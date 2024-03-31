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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %42.55
MEHMET NESİM KAR 45 %0.10 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %63.87
ENİS CENGİZ 16 %0.09 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %75.00
AYHAN CENGİZ 11 %0.09 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %32.07
İLYAS CENGİZ 20 %0.06 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %96.67
SELAHATTİN GÖZÜNGÜL 0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %74.07
RAHMİ ÇELİK 16 %0.08 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %80.97
ZEYNEP CENGİZ 12 %0.03 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %68.90
İBRAHİM KARATAY 43 %0.09 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %55.83
ADEM ÖZEL 70 %0.14 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %66.91
ERCAN CENGİZ 24 %0.11 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %44.81
HAKAN YAĞCI 22 %0.12 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %77.22
ELİF CENGİZ 16 %0.12 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %18.18
HASAN DURAN 9 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı