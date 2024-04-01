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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ CEBECİ 16 %0.03 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM MERT CEBECİ 20 %0.01 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.04
EMİR ALKIN TUNCAY 74 %0.03 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
NALAN EMİR 38 %0.01 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.93
ERGÜN BOYACIOĞLU 29 %0.02 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %98.52
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
SEFA PİŞKİN 23 %0.03 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
ZEKİ KOÇAK 59 %0.02 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.22
İSMAİL YASSIKAYA 28 %0.01 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
ÜLKÜ ÇOBAN 22 %0.03 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
ALPER ÇAĞRI CEBECİ 26 %0.02 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM OKTAY 17 %0.03 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.24
YUNUS EMRE ÖZGÜN 45 %0.04 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
ALİ DEĞER 21 %0.06 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
KAMİL PINAR 52 %0.07 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %90.53
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
DUDU ŞAHİN 34 %0.03 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı