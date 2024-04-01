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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AYRANCI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • AYRANCI Toplam Seçmen 1.845
  • Açılan Sandık 8
  • Kullanılan Oy 1.644
  • Geçerli Oy 1.604
  • Geçersiz Oy 40
  • Katılım Oranı %89.11
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

YÜKSEL BÜYÜKKARCI milliyetci-hareket-partisi
YÜKSEL
BÜYÜKKARCI
%37.34 599 Oy
MEHMET NURİ ÖZKAN cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET NURİ
ÖZKAN
%35.66 572 Oy
AVNİ GÜMÜŞALAN adalet-ve-kalkinma-partisi
AVNİ
GÜMÜŞALAN
%24.81 398 Oy
MUSTAFA BÖYÜKPARMAKSIZ yeniden-refah-partisi
MUSTAFA
BÖYÜKPARMAKSIZ
%1.50 24 Oy
HANİFE GÜZELER BAŞKAYA demokratik-sol-parti
HANİFE GÜZELER
BAŞKAYA
%0.19 3 Oy
PARTİLER
Hür Dava Partisi
%0.12 2 Oy
İyi Parti
%0.12 2 Oy
Zafer Partisi
%0.12 2 Oy
Millet Partisi
%0.06 1 Oy
Saadet Partisi
%0.06 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.845
  • Kullanılan Oy 1.642
Milliyetçi Hareket Partisi
%36.91 591 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%35.79 573 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%23.67 379 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.25 36 Oy
İyi Parti
%0.50 8 Oy
Zafer Partisi
%0.44 7 Oy
Saadet Partisi
%0.25 4 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.19 3 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYRANCI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.81 398 %35.66 572
%37.34|599
YÜKSEL BÜYÜKKARCI 		%0.12 2 %0 0 %0 0 %2.06 33
BAŞYAYLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.60|597
ABDÜLKADİR ATEŞ 		%1.32 15 %45.11 512 %0.09 1 %0 0 %0 0 %0.88 10
ERMENEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.11 1.545
%55.49|3.555
MUSTAFA BOZCU 		%17.03 1.091 %0.80 51 %0 0 %0.50 32 %2.08 133
KAZIMKARABEKİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.96|638
DURMUŞ DEMİR 		%16.48 329 %31.01 619 %13.53 270 %0 0 %0 0 %7.01 140
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.05 22.023 %18.02 16.502
%49.24|45.095
SAVAŞ KALAYCI 		%1.11 1.019 %0.18 164 %0.07 67 %7.32 6.704
SARIVELİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.09|1.363
MEHMET ALİ YILMAZ 		%2.37 87 %25.88 951 %0.22 8 %0 0 %29.52 1.085 %4.93 181
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.66 837
%52.35|981
SONER YEŞİLDAŞ 		%1.17 22 %0.64 12 %0 0 %0 0 %1.17 22
GÖKTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10|648
MUSTAFA KORUK 		%39.60 640 %1.30 21 %0 0 %0 0 %18.19 294 %0.80 13
GÜNEYYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.47 1.048 %17.57 585
%39.61|1.319
AHMET ARI 		%10.54 351 %0 0 %0 0 %0.81 27
KAZANCI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.80|961
MUHİTTİN TUNCEL 		%45.22 823 %0.99 18 %0.38 7 %0 0 %0 0 %0.60 11
SUDURAĞI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 744 %1.60 27
%53.14|896
MUSTAFA GÜL 		%0.36 6 %0 0 %0 0 %0.77 13
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYRANCI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.67 379 %35.79 573
%36.91|591
 %0.50 8 %0 0 %0 0 %3.12 50
BAŞYAYLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.56|559
 %3.37 38 %45.57 514 %0 0 %0 0 %0 0 %1.51 17
ERMENEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.20 1.594
%44.68|2.826
 %22.75 1.439 %2.15 136 %0 0 %0 0 %5.22 330
KAZIMKARABEKİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.34|703
 %19.11 380 %29.86 594 %9.20 183 %0 0 %0 0 %6.49 129
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.33 23.987 %20.56 18.732
%41.91|38.176
 %1.81 1.650 %0 0 %0 0 %9.38 8.548
SARIVELİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.84|1.227
 %14.84 538 %25.23 915 %0 0 %0 0 %0 0 %26.09 946
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.77 790
%51.43|950
 %4.87 90 %0 0 %0 0 %0 0 %0.92 17
GÖKTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.34 618
%41.06|645
 %5.54 87 %12.86 202 %0 0 %0 0 %1.21 19
GÜNEYYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.92 1.086 %18.95 625
%37.68|1.243
 %9.64 318 %0 0 %0 0 %0.82 27
KAZANCI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.25|940
 %44.91 808 %2.56 46 %0 0 %0 0 %0 0 %0.28 5
SUDURAĞI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.79 718 %2.15 36
%52.74|885
 %0.42 7 %0 0 %0 0 %1.91 32
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YÜKSEL BÜYÜKKARCI 721 %46.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YAVUZ CANDAN 475 %30.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		RAMAZAN DELİCE 367 %23.45
Saadet Partisi
SAADET 		ÜMİT KARHARMAN 1 %0.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EMRE KAYA 1 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YÜKSEL BÜYÜKKARCI 755 %46.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SERHAT ERKMEN 630 %38.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YÜKSEL CANDAN 219 %13.51
Saadet Partisi
SAADET 		TURGUT ALTIN 13 %0.80
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YUSUF UĞUR 4 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		639 %41.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		478 %30.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		422 %27.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		686 %42.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		596 %36.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		309 %19.13
Saadet Partisi
SAADET 		14 %0.87
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		5 %0.31
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		664 %40.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		571 %35.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		395 %24.23
Kaynak: Anadolu Ajansı