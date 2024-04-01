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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SARICAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SARICAN Toplam Seçmen 1.508
  • Açılan Sandık 5
  • Kullanılan Oy 1.165
  • Geçerli Oy 1.066
  • Geçersiz Oy 99
  • Katılım Oranı %77.25
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

RAMAZAN AYDIN saadet-partisi
RAMAZAN
AYDIN
%41.93 447 Oy
MEHMET GÜRBÜZ adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
GÜRBÜZ
%37.15 396 Oy
İSMAİL KOÇ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
İSMAİL
KOÇ
%19.32 206 Oy
MURATHAN KESKİNKILIÇ yeniden-refah-partisi
MURATHAN
KESKİNKILIÇ
%1.59 17 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.508
  • Kullanılan Oy 1.165
Saadet Partisi
%39.49 404 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.27 371 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%24.24 248 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AĞIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.57|538
ŞEREF ÇAKAR 		%8.40 95 %42.09 476 %0 0 %0 0 %0 0 %1.95 22
ALACAKAYA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.35 872 %0 0 %2.39 46 %0 0 %0 0 %0 0 %52.26 1.005
ARICAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.86|1.583
MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA 		%0 0 %0.27 6 %0 0 %0 0 %0 0 %27.87 614
BASKİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.25 1.539 %5.38 187
%46.12|1.604
TUNCER TURUS 		%0 0 %0 0 %0 0 %4.26 148
KARAKOÇAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.58 2.667 %0 0 %0 0 %0 0
%36.82|2.925
CAFER OĞUR 		%0 0 %29.60 2.351
KEBAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.71 768 %10.86 301
%32.14|891
YÜCEL DOĞAN 		%26.70 740 %0 0 %0 0 %2.60 72
KOVANCILAR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.74 3.095 %0 0 %5.21 627 %0 0 %0 0 %0 0 %69.05 8.303
MADEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.48|1.556
MUSA ORHAN 		%1.42 42 %11.87 352 %0 0 %0.78 23 %0.24 7 %33.22 985
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.19|65.682
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI 		%16.49 28.368 %10.92 18.785 %0.58 1.004 %2.33 4.014 %0.05 79 %31.44 54.074
PALU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.83 1.928 %0 0 %0.29 15 %0.59 31 %0.99 52 %0 0 %61.30 3.209
SİVRİCE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.00 932 %0 0 %29.00 795 %0 0 %0 0 %0 0 %36.99 1.014
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKİRAZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.90 1.639 %0 0 %0.94 47 %0 0 %0 0 %0 0 %66.16 3.296
BEYHAN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.09 1.047 %0 0 %0 0 %0