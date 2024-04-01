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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KIZILCASÖĞÜT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KIZILCASÖĞÜT Toplam Seçmen 1.511
  • Açılan Sandık 6
  • Kullanılan Oy 1.415
  • Geçerli Oy 1.345
  • Geçersiz Oy 70
  • Katılım Oranı %93.65
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

REFİK TUNCAY cumhuriyet-halk-partisi
REFİK
TUNCAY
%42.97 578 Oy
İRFAN TUNCAY iyi-parti
İRFAN
TUNCAY
%30.04 404 Oy
GÜNGÖR ORAL adalet-ve-kalkinma-partisi
GÜNGÖR
ORAL
%22.01 296 Oy
BAYRAM PEKER milliyetci-hareket-partisi
BAYRAM
PEKER
%4.68 63 Oy
ŞAKİR TÜRKMEN bagimsiz-turkiye-partisi
ŞAKİR
TÜRKMEN
%0.15 2 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.15 2 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.511
  • Kullanılan Oy 1.417
Cumhuriyet Halk Partisi
%44.14 588 Oy
İyi Parti
%27.55 367 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%21.92 292 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.16 82 Oy
Saadet Partisi
%0.23 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BANAZ BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.91 2.958 %28.76 2.943 %4.81 492 %0.84 86 %0.02 2
%32.79|3.355
 %3.87 396
EŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.63 4.119
%54.58|5.274
YILMAZ TOZAN 		%1.57 152 %0 0 %0 0 %0 0 %1.21 117
KARAHALLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.04 1.785
%48.22|1.830
RAMAZAN KARAKAYA 		%1.63 62 %0.84 32 %0 0 %0 0 %2.27 86
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.31 32.555
%40.89|54.767
ÖZKAN YALIM 		%12.60 16.873 %16.76 22.446 %0.55 741 %0.03 37 %4.86 6.506
SİVASLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.14|2.483
BAHRİ AZATÇAM 		%45.82 2.182 %0.46 22 %0.69 33 %0 0 %0 0 %0.88 42
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.05|2.119
VELİ KOÇLU 		%40.86 1.765 %4.56 197 %1.23 53 %0 0 %0 0 %4.31 186
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KIZILCASÖĞÜT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.01 296
%42.97|578
REFİK TUNCAY 		%4.68 63 %30.04 404 %0 0 %0 0 %0.30 4
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.79 599
%50.21|703
NACİ AKYÜREK 		%0.43 6 %0.36 5 %0 0 %0 0 %6.21 87
SELÇİKLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.73 551
%47.80|576
ALİ ERBEZCİ 		%5.31 64 %0.91 11 %0 0 %0 0 %0.25 3
TATAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.25|402
ZAFER GÜN 		%32.10 356 %0.99 11 %0.36 4 %0 0 %28.67 318 %1.62 18
YELEĞEN BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.38 622 %0 0 %2.13 32 %0.86 13 %0 0
%53.49|804
 %2.13 32
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BANAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.76 3.306
%36.37|3.562
 %18.13 1.775 %5.52 541 %0 0 %0 0 %6.22 609
EŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.09 3.651
%55.25|5.296
 %4.70 451 %0 0 %0 0 %0 0 %1.96 188
KARAHALLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.79|1.797
 %45.90 1.726 %2.50 94 %2.13 80 %0 0 %0 0 %1.68 63
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.01 31.830
%40.01|53.045
 %13.17 17.457 %15.19 20.137 %0.68 905 %0 0 %6.93 9.191
SİVASLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.51|2.278
 %47.34 2.223 %1.09 51 %2.39 112 %0 0 %0 0 %0.68 32
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.79|1.798
 %40.42 1.739 %9.27 399 %4.04 174 %0 0 %0 0 %4.46 192
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KIZILCASÖĞÜT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.92 292
%44.14|588
 %6.16 82 %27.55 367 %0 0 %0 0 %0.23 3
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.05 573
%50.43|704
 %2.36 33 %0 0 %0 0 %0 0 %6.16 86
SELÇİKLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.92 535
%47.36|564
 %7.30 87 %0 0 %0 0 %0 0 %0.42 5
TATAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.73 446
%51.76|516
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %3.51 35
YELEĞEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.54|532
 %34.34 500 %9.82 143 %0 0 %0 0 %18.75 273 %0.55 8
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		GÜNGÖR ORAL 528 %38.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖMER BİÇER 514 %37.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YAŞAR KURT 31 %2.25
Saadet Partisi
SAADET 		İBRAHİM TEMEL 9 %0.65
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖMER BİÇER 823 %57.71
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ SARIHAN 463 %32.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		GÜNGÖR ORAL 134 %9.40
Saadet Partisi
SAADET 		RECEP KAPTAN 4 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		FİLİZ GÖKDEMİR 2 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖMER BİÇER 753 %51.50
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RAMAZAN DOĞAN 466 %31.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ORHAN TUNCAY 116 %7.93
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 81 %5.54
Demokrat Parti
DP 		ZAFER YILDIRIM 42 %2.87
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ÖZDEMİR 4 %0.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		665 %50.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		637 %47.93
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %1.05
Saadet Partisi
SAADET 		13 %0.98
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		794 %55.80
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		447 %31.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		175 %12.30
Saadet Partisi
SAADET 		5 %0.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		2 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		722 %50.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		467 %32.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		160 %11.12
Demokrat Parti
DP 		90 %6.25
Kaynak: Anadolu Ajansı