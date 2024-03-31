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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.33
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %73.33
EDİB AYDIN 3 %0.12 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %38.89
MEHMET YAZGİL 4 %0.11 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %78.57
SEZAİ KILINÇ 5 %0.09 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %34.38
SİRAÇ DURMAZ 4 %0.16 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %25.00
İSMAİL KILINÇ 0 %0 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %81.82
ADNAN ÇAMTAY 3 %0.08 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %67.87
YAHYA AYDIN 9 %0.02 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %89.66
İDRİS YEŞİLMEN 6 %0.04 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı