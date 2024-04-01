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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:20
TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.29
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLARA KARA 29 %0.03 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı