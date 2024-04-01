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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

POSOF SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • POSOF Toplam Seçmen 1.600
  • Açılan Sandık 6
  • Kullanılan Oy 1.309
  • Geçerli Oy 1.254
  • Geçersiz Oy 55
  • Katılım Oranı %81.81
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ERDEM DEMİRCİ cumhuriyet-halk-partisi
ERDEM
DEMİRCİ
%56.86 713 Oy
CAHİT ULGAR adalet-ve-kalkinma-partisi
CAHİT
ULGAR
%38.36 481 Oy
NİHAT SAYDAN milliyetci-hareket-partisi
NİHAT
SAYDAN
%3.75 47 Oy
DİDEM YILMAZ yeniden-refah-partisi
DİDEM
YILMAZ
%0.64 8 Oy
MUSTAFA KARA saadet-partisi
MUSTAFA
KARA
%0.32 4 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.08 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.600
  • Kullanılan Oy 1.309
Cumhuriyet Halk Partisi
%48.93 615 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.04 453 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.41 156 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.51 19 Oy
Saadet Partisi
%0.88 11 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.24 3 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.73|452
KEMAL YAKUP AZİZOĞLU 		%28.73 452 %16.27 256 %0 0 %0 0 %3.62 57 %22.63 356
DAMAL BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.21 19 %35.99 565 %0.25 4 %0 0 %0 0
%55.48|871
 %7.07 111
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.03 768
%30.87|911
GÖKHAN BUDAK 		%1.15 34 %0.98 29 %3.08 91 %0 0 %37.89 1.118
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.12|808
ERDAL KURUKAYA 		%23.35 392 %0.95 16 %26.50 445 %0 0 %0 0 %1.07 18
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 4.875
%45.06|5.049
FARUK DEMİR 		%0 0 %0.62 70 %0 0 %0.87 98 %9.93 1.113
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.36 481
%56.86|713
ERDEM DEMİRCİ 		%3.75 47 %0 0 %0 0 %0 0 %1.04 13
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.89 226 %20.89 226 %1.76 19 %0 0 %0 0 %0 0 %56.47 611
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.11 436
%30.17|452
 %21.30 319 %0 0 %0 0 %0 0 %19.43 291
DAMAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.66 80
%49.89|705
 %0 0 %0 0 %0 0 %25.90 366 %18.54 262
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.97 776
%29.16|839
 %0 0 %0 0 %8.48 244 %0 0 %35.38 1.018
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.00|754
 %25.56 419 %0 0 %26.48 434 %0 0 %0 0 %1.95 32
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.22 4.871
%44.28|4.877
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %11.50 1.267
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.04 453
%48.93|615
 %12.41 156 %0 0 %0 0 %0 0 %2.63 33
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.08 227
%22.86|235
 %1.85 19 %0 0 %0 0 %0 0 %53.21 547
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CAHİT ULGAR 693 %55.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ONUR BAYRAKTAR 510 %40.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CEVDET DEMİR 43 %3.44
Saadet Partisi
SAADET 		HAKAN YILDIRIM 3 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		664 %53.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		553 %44.67
Saadet Partisi
SAADET 		14 %1.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.57
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		647 %63.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		340 %33.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %1.38
Saadet Partisi
SAADET 		13 %1.28
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		534 %51.69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		487 %47.14
Saadet Partisi
SAADET 		12 %1.16
Kaynak: Anadolu Ajansı