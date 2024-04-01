|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %72.14
|HAVANE YÜKSEL
|23
|%0.03
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|FATMA USLU
|16
|%0.06
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET ÇAYLI
|20
|%0.12
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %80.30
|ABDİL ÖLEMEZ
|85
|%0.11
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMA SEVMEZ
|6
|%0.08
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|RECEP AKŞİT
|12
|%0.05
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.67
|AYSEL KARTAL
|9
|%0.02
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.23
|İZZET USLU
|34
|%0.05
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
|KADİR GÜVEN
|60
|%0.07
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
|MUSTAFA ÖLEMEZ
|75
|%0.22
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN SİVRİ
|46
|%0.11
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRAN ÖZLER
|21
|%0.11
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %42.42
|NEDAİ ÖLMEZ
|6
|%0.05
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