|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.39
|BAYRAM BINARCI
|93
|%0.09
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.93
|RESUL ÇOŞKUN
|137
|%0.21
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %93.33
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %92.78
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZER
|16
|%0.07
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.87
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %86.11
|SAİT ERMİŞ
|23
|%0.09
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %95.09
|OSMAN CAN
|120
|%0.12
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|MUAMMER İSMAİL DOĞANAY
|138
|%0.57
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN ÇOŞKUN
|41
|%0.11
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %98.44
|YAHYA KAHRAMAN
|76
|%0.08
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
|SÜLEYMAN TUĞRUL
|96
|%0.14
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
|HASAN BÜLBÜL
|183
|%0.18
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.32
|0
|%0
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