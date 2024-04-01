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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

İKİKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • İKİKÖPRÜ Toplam Seçmen 2.305
  • Açılan Sandık 8
  • Kullanılan Oy 2.169
  • Geçerli Oy 2.055
  • Geçersiz Oy 114
  • Katılım Oranı %94.10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HALİL İBRAHİM KARABULUT halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
HALİL İBRAHİM
KARABULUT
%58.98 1.212 Oy
MUSA KIYANÇ adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSA
KIYANÇ
%38.88 799 Oy
YAKUP EKİNCİ hur-dava-partisi
YAKUP
EKİNCİ
%0.68 14 Oy
MEHMET ALİ ŞAHİN bagimsiz-turkiye-partisi
MEHMET ALİ
ŞAHİN
%0.39 8 Oy
YALÇIN KAYA cumhuriyet-halk-partisi
YALÇIN
KAYA
%0.34 7 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.29 6 Oy
Demokrat Parti
%0.24 5 Oy
Saadet Partisi
%0.15 3 Oy
Vatan Partisi
%0.05 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.305
  • Kullanılan Oy 2.144
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%61.23 1.227 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.43 730 Oy
Hür Dava Partisi
%1.30 26 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.60 12 Oy
Demokrat Parti
%0.30 6 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.15 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEŞİRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.33 1.711 %0.31 18 %0 0 %0.22 13 %17.93 1.046 %0 0 %52.20 3.045
GERCÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.79|1.360
GÜNDÜZ GÜNAYDIN 		%0.71 27 %0 0 %1.03 39 %34.37 1.306 %0 0 %28.11 1.068
HASANKEYF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.13 949
%49.30|1.260
HAMİT TUTUŞ 		%0 0 %0.86 22 %8.76 224 %0 0 %3.95 101
KOZLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.74|6.074
MEHMET VEYSİ IŞIK 		%13.97 1.896 %0 0 %0.33 45 %32.02 4.347 %0.35 47 %8.59 1.166
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.42 23.511 %1.80 3.411 %0 0 %0.37 696
%64.52|122.143
GÜLÜSTAN SÖNÜK 		%0.56 1.067 %20.32 38.469
SASON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.74|2.322
İRFAN DEMİR 		%16.72 1.186 %0 0 %0.44 31 %2.74 194 %0.04 3 %47.32 3.356
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BALPINAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.20 641 %0.36 12 %0 0 %0.51 17 %25.61 855 %8.63 288 %45.70 1.526
BEKİRHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.54|1.136
FIRAT KARABULUT 		%0.73 14 %0 0 %0 0 %37.26 711 %0 0 %2.46 47
İKİKÖPRÜ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.88 799 %0.34 7 %0 0 %0 0
%58.98|1.212
HALİL İBRAHİM KARABULUT 		%0 0 %1.80 37
KAYAPINAR Hür Dava Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.77 544 %0.37 5 %0 0 %0.37 5 %0 0 %0 0 %59.50 814
YÜCEBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.69|943
ABDULLAH BİL 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %54.31 1.121
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.20 1.489 %0 0 %0 0 %0.58 33 %26.13 1.485 %0 0 %47.10 2.677
GERCÜŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.22 1.231 %0 0 %0 0 %1.48 55
%36.13|1.339
 %0 0 %29.17 1.081
HASANKEYF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.57 835
%43.51|1.082
 %0 0 %1.09 27 %14.84 369 %0 0 %7.00 174
KOZLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.05|5.483
 %14.09 1.882 %0 0 %0 0 %33.35 4.454 %0 0 %11.51 1.537
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.76 23.920 %2.11 3.956 %0 0 %0.45 848
%64.77|121.376
 %0 0 %19.91 37.307
SASON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.13|2.105
 %16.06 1.122 %0 0 %0.57 40 %11.46 801 %0 0 %41.78 2.919
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.32 603 %1.09 36 %0 0 %0.94 31 %30.33 998 %0 0 %49.32 1.623
BEKİRHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.28|911
 %4.66 88 %0 0 %0 0 %42.50 802 %0 0 %4.56 86
İKİKÖPRÜ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.43 730 %0 0 %0 0 %0 0
%61.23|1.227
 %0 0 %2.35 47
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.44 504 %0 0 %0 0 %0.61 8 %0 0 %0 0 %60.95 799
YÜCEBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.93|909
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %55.07 1.114
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		OSMAN KARABULUT 1.063 %51.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YAKUP KIYANÇ 964 %46.66
Saadet Partisi
SAADET 		FEHMİ YAŞAR 20 %0.97
İyi Parti
İYİ PARTİ 		VEYSEL ERDEM 11 %0.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		VEYSEL DEMİRSOY 5 %0.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YALÇIN KAYA 3 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		OSMAN KARABULUT 981 %56.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ KIYANÇ 761 %43.61
Saadet Partisi
SAADET 		CAFER ARSLAN 1 %0.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YALÇIN KAYA 1 %0.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AYDIN UZUNBAY 1 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ KIYANÇ 765 %50.30
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		MEHMETŞAH DOĞAN 746 %49.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		HİKMET AKIN 5 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET CAN DOKSAL 5 %0.33
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		932 %45.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		881 %43.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		148 %7.29
Saadet Partisi
SAADET 		70 %3.45
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		947 %56.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		740 %43.86
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		758 %50.80
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		734 %49.20
Kaynak: Anadolu Ajansı