|%0 0
|
%51.47|333HASAN ERÇOBAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%25.50 165
|
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.66|703TEMEL TOY
|%0 0
|%37.25 488
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%9.08 119
|
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%41.19 994
|
%58.06|1.401ALİ TAMER
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.75 18
|
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.57 475
|%0 0
|%33.59 522
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%35.84 557
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.51 474
|%8.82 152
|
%58.62|1.010
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.05 87
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.23 1.079
|%4.25 114
|
%48.36|1.297
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.16 192
|
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.00 2.138
|
%44.27|2.958
|%0 0
|%2.77 185
|%0 0
|%0 0
|%20.97 1.401
|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.29|462
|%0 0
|%44.07 375
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.65 14
|
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.76 1.531
|%6.41 413
|%13.78 888
|%0.78 50
|%0 0
|%0 0
|%55.27 3.561
|
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.84|317
|%0 0
|%46.54 296
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.62 23
|
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.93 1.710
|%29.19 1.787
|
%32.37|1.982
|%0.90 55
|%0 0
|%0 0
|%9.62 589
|
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.05|749
|%5.03 80
|%40.01 637
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.91 126
|
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.17|1.028
|%29.59 532
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%13.24 238
|
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%29.37|1.525
|%7.61 395
|%27.09 1.407
|%4.89 254
|%0 0
|%10.82 562
|%20.22 1.050
|
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.28|980
|%0 0
|%11.16 265
|%38.75 920
|%0 0
|%0 0
|%8.80 209
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.47 52.971
|%10.21 18.355
|%12.39 22.264
|%1.18 2.122
|%0.11 196
|%0 0
|%46.64 83.841
|
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%14.46 1.731
|%26.28 3.146
|%1.25 150
|%0 0
|%0 0
|%58.01 6.946
|
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.55|2.586
|%8.22 696
|%29.65 2.510
|%3.31 280
|%0 0
|%0 0
|%28.27 2.393
|
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%23.66 498
|
%35.58|749
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.76 858
|
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.60 1.370
|%3.70 128
|
%42.46|1.469
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%14.25 493
|
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.16 1.502
|%29.11 1.810
|
%43.14|2.682
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.59 223
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%90.49|476
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%9.51 50
|
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%18.90 161
|%0 0
|%18.90 161
|%0 0
|%0 0
|%62.21 530
|
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.20 792
|
%51.97|872
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.83 14
|
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %60.00
|%23.15 147
|%0 0
|
%52.44|333
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%24.41 155
|
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.99|668
|%0 0
|%43.97 576
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.04 66
|
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%41.58 995
|
%58.42|1.398
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.35 452
|%0 0
|%32.79 505
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%37.86 583
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SİNAN AKBULUT
|1.449
|%51.60
|
|NAZIM SUBAŞI
|1.290
|%45.94
|
|NURETTİN ÇİFTÇİ
|39
|%1.39
|
|KAZIM DUMAN
|19
|%0.68
|
|ABDÜLSAMED ÇINAR
|11
|%0.39
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NECMETTİN MERMER
|1.309
|%61.89
|
|HÜSEYİN KARAKAYA
|689
|%32.58
|
|NURETTİN ÇİFTÇİ
|63
|%2.98
|
|HASAN KUYUCU
|35
|%1.65
|
|KAMURAN DANİŞMENT
|11
|%0.52
|
|HATİCE KÜBRA KILINÇ
|8
|%0.38
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|YASİN DEMİRKAYNAK
|891
|%54.23
|
|NECMETTİN MERMER
|644
|%39.20
|
|NURETTİN ÇİFTÇİ
|62
|%3.77
|
|ZEKİ SOYDAN
|38
|%2.31
|
|BAHATTİN YILMAZ
|4
|%0.24
|
|İSMAİL PERVANOĞLU
|4
|%0.24