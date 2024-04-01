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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:10
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.39
BAYRAM BINARCI 93 %0.09 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.93
RESUL ÇOŞKUN 137 %0.21 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %93.33
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %92.78
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZER 16 %0.07 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.87
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %86.11
SAİT ERMİŞ 23 %0.09 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %95.09
OSMAN CAN 120 %0.12 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
MUAMMER İSMAİL DOĞANAY 138 %0.57 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN ÇOŞKUN 41 %0.11 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %98.44
YAHYA KAHRAMAN 76 %0.08 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
SÜLEYMAN TUĞRUL 96 %0.14 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
HASAN BÜLBÜL 183 %0.18 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.32
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı