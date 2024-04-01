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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:30
OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.37
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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Ardahan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇILDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
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DAMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
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GÖLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
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HANAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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POSOF
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BELDELER ADAY OY ORAN
KÖPRÜLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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Kaynak: Anadolu Ajansı