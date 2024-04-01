IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI

|
ARALIK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%45.60|1.320
MUSTAFA GÜZELKAYA
|
%1.04
30
|
%1.35
39
|
%0.73
21
|
%4.94
143
|
%0
0
|
%46.36
1.342
|
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%31.77
419
|
%34.80|459
BAYRAMALİ BALLI
|
%0.53
7
|
%0
0
|
%0
0
|
%32.90
434
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.23
20.975
|
%2.88
1.433
|
%0
0
|
%4.48
2.225
|
%46.70|23.196
MEHMET NURİ GÜNEŞ
|
%0.18
90
|
%3.53
1.754
|
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%28.27
1.428
|
%30.64|1.548
CEMAL KURNAZ
|
%0.71
36
|
%0.44
22
|
%27.55
1.392
|
%0
0
|
%12.39
626