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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KEMAH SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KEMAH Toplam Seçmen 1.446
  • Açılan Sandık 12
  • Kullanılan Oy 1.126
  • Geçerli Oy 1.077
  • Geçersiz Oy 49
  • Katılım Oranı %77.87
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

CEVDET BAYRAM milliyetci-hareket-partisi
CEVDET
BAYRAM
%48.00 517 Oy
RECEP İLTER adalet-ve-kalkinma-partisi
RECEP
İLTER
%41.88 451 Oy
MEHMET BAL buyuk-birlik-partisi
MEHMET
BAL
%3.16 34 Oy
SİNAN KARAALP cumhuriyet-halk-partisi
SİNAN
KARAALP
%2.88 31 Oy
GÖKÇE CAN zafer-partisi
GÖKÇE
CAN
%1.76 19 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.65 7 Oy
Saadet Partisi
%0.56 6 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.46 5 Oy
Demokrat Parti
%0.37 4 Oy
İyi Parti
%0.28 3 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.446
  • Kullanılan Oy 1.126
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.20 449 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%37.12 395 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.36 89 Oy
Büyük Birlik Partisi
%5.45 58 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.73 29 Oy
Zafer Partisi
%2.54 27 Oy
İyi Parti
%0.66 7 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.47 5 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.47 5 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇAYIRLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.24 791 %2.13 38
%52.52|939
OKTAY EFE 		%0.28 5 %0 0 %0 0 %0.84 15
İLİÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92 1.416 %1.78 60
%54.71|1.848
MEHMET ELÇİ 		%0.30 10 %0 0 %0 0 %1.30 44
KEMAH Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.88 451 %2.88 31
%48.00|517
CEVDET BAYRAM 		%0.28 3 %0 0 %0 0 %6.96 75
KEMALİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.94|517
ERDEM ATMACA 		%3.74 38 %43.65 443 %0 0 %0 0 %0.59 6 %1.08 11
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.08 15.745
%40.45|30.217
BEKİR AKSUN 		%1.61 1.202 %0.45 338 %29.24 21.841 %7.18 5.362
OTLUKBELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.72 289 %0.47 4
%64.53|553
YUSUF TEKTAŞ 		%0.47 4 %0 0 %0 0 %0.82 7
REFAHİYE Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.14 837 %1.25 29 %0 0 %0.86 20 %0 0 %0 0 %61.74 1.430
TERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.03 774 %22.65 565
%42.50|1.060
MEHMET YILMAZ 		%0.56 14 %2.37 59 %0.44 11 %0.44 11
ÜZÜMLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.83 2.361 %1.18 58
%49.64|2.450
LÜTFİ YAKUT 		%0.53 26 %0.04 2 %0 0 %0.79 39
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINBAŞAK Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.87 11 %28.82 364 %0.71 9 %0 0 %0 0 %0 0 %69.60 879
ÇADIRKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.72 243 %1.83 18
%37.84|372
SAİT DURGUN 		%0 0 %0 0 %0 0 %35.61 350
ÇAĞLAYAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16 2
%48.10|620
ÇETİN ÇAY 		%0.23 3 %0 0 %0 0 %0 0 %51.51 664
KARGIN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.69 497 %1.09 13 %6.88 82 %0 0 %0 0 %0 0 %50.34 600
MERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.95 407 %0 0
%60.10|628
BAYRAM BİLİCİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.96 10
MOLLAKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18 2
%36.52|397
CİHANGİR KAYA 		%0.18 2 %0 0 %0 0 %5.80 63 %57.31 623
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇAYIRLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.38 756 %6.33 113
%49.66|886
 %0.34 6 %0.06 1 %0 0 %1.23 22
İLİÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.75 1.231 %6.69 224
%50.27|1.684
 %0.57 19 %0 0 %0 0 %5.73 192
KEMAH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.20|449
 %8.36 89 %37.12 395 %0.66 7 %0.47 5 %0 0 %11.18 119
KEMALİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.57|463
 %13.19 134 %40.75 414 %0 0 %0 0 %0 0 %0.49 5
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %26.34 18.594
%52.63|37.150
 %3.77 2.658 %0.71 502 %0 0 %16.56 11.687
OTLUKBELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.98 283 %0 0
%61.93|501
 %2.22 18 %0 0 %0 0 %0.87 7
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.42 894 %0 0 %0 0 %2.82 64 %0 0 %0 0 %57.76 1.310
TERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.21 741 %24.34 597
%44.11|1.082
 %1.06 26 %0.12 3 %0 0 %0.16 4
ÜZÜMLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.43 2.333 %1.50 74
%48.14|2.368
 %0.83 41 %0.06 3 %0 0 %2.03 100
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINBAŞAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.18 15
%39.46|500
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %59.35 752
ÇADIRKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.18 244 %0 0
%38.60|374
 %0 0 %0 0 %0 0 %36.22 351
ÇAĞLAYAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.40 5
%50.51|638
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %49.09 620
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.14 472 %0 0 %11.05 130 %0 0 %0 0 %0 0 %48.81 574
MERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.49 400 %0 0
%60.51|613
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MOLLAKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.56 6
%42.29|450
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.70 50 %52.44 558
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OSMAN KEMAL ASLAN 578 %54.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		OSMAN ÖNER 441 %41.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ SİN 39 %3.67
Saadet Partisi
SAADET 		GÜLAY SAĞLAM 4 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA AYDOĞDU 2 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OSMAN KEMAL ASLAN 592 %52.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MAHMUT CANTEKİN 476 %42.50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ SİN 30 %2.68
Saadet Partisi
SAADET 		NİHAT PAYALAN 18 %1.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		GÖKSEL KÖROĞLU 4 %0.36
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		478 %45.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		416 %39.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		158 %14.92
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.66
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		502 %45.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		485 %43.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		91 %8.17
Saadet Partisi
SAADET 		34 %3.05
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		527 %47.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		419 %37.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		110 %9.95
Saadet Partisi
SAADET 		49 %4.43
Kaynak: Anadolu Ajansı