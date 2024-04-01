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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN ATİKOL 69 %0.12 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADER ÜRENTAY 117 %0.07 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.62
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.04
HASAN CANYILDIRAN 53 %0.02 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.45
NUR ASLAN 25 %0.01 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %95.54
MUSTAFA DEMİREL 11 %0.01 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %98.52
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
HALUK ŞARMAN 5 %0.01 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.34
SERKAN ATİKOL 7 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
MUHAMMED DEMİR 14 %0.02 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.99
SADETTİN HASBİL 18 %0.01 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.45
MEHMET KESKİN 24 %0.02 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %90.53
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.74
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı