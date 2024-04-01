|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %99.37
|OKTAY ÇETİN
|289
|%0.20
|Detay
|
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN YAZICI
|182
|%0.32
|Detay
|
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BAYBARS SARUHAN
|63
|%0.23
|Detay
|
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ÇAĞLAR
|53
|%0.11
|Detay
|
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RASİM USTA
|9
|%0.05
|Detay
|
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SARI
|42
|%0.13
|Detay
|
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH YUSUF ERGEZEN
|103
|%0.19
|Detay
|
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM CAN SARUHAN
|11
|%0.13
|Detay
|
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAFAK KURU
|38
|%0.09
|Detay
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TİRYAKİ
|16
|%0.10
|Detay
|
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BAL
|9
|%0.05
|Detay
|
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBİL BEKTAŞ
|17
|%0.09
|Detay
|
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT KAAN SARUHAN
|9
|%0.03
|Detay
|
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH ÖREN
|90
|%0.12
|Detay
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET USTA
|60
|%0.59
|Detay
|
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %92.86
|YUSUF BEKTAŞ
|5
|%0.11
|Detay