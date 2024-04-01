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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:10
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ SİVASLIOĞLU 1 %0.02 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT EMRULLAH 56 %0.04 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %96.04
0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ARSOY 1 %0.02 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA NACAR 0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %99.22
MEHMET AKİF ERTÜRK 34 %0.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı