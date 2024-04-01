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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %95.57
SİNAN UYSAL 27 %0.08 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.00
HALİL HIZLI 1 %0.02 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM BERCİ 1 %0.03 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
YADİGAR VARLIKLI 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT KARAÇAY 2 %0.03 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %79.52
YAŞAR DİDİN 24 %0.18 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
SEVGÜL TEKİN 20 %0.16 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT TOĞAN 1 %0.02 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %84.09
MAHMUT YURT 28 %0.09 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %63.89
HÜSEYİN KAZALCI 1 %0.02 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %73.08
ŞENNUR ŞİMŞEK 8 %0.06 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %77.05
YAŞAR ORHAN 5 %0.05 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %96.70
NECATİ VARLIKLI 122 %0.06 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %85.92
RECEP OĞUZALP 153 %0.09 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.77
MEHMET AYDEMİR 3 %0.02 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
MUSTAFA ÇAKIROĞLU 19 %0.24 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
SAFİYE ÇATAL 16 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı