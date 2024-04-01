|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ CEBECİ
|16
|%0.03
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM MERT CEBECİ
|20
|%0.01
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.04
|EMİR ALKIN TUNCAY
|74
|%0.03
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
|NALAN EMİR
|38
|%0.01
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.93
|ERGÜN BOYACIOĞLU
|29
|%0.02
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %98.52
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|SEFA PİŞKİN
|23
|%0.03
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|ZEKİ KOÇAK
|59
|%0.02
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|İSMAİL YASSIKAYA
|28
|%0.01
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
|ÜLKÜ ÇOBAN
|22
|%0.03
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
|ALPER ÇAĞRI CEBECİ
|26
|%0.02
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM OKTAY
|17
|%0.03
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.24
|YUNUS EMRE ÖZGÜN
|45
|%0.04
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
|ALİ DEĞER
|21
|%0.06
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
|KAMİL PINAR
|52
|%0.07
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %90.53
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
|DUDU ŞAHİN
|34
|%0.03
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URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
|0
|%0
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