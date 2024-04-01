|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %95.57
|SİNAN UYSAL
|27
|%0.08
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.00
|HALİL HIZLI
|1
|%0.02
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM BERCİ
|1
|%0.03
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
|YADİGAR VARLIKLI
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT KARAÇAY
|2
|%0.03
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %79.52
|YAŞAR DİDİN
|24
|%0.18
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
|SEVGÜL TEKİN
|20
|%0.16
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT TOĞAN
|1
|%0.02
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %84.09
|MAHMUT YURT
|28
|%0.09
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %63.89
|HÜSEYİN KAZALCI
|1
|%0.02
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %73.08
|ŞENNUR ŞİMŞEK
|8
|%0.06
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KALE
Açılan Sandık Oranı %77.05
|YAŞAR ORHAN
|5
|%0.05
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %96.70
|NECATİ VARLIKLI
|122
|%0.06
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %85.92
|RECEP OĞUZALP
|153
|%0.09
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.77
|MEHMET AYDEMİR
|3
|%0.02
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
|MUSTAFA ÇAKIROĞLU
|19
|%0.24
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
|SAFİYE ÇATAL
|16
|%0.06
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