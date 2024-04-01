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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KAVAKBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KAVAKBAŞI Toplam Seçmen 1.453
  • Açılan Sandık 7
  • Kullanılan Oy 1.244
  • Geçerli Oy 1.143
  • Geçersiz Oy 101
  • Katılım Oranı %85.62
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

VEYSİ OĞUZ adalet-ve-kalkinma-partisi
VEYSİ
OĞUZ
%67.37 770 Oy
MEHMET ŞAH ÖZEN yeniden-refah-partisi
MEHMET ŞAH
ÖZEN
%31.50 360 Oy
VEYSEL İNCEYOL saadet-partisi
VEYSEL
İNCEYOL
%1.14 13 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.453
  • Kullanılan Oy 1.244
Adalet ve Kalkınma Partisi
%66.30 728 Oy
Yeniden Refah Partisi
%31.42 345 Oy
Saadet Partisi
%2.28 25 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADİLCEVAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.89|2.756
ABDULLAH AKBABA 		%0.65 47 %0 0 %0.69 50 %6.93 504 %0 0 %53.85 3.917
AHLAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.01|5.735
YAVUZ GÜLMEZ 		%1.15 157 %0 0 %17.73 2.421 %33.57 4.583 %0.38 52 %5.16 704
GÜROYMAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.45 4.290 %0.73 97 %0 0 %0.66 87 %31.82 4.206 %0.65 86 %33.69 4.454
HİZAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.69|2.178
YAHYA ŞAM 		%12.73 823 %0 0 %0.80 52 %25.80 1.668 %0 0 %26.98 1.744
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.23|8.900
NESRULLAH TANĞLAY 		%2.06 480 %0 0 %1.44 336 %37.38 8.702 %0.24 55 %20.65 4.808
MUTKİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.38|840
VAHDETTİN BARLAK 		%6.11 91 %0 0 %0 0 %0 0 %3.09 46 %34.43 513
TATVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.02 11.892 %1.78 642 %0 0 %1.04 373
%48.53|17.477
MÜMİN EROL 		%0 0 %15.64 5.631
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYDINLAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.17 723 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.83 778
GÖLBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.74|1.307
HİKMET KARDAŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.49 37 %0 0 %45.76 1.134
GÜNKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.25|1.230
İLHAN ÇETİNSOY 		%5.28 122 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %41.47 958
KAVAKBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%67.37|770
VEYSİ OĞUZ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %32.63 373
OVAKIŞLA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.95 387 %0 0 %0 0 %0 0
%40.21|780
BARAN TURAN 		%0 0 %39.85 773
YOLALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.17|519
KEREM ÇABUK 		%1.21 16 %0 0 %0 0 %29.74 394 %0 0 %29.89 396
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADİLCEVAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85|2.643
 %0 0 %0 0 %1.55 111 %12.21 876 %0 0 %49.39 3.542
AHLAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.98|5.556
 %1.63 221 %0 0 %17.00 2.305 %33.56 4.550 %0 0 %6.83 926
GÜROYMAK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.27 3.955 %0 0 %0 0 %1.26 164
%34.46|4.502
 %0 0 %34.02 4.445
HİZAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.69|2.149
 %10.76 686 %0 0 %0.82 52 %26.56 1.694 %0 0 %28.17 1.797
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.26 7.858 %3.23 742 %0 0 %2.61 599
%36.64|8.405
 %0 0 %23.25 5.333
MUTKİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.53|822
 %9.08 132 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %34.39 500
TATVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.51 10.975 %2.13 765 %0 0 %1.32 474
%47.98|17.257
 %0 0 %18.06 6.496
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.46 691 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.54 735
GÖLBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.91|1.290
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.09 1.148
GÜNKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.39|1.165
 %6.09 138 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %42.52 964
KAVAKBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.30|728
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %33.70 370
OVAKIŞLA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.65 360 %0.21 4 %0 0 %0 0
%45.13|871
 %0 0 %36.01 695
YOLALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.29|471
 %1.19 15 %0 0 %0 0 %34.44 435 %0 0 %27.08 342
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		VEYSİ OĞUZ 907 %70.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		AYETULLAH DURGUN 364 %28.15
Vatan Partisi
VATAN 		HAKAN YALÇİN 7 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		SİDAR CEYLAN 4 %0.31
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		MURAT ŞAHİN 4 %0.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEZHER ÖNDEŞ 3 %0.23
Demokrat Parti
DP 		ABDULMENAF AYVERDİ 2 %0.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BURAK GÜLEK 2 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		VEYSİ OĞUZ 511 %48.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYETULLAH DURGUN 489 %46.75
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		MEMET YALÇINKAYA 27 %2.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SANİ ERKUŞ 10 %0.96
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 9 %0.86
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYETULLAH DURGUN 362 %69.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 152 %29.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET POLAT 10 %1.91
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		846 %68.50
Büyük Birlik Partisi
BBP 		318 %25.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		34 %2.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16 %1.30
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		9 %0.73
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		428 %46.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		421 %45.91
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		68 %7.42
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		388 %100.00
Kaynak: Anadolu Ajansı