60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %98.10
YUNUS KARAÇAM 61 %0.17 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
AHMET KIRLI 6 %0.15 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %81.93
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %86.93
MEHMET İBA 46 %0.15 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %69.44
ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL 7 %0.15 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %74.36
ÖZGÜR BOZDAĞ 15 %0.10 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %77.05
ŞUAYIP KAYA 14 %0.14 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.41
POLAT YEŞİL 566 %0.29 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.74
ESENGÜL ÜNAL 300 %0.17 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.77
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
TANER SARIKAYA 7 %0.08 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
GÖKHAN ULUATA 28 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı