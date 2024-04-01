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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERKEZ Toplam Seçmen 21.324
  • Açılan Sandık 80
  • Kullanılan Oy 16.742
  • Geçerli Oy 16.075
  • Geçersiz Oy 667
  • Katılım Oranı %78.51
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

VEDAT SONER BAŞER milliyetci-hareket-partisi
VEDAT SONER
BAŞER
%41.62 6.690 Oy
ERCAN ÇİMEN adalet-ve-kalkinma-partisi
ERCAN
ÇİMEN
%38.20 6.141 Oy
BEDRİ AĞAÇ cumhuriyet-halk-partisi
BEDRİ
AĞAÇ
%13.36 2.148 Oy
YUSUF ÇİMEN yeniden-refah-partisi
YUSUF
ÇİMEN
%1.67 268 Oy
ALİ ATEŞ iyi-parti
ALİ
ATEŞ
%1.24 199 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%1.08 174 Oy
Saadet Partisi
%0.77 124 Oy
Zafer Partisi
%0.50 81 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.33 53 Oy
Hür Dava Partisi
%0.30 49 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 21.324
  • Kullanılan Oy 16.724
Milliyetçi Hareket Partisi
%39.93 6.362 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.42 5.802 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.69 2.021 Oy
İyi Parti
%3.46 552 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.64 421 Oy
Zafer Partisi
%1.27 202 Oy
Saadet Partisi
%1.10 176 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.06 169 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.52 83 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.01|4.299
ÜNAL YILMAZ 		%4.57 378 %34.42 2.845 %0.60 50 %0 0 %0 0 %8.40 694
KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.53 722 %0 0
%64.42|1.347
TURGAY KESLER 		%0 0 %0 0 %0.19 4 %0.86 18
KÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.47|1.506
AHMET KANAT 		%3.52 94 %37.83 1.009 %0 0 %0 0 %0 0 %2.17 58
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.20 6.141 %13.36 2.148
%41.62|6.690
VEDAT SONER BAŞER 		%1.24 199 %0.14 22 %0 0 %5.44 875
ŞİRAN Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.73 475 %0.70 31 %25.43 1.126 %5.35 237 %0 0 %0 0 %57.79 2.559
TORUL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.37 676 %0 0
%46.80|1.200
EVREN EVRİM ÖZDEMİR 		%25.39 651 %0 0 %0 0 %1.44 37
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARZULARKABAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.23 231 %0 0
%78.60|944
ÇETİN RIZA TANIŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.16 26
DEREDOLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.58 84 %0 0
%49.26|432
ÖKKEŞ ALKAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.16 361
GÜMÜŞGÖZE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.97 573 %0 0
%52.38|639
CELİL ERDOĞAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.66 8
ÖBEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.59|559
MUHARREM KARTAL 		%0.56 6 %39.51 420 %0.38 4 %0 0 %0 0 %6.96 74
ÖZKÜRTÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.61 611 %4.20 55
%48.21|632
YAKUP TURGUT 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.99 13
SÖĞÜTLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.51 579 %0 0
%53.41|665
İSA KOÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.08 1
ÜNLÜPINAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.62 417 %0 0
%49.85|679
FİKRİ ÖZER 		%0 0 %0 0 %0 0 %19.53 266
YEŞİLBÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.81 409 %0 0
%51.76|575
SEZAİ DOĞAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %11.43 127
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.90|3.721
 %6.00 486 %34.54 2.800 %0.93 75 %0 0 %0 0 %12.63 1.024
KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.85 740 %0 0
%62.35|1.287
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.79 37
KÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.35|1.230
 %8.18 217 %31.31 831 %0 0 %0 0 %0 0 %14.17 376
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.42 5.802 %12.69 2.021
%39.93|6.362
 %3.46 552 %0 0 %0 0 %7.50 1.195
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.86 560 %1.91 83 %25.13 1.094 %6.61 288 %0 0 %0 0 %53.49 2.329
TORUL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.19 735 %0 0
%43.05|1.084
 %24.42 615 %0 0 %0 0 %3.34 84
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARZULARKABAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.58 337 %0 0
%69.04|814
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.37 28
DEREDOLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.95 104 %0 0
%49.77|433
 %0 0 %0 0 %0 0 %38.28 333
GÜMÜŞGÖZE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.57 563 %0 0
%51.45|622
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.99 24
ÖBEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.14|538
 %0 0 %41.54 437 %0 0 %0 0 %0 0 %7.32 77
ÖZKÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.27|641
 %3.84 50 %45.27 589 %0 0 %0 0 %0 0 %1.61 21
SÖĞÜTLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.17 572 %0 0
%53.67|665
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.16 2
ÜNLÜPINAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.14 416 %0 0
%50.22|671
 %0 0 %0 0 %0 0 %18.64 249
YEŞİLBÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.14 403 %0 0
%50.88|552
 %0 0 %0 0 %0 0 %11.98 130
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERCAN ÇİMEN 9.182 %49.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SABRİ VARAN 5.606 %30.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MUSTAFA CANLI 2.142 %11.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BEDRİ AĞAÇ 1.410 %7.55
Saadet Partisi
SAADET 		ŞERİF ERDAL 250 %1.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		SİBEL KÜÇÜKKAPDAN 33 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		COŞKUN GÜNDÜZ 29 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		FİKRET İŞERİ 25 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERCAN ÇİMEN 12.193 %57.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA CANLI 7.687 %36.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CEM KÖKSAL 755 %3.56
Saadet Partisi
SAADET 		HÜSEYİN DUMAN 278 %1.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		TURGUT ŞAHİNÖZ 260 %1.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TUNCAY ŞENEL 23 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA CANLI 5.803 %41.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERCAN ÇİMEN 5.768 %41.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BEDRİ AĞAÇ 1.197 %8.64
Demokrat Parti
DP 		RİFAT ÇİLENK 670 %4.84
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET KARA 316 %2.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		İSMAİL KAYA 49 %0.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		ZEKİ BIÇAKCI 31 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		MURAT ERDEM ÇELİK 22 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.492 %45.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.674 %30.58
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.286 %12.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.697 %9.14
Saadet Partisi
SAADET 		326 %1.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		44 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.20
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.191 %53.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.404 %35.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.282 %6.16
Saadet Partisi
SAADET 		461 %2.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		460 %2.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		27 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.468 %40.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.253 %38.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.288 %9.45
Demokrat Parti
DP 		870 %6.39
Saadet Partisi
SAADET 		639 %4.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		71 %0.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		36 %0.26
Kaynak: Anadolu Ajansı