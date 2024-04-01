SARICAN SEÇİM SONUÇLARI

|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%47.57|538
ŞEREF ÇAKAR
|
%8.40
95
|
%42.09
476
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.95
22
|
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%45.35
872
|
%0
0
|
%2.39
46
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%52.26
1.005
|
ARICAK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%71.86|1.583
MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA
|
%0
0
|
%0.27
6
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%27.87
614
|
BASKİL
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.25
1.539
|
%5.38
187
|
%46.12|1.604
TUNCER TURUS
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.26
148
|
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.58
2.667
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%36.82|2.925
CAFER OĞUR
|
%0
0
|
%29.60
2.351
|
KEBAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%27.71
768
|
%10.86
301
|
%32.14|891
YÜCEL DOĞAN
|
%26.70
740
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.60
72
|
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%25.74
3.095
|
%0
0
|
%5.21
627
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%69.05
8.303
|
MADEN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%52.48|1.556
MUSA ORHAN
|
%1.42
42
|
%11.87
352
|
%0
0
|
%0.78
23
|
%0.24
7
|
%33.22
985
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%38.19|65.682
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|
%16.49
28.368
|
%10.92
18.785
|
%0.58
1.004
|
%2.33
4.014
|
%0.05
79
|
%31.44
54.074
|
PALU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.83
1.928
|
%0
0
|
%0.29
15
|
%0.59
31
|
%0.99
52
|
%0
0
|
%61.30
3.209
|
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%34.00
932
|
%0
0
|
%29.00
795
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%36.99
1.014