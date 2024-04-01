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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.35 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.37
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUNDULLAH DEMİR 23 %0.42 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BAKIŞĞAN 5 %0.09 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL ŞİMŞEK 109 %0.48 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SICAKKANLI 17 %0.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYATULLAH UYAR 205 %0.35 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
ABDULLAH DEMİR 1 %0.04 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
İSA DEMİR 9 %0.24 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
YILMAZ BAYRAK 3 %0.13 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM KÖSEDAĞ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
EDİM AÇILAN 1 %0.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı