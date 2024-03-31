|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %42.55
|MEHMET NESİM KAR
|45
|%0.10
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %63.87
|ENİS CENGİZ
|16
|%0.09
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|AYHAN CENGİZ
|11
|%0.09
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %32.07
|İLYAS CENGİZ
|20
|%0.06
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %96.67
|SELAHATTİN GÖZÜNGÜL
|0
|%0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %74.07
|RAHMİ ÇELİK
|16
|%0.08
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %80.97
|ZEYNEP CENGİZ
|12
|%0.03
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %68.90
|İBRAHİM KARATAY
|43
|%0.09
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %55.83
|ADEM ÖZEL
|70
|%0.14
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %66.91
|ERCAN CENGİZ
|24
|%0.11
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %44.81
|HAKAN YAĞCI
|22
|%0.12
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ULA
Açılan Sandık Oranı %77.22
|ELİF CENGİZ
|16
|%0.12
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %18.18
|HASAN DURAN
|9
|%0.16
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