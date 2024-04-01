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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:10
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %72.14
HAVANE YÜKSEL 23 %0.03 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
FATMA USLU 16 %0.06 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET ÇAYLI 20 %0.12 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %80.30
ABDİL ÖLEMEZ 85 %0.11 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA SEVMEZ 6 %0.08 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
RECEP AKŞİT 12 %0.05 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.67
AYSEL KARTAL 9 %0.02 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.23
İZZET USLU 34 %0.05 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
KADİR GÜVEN 60 %0.07 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
MUSTAFA ÖLEMEZ 75 %0.22 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN SİVRİ 46 %0.11 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRAN ÖZLER 21 %0.11 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %42.42
NEDAİ ÖLMEZ 6 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı