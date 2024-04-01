|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.12
|0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|0
|%0
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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